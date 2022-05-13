被俄烏戰爭籠罩的2022歐洲歌唱大賽：音樂與政治的交纏，烏克蘭樂團能否勝出？

2022年第66屆歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）將於明（14）日在義大利都靈舉辦，烏克蘭的卡盧什樂團（Kalush​ Orchestra）以〈Stefania〉一曲風靡歐洲，此曲歌詞更提及「即使所有的道路都被毀壞，我總會找到我的家」，被視為聲援烏克蘭的歌曲，目前也極有望拿下本屆歐洲歌唱大賽冠軍，倘若如此，也將為正經歷俄烏戰事的烏克蘭人民提振士氣。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 卡盧什樂團

歐洲歌唱大賽是由歐洲廣播聯盟（EBU）主辦的歌唱競賽，第一屆在1956年5月24日於瑞士盧加諾舉行，並由主辦國瑞士拿下冠軍，但當時僅有7個國家參與此競賽，不過隨著時間推演，歐洲歌唱大賽至今已經成為世界最大型的歌唱競賽。

根據〈2022歐洲歌唱大賽即將登場，今年有哪些國家參與？精彩看點、亮點歌曲一次掌握！〉文章指出，每一年，歐洲各國都會派出歌手或團體代表，帶著自選歌曲參加。想要奪冠，還得先經歷層層關卡，包括釋出歌曲的音樂錄影帶並通過的初賽、決賽。

由於賽事名次是由觀眾票選，所以受到觀眾喜歡更為重要。每一屆的冠軍國家則成為下一屆歐洲歌唱大賽主辦國。迄今得過最多冠軍的國家為愛爾蘭（Ireland），共計7次奪冠紀錄，且難得的是，1992年至1994年更蟬連三屆冠軍寫下紀錄。

過去兩年，因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，使得2020年的歐洲歌唱大賽遭致取消，而2021年在荷蘭的比賽也受疫情影響，僅開放給少部分觀眾入場，因此，今年5月在義大利的歐洲歌唱大賽，算是在疫情時代下首次重新舉辦，別具意義。

不過，俄羅斯在今年2月24日入侵烏克蘭，歐洲乃至全世界，皆深受俄烏戰爭影響，世界各國包含美國、英國、加拿大以及歐盟等等，從經濟、能源、運輸等面向祭出制裁，此戰爭衝突的抵制聲浪也延燒至藝文圈，當時俄羅斯能否參加歐洲歌唱大賽，成為外界的關注焦點之一。

歐洲廣播聯盟先是宣稱，基於歐洲歌唱大賽是非政治化的文化活動，並不會將俄羅斯拒於門外；但是此聲明旋即遭到瑞典、芬蘭等歐洲國家的嚴厲抗議，表示俄羅斯侵略烏克蘭一定程度的影響歐洲安全，嚴重越界、無法接受。而芬蘭更是已退出比賽為手段，呼籲歐洲廣播聯盟禁止俄羅斯參與本屆比賽。

在多個國家抗議之下，歐洲歌唱大賽宣布禁止俄羅斯參與，也讓俄烏雙方的政治、軍事角力，從戰場中再度浮上歐洲歌唱大賽的檯面。其實，雖然歐洲廣播聯盟自稱歐洲歌唱大賽是非政治化的文化活動，但是此大型音樂比賽，無可避免地經常成為各國政治角力的場合。

以俄羅斯、烏克蘭為例，2014年俄羅斯占領烏克蘭的克里米亞半島，到了2016年，烏克蘭克里米亞的歌手Jamala就以述說克里米亞遭受蘇聯政權壓迫的歌曲〈1944〉參賽，當時獲得了評審投票及觀眾票選的第二名，加總後以534分成為第一名，獲得該屆冠軍，也替烏克蘭抱回第二座歐洲歌唱大賽冠軍。至於烏克蘭的首座冠軍，要追溯到2004年Ruslana的〈Wild Dances〉

〈1944〉的勝出，對於烏克蘭自然是美事一樁，但俄羅斯就相當不滿，曾向歐洲廣播聯盟抗議，表示烏克蘭不應以充滿政治含義的歌曲參賽。隔年，俄羅斯就拒絕前往基輔參賽，表示抗議。

而雙方的政治情勢也在歐洲歌唱大賽越演越烈，2019年，烏克蘭歌手Maruv贏得了代表烏克蘭參賽的資格，但烏克蘭國家電視廣播公司卻要求Maruv簽署退出在俄羅斯所有活動的條款，才能代表烏克蘭參賽。

當時烏克蘭副總理Vyacheslav Kyrylenko表示，代表烏克蘭的歌手，不能是一位在侵略國（俄羅斯）巡演，並計劃在未來持續這樣做的藝術家。但Maruv拒絕妥協，且當時遞補Maruv的參賽者也拒絕此條款，因此烏克蘭最終退出該屆的歐洲歌唱大賽。

除此之外，烏克蘭也規定，任何音樂家只要從俄羅斯入境克里米亞，都將喪失代表烏克蘭參加歐洲歌唱大賽的資格。今年烏克蘭原先將由歌手Alina Pash代表出賽，但旋即爆出Alina Pash其實早在2015年就有前往克里米亞的紀錄，在輿論之下，Alina Pash退賽，就改由融合嘻哈和民謠的卡盧什樂團參賽。

雖然，俄烏戰爭懸而未決，且烏克蘭目前禁止服役年齡的男性國民出境，但卡盧什樂團仍舊取得特別許可，到以色列參加一次賽前演出。最後，今年的歐洲歌唱大賽獎落誰家，其餘歌手會如何聲援烏克蘭，這週六就有答案。

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核稿編輯：楊士範