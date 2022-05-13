視訊看診院所這裡看：適用對象、預約管道、領藥方式QA一次看
我們想讓你知道的是
指揮中心提供民眾三種視訊管道分別為衛生局指定視訊診療機構、各縣市居家照護醫療團隊、健康益友App，指揮中心特別提醒健康益友App看診名額較少，可多多利用「健保行動快易通」App 或指定視訊診療醫療機構網站與約看診。
國內確診者持續增加，即（13）日起，指揮中心也開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之確診者可由親友代為看診、領藥。視訊診療要如何操作？看診前需要準備什麼文件、事後要如何領藥，以下幫您整理7項QA一次看。
一、視訊看診院所查詢管道有哪些？
衛生局指定視訊診療機構
指揮中心鼓勵民眾多多利用「健保行動快易通」App （下載連結：IOS、Android）或衛生局指定視訊診療醫療機構，打電話或到院所的網頁預約掛號，並依院所指示視訊看診。
以下是全台各縣市有提供視訊診療的醫療院所，若有提供Paxlovid藥物點擊過後會看見相關備註。
以地圖查詢：
以表格查詢（可輸入縣市、鄉鎮區尋找）：
各縣市居家照護醫療團隊
目前全國的居家照護服務，是由各地方政府按照計畫成立的醫療團隊進行，每個團隊皆有負責的醫療院所或基層診所投入。若有需要可上縣市政府相關單位網頁或致電衛生局，查詢自己的居家照護醫療團隊及聯絡方式。
舉例來說，民眾家人確診、自己也確診後，可以直接與家人對接的診所聯繫。除了評估外，也可以直接收案進入居家照護的行列當中，往後開藥、送藥到宅的服務也能夠一氣呵成。
健康益友App
健康益友APP由急診專科醫師、專科護理師24小時提供緊急醫療諮詢服務，領藥程序也可在App中操作。（下載連結：IOS、Android）
羅一鈞提醒，雖然健康益友APP也有提供視訊診療的預約服務，不過參加的院所較少，每個時段約20分鐘，一節門診也只有個位數的預約名額，因此民眾若有需要還是盡量透過上述兩項管道。
操作如下步驟如下，若您還未下載過健康益友APP也可參照衛服部公布的指引完成註冊手續：
二、視訊看診適用對象
屬於3類對象快篩陽性，想確認是否確診
指揮中心規定居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間3類對象若快篩陽性，可視訊由醫師評判是否確診。
民眾快篩陽性後應留在家中不可外出，並透過視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果。個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診；若民眾和醫師對於陽性結果沒有共識，則通知地方衛生局安排PCR採檢。
陳時中強調，視訊診療評估主要針對以上3類快篩確診且行動不便的人，其他如果沒有行動上的困難建議還是前往社區採檢站進行PCR確認。
確定確診，居家照護時需要看診
已經確診的民眾可預約視訊診療。如果醫師在視訊看診時評估病患有送醫需求，將調度救護車、防疫計程車，或可由親友接送前往醫院。
三、視訊前需要準備什麼？
依照個別院所規範，視訊時應出示健保卡以便核對身分，建議民眾預約時上網站或是致電詢問清楚。
若是屬於3類人需要與醫師確認快篩陽性結果，視訊前按照以下步驟準備：
- 自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡夾或檢測片，須寫上姓名及檢測日期
- 將檢測判讀後之檢測卡夾或檢測片、健保卡放在一起拍照
- 預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳
- 配合於醫師視訊評估時出示判讀陽性之檢測卡夾或檢測片
四、視訊需要甚麼設備？
就醫民眾向視訊診療院所預約視訊診療時間時，先與院所約定共同使用的視訊APP（如： Line、Skype、FaceTime…等）並預先下載，視訊前也務必熟悉系統運作，節省看診時間。
羅一鈞指出有許多長者因有數位落差，使用視訊診療時仍有操作上的困難。因此需要視訊評估時，可由家人代行操作；個人病情的說明則可利用電話問診的方式進行。
五、視訊診療過後還要做什麼？
視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口（如得來速窗口）過卡、 繳費、領藥，或經院所同意後，由藥師送藥到府。
六、領藥流程
今日起，指揮中心開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之確診者可由親友代為看診，符合用藥條件的確診者可按照以下步驟領藥：
- Step 1：請非居家隔離中的親友取得確診者之健保卡及出示確診證明，例如：數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等。
- Step 2：前往醫院前，事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。
- Step 3：由前述親友前往設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的124家醫院代為看診。（可參考以上視訊診療醫院地圖或查詢表附註）
- Step 4：經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。
羅一鈞提醒民眾，藥物開立還是需要考量很多條件，也需要經過醫師的審慎評估，包含是否與其他藥物有交互作用、是否有需要迴避的藥物，並不是前往看診就一定能領藥。因此，民眾若未領到藥也可主動請醫師說明，避免引起不必要的紛爭。
七、確診後想要使用公費「臺灣清冠一號」該怎麼做？
Step 1：預約視訊診療
- 由地方政府指定責任院所：個案可連繫責任院所，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況。
- 民眾自行預約：可利用中醫師全聯會網頁查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式；或撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。
- 至健康益友APP掛號詢問
Step 2：診療後領藥
- 個案可委託親友至通訊診療之中醫院所領藥
- 由通訊診療之中醫院所送藥至個案住所
新聞來源
- 5月13日起開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者，可由親友代為看診以評估使用口服抗病毒藥物（疾管署）
- 健康益友平台操作手冊（衛福部）
- 健保署因應 COVID-19 之調整作為(醫事機構版本)（健保署）
- 疫情期間視訊診療門診，開放穩定慢性病複診病人電話診療（衛福部）
- COVID-19疫情相關諮詢資訊院所與衛生局指定之視訊診療中醫院所（中醫師公會全國聯合會）
延伸閱讀
- 公費中藥「清冠一號」大缺貨，黑市喊價高達5000元，衛福部呼籲留給確診者
- 國高中確診「九宮格匡列」亂象多，學生、家長團體抗議，教育部：放寬給防疫假、不強制要證明
- 輝瑞口服藥Paxlovid與這10類禁忌藥物同時服用，小心引發嚴重反應
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核稿編輯：黃皓筠
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。