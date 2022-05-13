視訊看診院所這裡看：適用對象、預約管道、領藥方式QA一次看

國內確診者持續增加，即（13）日起，指揮中心也開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之確診者可由親友代為看診、領藥。視訊診療要如何操作？看診前需要準備什麼文件、事後要如何領藥，以下幫您整理7項QA一次看。

一、視訊看診院所查詢管道有哪些？

衛生局指定視訊診療機構

指揮中心鼓勵民眾多多利用「健保行動快易通」App （下載連結：IOS、Android）或衛生局指定視訊診療醫療機構，打電話或到院所的網頁預約掛號，並依院所指示視訊看診。

以下是全台各縣市有提供視訊診療的醫療院所，若有提供Paxlovid藥物點擊過後會看見相關備註。

以地圖查詢：

以表格查詢（可輸入縣市、鄉鎮區尋找）：

各縣市居家照護醫療團隊

目前全國的居家照護服務，是由各地方政府按照計畫成立的醫療團隊進行，每個團隊皆有負責的醫療院所或基層診所投入。若有需要可上縣市政府相關單位網頁或致電衛生局，查詢自己的居家照護醫療團隊及聯絡方式。

舉例來說，民眾家人確診、自己也確診後，可以直接與家人對接的診所聯繫。除了評估外，也可以直接收案進入居家照護的行列當中，往後開藥、送藥到宅的服務也能夠一氣呵成。

健康益友App

健康益友APP由急診專科醫師、專科護理師24小時提供緊急醫療諮詢服務，領藥程序也可在App中操作。（下載連結：IOS、Android）

羅一鈞提醒，雖然健康益友APP也有提供視訊診療的預約服務，不過參加的院所較少，每個時段約20分鐘，一節門診也只有個位數的預約名額，因此民眾若有需要還是盡量透過上述兩項管道。

操作如下步驟如下，若您還未下載過健康益友APP也可參照衛服部公布的指引完成註冊手續：

Photo Credit: 衛福部

Photo Credit: 衛福部

Photo Credit: 衛福部

Photo Credit: 衛福部

二、視訊看診適用對象

屬於3類對象快篩陽性，想確認是否確診

指揮中心規定居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間3類對象若快篩陽性，可視訊由醫師評判是否確診。

民眾快篩陽性後應留在家中不可外出，並透過視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果。個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診；若民眾和醫師對於陽性結果沒有共識，則通知地方衛生局安排PCR採檢。

陳時中強調，視訊診療評估主要針對以上3類快篩確診且行動不便的人，其他如果沒有行動上的困難建議還是前往社區採檢站進行PCR確認。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

確定確診，居家照護時需要看診

已經確診的民眾可預約視訊診療。如果醫師在視訊看診時評估病患有送醫需求，將調度救護車、防疫計程車，或可由親友接送前往醫院。

三、視訊前需要準備什麼？

依照個別院所規範，視訊時應出示健保卡以便核對身分，建議民眾預約時上網站或是致電詢問清楚。

若是屬於3類人需要與醫師確認快篩陽性結果，視訊前按照以下步驟準備：

自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡夾或檢測片，須寫上姓名及檢測日期

將檢測判讀後之檢測卡夾或檢測片、健保卡放在一起拍照

預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳

配合於醫師視訊評估時出示判讀陽性之檢測卡夾或檢測片

四、視訊需要甚麼設備？

就醫民眾向視訊診療院所預約視訊診療時間時，先與院所約定共同使用的視訊APP（如： Line、Skype、FaceTime…等）並預先下載，視訊前也務必熟悉系統運作，節省看診時間。

羅一鈞指出有許多長者因有數位落差，使用視訊診療時仍有操作上的困難。因此需要視訊評估時，可由家人代行操作；個人病情的說明則可利用電話問診的方式進行。

五、視訊診療過後還要做什麼？

視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口（如得來速窗口）過卡、 繳費、領藥，或經院所同意後，由藥師送藥到府。

六、領藥流程

今日起，指揮中心開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之確診者可由親友代為看診，符合用藥條件的確診者可按照以下步驟領藥：

Step 1：請非居家隔離中的親友取得確診者之健保卡及出示確診證明，例如：數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等。

Step 2：前往醫院前，事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。

Step 3：由前述親友前往設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的124家醫院代為看診。（可參考以上視訊診療醫院地圖或查詢表附註）

Step 4：經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。

羅一鈞提醒民眾，藥物開立還是需要考量很多條件，也需要經過醫師的審慎評估，包含是否與其他藥物有交互作用、是否有需要迴避的藥物，並不是前往看診就一定能領藥。因此，民眾若未領到藥也可主動請醫師說明，避免引起不必要的紛爭。

七、確診後想要使用公費「臺灣清冠一號」該怎麼做？

Step 1：預約視訊診療

由地方政府指定責任院所：個案可連繫責任院所，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況。

民眾自行預約：可利用中醫師全聯會網頁查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式；或撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。

至健康益友APP掛號詢問

Step 2：診療後領藥

個案可委託親友至通訊診療之中醫院所領藥

由通訊診療之中醫院所送藥至個案住所

新聞來源

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核稿編輯：黃皓筠