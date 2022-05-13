被俄烏戰爭籠罩的2022歐洲歌唱大賽：音樂與政治的交纏，烏克蘭樂團能否勝出？
我們想讓你知道的是
2022歐洲歌唱大賽決賽即將登場，然後表面看似單純的歌曲競賽，底下暗湧的政治角力也正於此舞台上演。尤其是懸而未決的俄烏戰爭，雙方關係也正成為本屆大賽的另一種觀賽重點。
2022年第66屆歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）將於明（14）日在義大利都靈舉辦，烏克蘭的卡盧什樂團（Kalush Orchestra）以〈Stefania〉一曲風靡歐洲，此曲歌詞更提及「即使所有的道路都被毀壞，我總會找到我的家」，被視為聲援烏克蘭的歌曲，目前也極有望拿下本屆歐洲歌唱大賽冠軍，倘若如此，也將為正經歷俄烏戰事的烏克蘭人民提振士氣。
歐洲歌唱大賽是由歐洲廣播聯盟（EBU）主辦的歌唱競賽，第一屆在1956年5月24日於瑞士盧加諾舉行，並由主辦國瑞士拿下冠軍，但當時僅有7個國家參與此競賽，不過隨著時間推演，歐洲歌唱大賽至今已經成為世界最大型的歌唱競賽。
根據〈2022歐洲歌唱大賽即將登場，今年有哪些國家參與？精彩看點、亮點歌曲一次掌握！〉文章指出，每一年，歐洲各國都會派出歌手或團體代表，帶著自選歌曲參加。想要奪冠，還得先經歷層層關卡，包括釋出歌曲的音樂錄影帶並通過的初賽、決賽。
由於賽事名次是由觀眾票選，所以受到觀眾喜歡更為重要。每一屆的冠軍國家則成為下一屆歐洲歌唱大賽主辦國。迄今得過最多冠軍的國家為愛爾蘭（Ireland），共計7次奪冠紀錄，且難得的是，1992年至1994年更蟬連三屆冠軍寫下紀錄。
過去兩年，因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，使得2020年的歐洲歌唱大賽遭致取消，而2021年在荷蘭的比賽也受疫情影響，僅開放給少部分觀眾入場，因此，今年5月在義大利的歐洲歌唱大賽，算是在疫情時代下首次重新舉辦，別具意義。
不過，俄羅斯在今年2月24日入侵烏克蘭，歐洲乃至全世界，皆深受俄烏戰爭影響，世界各國包含美國、英國、加拿大以及歐盟等等，從經濟、能源、運輸等面向祭出制裁，此戰爭衝突的抵制聲浪也延燒至藝文圈，當時俄羅斯能否參加歐洲歌唱大賽，成為外界的關注焦點之一。
歐洲廣播聯盟先是宣稱，基於歐洲歌唱大賽是非政治化的文化活動，並不會將俄羅斯拒於門外；但是此聲明旋即遭到瑞典、芬蘭等歐洲國家的嚴厲抗議，表示俄羅斯侵略烏克蘭一定程度的影響歐洲安全，嚴重越界、無法接受。而芬蘭更是已退出比賽為手段，呼籲歐洲廣播聯盟禁止俄羅斯參與本屆比賽。
在多個國家抗議之下，歐洲歌唱大賽宣布禁止俄羅斯參與，也讓俄烏雙方的政治、軍事角力，從戰場中再度浮上歐洲歌唱大賽的檯面。其實，雖然歐洲廣播聯盟自稱歐洲歌唱大賽是非政治化的文化活動，但是此大型音樂比賽，無可避免地經常成為各國政治角力的場合。
以俄羅斯、烏克蘭為例，2014年俄羅斯占領烏克蘭的克里米亞半島，到了2016年，烏克蘭克里米亞的歌手Jamala就以述說克里米亞遭受蘇聯政權壓迫的歌曲〈1944〉參賽，當時獲得了評審投票及觀眾票選的第二名，加總後以534分成為第一名，獲得該屆冠軍，也替烏克蘭抱回第二座歐洲歌唱大賽冠軍。至於烏克蘭的首座冠軍，要追溯到2004年Ruslana的〈Wild Dances〉
〈1944〉的勝出，對於烏克蘭自然是美事一樁，但俄羅斯就相當不滿，曾向歐洲廣播聯盟抗議，表示烏克蘭不應以充滿政治含義的歌曲參賽。隔年，俄羅斯就拒絕前往基輔參賽，表示抗議。
而雙方的政治情勢也在歐洲歌唱大賽越演越烈，2019年，烏克蘭歌手Maruv贏得了代表烏克蘭參賽的資格，但烏克蘭國家電視廣播公司卻要求Maruv簽署退出在俄羅斯所有活動的條款，才能代表烏克蘭參賽。
當時烏克蘭副總理Vyacheslav Kyrylenko表示，代表烏克蘭的歌手，不能是一位在侵略國（俄羅斯）巡演，並計劃在未來持續這樣做的藝術家。但Maruv拒絕妥協，且當時遞補Maruv的參賽者也拒絕此條款，因此烏克蘭最終退出該屆的歐洲歌唱大賽。
除此之外，烏克蘭也規定，任何音樂家只要從俄羅斯入境克里米亞，都將喪失代表烏克蘭參加歐洲歌唱大賽的資格。今年烏克蘭原先將由歌手Alina Pash代表出賽，但旋即爆出Alina Pash其實早在2015年就有前往克里米亞的紀錄，在輿論之下，Alina Pash退賽，就改由融合嘻哈和民謠的卡盧什樂團參賽。
雖然，俄烏戰爭懸而未決，且烏克蘭目前禁止服役年齡的男性國民出境，但卡盧什樂團仍舊取得特別許可，到以色列參加一次賽前演出。最後，今年的歐洲歌唱大賽獎落誰家，其餘歌手會如何聲援烏克蘭，這週六就有答案。
新聞來源
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核稿編輯：楊士範
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。