斯里蘭卡經濟危機：總統拉賈帕克薩無視辭職呼籲，「不受反對派歡迎的反對派」上任新總理
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馬欣達曾被斯里蘭卡的多數民族僧伽羅人視為英雄，他的下台，已經足以讓「拉賈帕克薩」這個主導斯里蘭卡政壇十多年的家族跌落神壇。
斯里蘭卡的經濟搖搖欲墜，人民連食物、燃料等基本生活需求都快負擔不起，首都可倫坡每天停電4小時，絕望的人民過去數週來走上街頭，要求總統下台。
在動盪的社會情勢下，該國總理馬欣達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）被迫辭職，由擔任過5次總理的拉尼爾・維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）接任，領導一個「團結政府」。
根據《BBC》的報導，前總理週一辭職以後，他的支持者攻擊反政府示威者，並破壞兩處有超過千名抗爭者聚集的地方，最終共有9人在街頭的騷亂中喪生、200多人受傷。
相對地，根據《CBS》的報導，週一晚間，可倫坡東北部、拉賈帕克薩家族的住處，被反政府示威者縱火，全國各地也傳出一些政府官員、支持者的房子被燒毀。76歲的馬欣達不得不從官邸撤離，並躲在東北部的一個海軍基地。
斯里蘭卡現在正面臨從獨立以來最嚴重的經濟危機，人們對飛漲的物價和食物及燃料的短缺憤怒不已。
馬欣達曾被斯里蘭卡的多數民族僧伽羅人視為英雄，根據《BBC》報導，他在2009年結束了政府與反抗軍泰米爾猛虎解放組織的內戰，在戰後的遊行和公開活動中，他甚至被比喻成僧伽羅佛教國家的國王。
現任總統拉戈塔巴雅・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）是甫卸任的前總理的親弟弟。不過哥哥馬欣達的下台，已經足以讓「拉賈帕克薩」這個主導斯里蘭卡政壇十多年的家族跌落神壇。
親總統的反對派上任，斯里蘭卡民眾強烈不滿
接任的維克勒馬辛哈在過去曾經5次擔任斯里蘭卡總理，但沒有完整做完任何1個任期。他是反對黨統一國民黨（UNP）的議員，不過他的就任並沒有受到反對派和大眾的普遍支持，這名活躍政壇超過40年的政治人物越來越不受大眾喜愛。
在上一次議會選舉中，曾經執政的統一國民黨只爭取到1個席位，維克勒馬辛哈成為該黨在議會中唯一的代表。身為反對派的他之所以不受歡迎，主要原因在於他和拉賈帕克薩家族走得太近，因此，這項任命案儼然是當局對抗議民眾的傲慢回覆。
根據《衛報》報導，維克勒馬辛哈在宣誓就職後參觀了佛教寺廟，他向記者表示，他會和反對黨、執政黨共同努力，尋找解決人民困難的辦法，「我們希望讓國家恢復到，人民能夠再次一日三餐的狀態。」
儘管維克勒馬辛哈被視是親西方的自由市場改革派，可能有助於和國際貨幣基金（IMF）等組織之間的談判，但仍有許多人認為他是拉賈帕克薩所打出的安全牌。
左翼反對黨民族人民力量的政治人物迪薩納雅克（Anura Dissananayake）認為，這項提名並不是為了國家，而是拉賈帕克薩為了保護自己和家人所做的選擇。
斯里蘭卡佛教界具有影響力的僧侶索比薩（Omale Sobitha）對此表達強烈不滿：「我們要的新政府是新鮮的血液，而不是那些已經被人們拒絕的人。」
延伸閱讀
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新聞來源
- Sri Lanka crisis: Gotabaya Rajapaksa appoints veteran politician as PM（BBC）
- Sri Lanka's prime minister resigns, house set ablaze as protests against failing economy turn deadly（CBS）
- Sri Lanka crisis: How war heroes became villains（BBC）
- Sri Lanka president brings back five-time former PM in effort to ease crisis（The Guardian）
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責任編輯：李芯
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