《財富自由的整理鍊金術》：以「整理遺物」的心態來斷捨離，而不只是「將空間整理整齊」
我們想讓你知道的是
把自己的心態設定為「整理遺物」，而不只是「將空間整理整齊」，所以自然就會有一種生不帶來，死不帶去的豁達感。這樣的豁達感，進而促使我學會「放下執著」。
文：整理鍊金術師小印
以整理遺物的心態來斷捨離
不知道你有沒有寫過遺書的經驗呢？
斷捨離的時候，我找到了一封10年前寫下的遺書，那封遺書是在大學時寫下的。我寫它並沒有什麼特別原因，因為那是一份課堂作業。
當時，我在大學修了一堂「生死學」的課程。老師在課堂中提到：我們人生中可能會遭遇到無法預測的意外，所以遺書並不是死到臨頭才寫，而是每個人都應該預先寫下來，並不定期依照自己的狀態調整，以防萬一。
在遺書裡，可以表達對於親友的愛、讓親友依照你想要的方式辦理你的後事、交代捐贈器官事宜，甚至可以寫下你的財產清單，預先做財產或遺物的分配。否則你有可能會向新聞所報導的，在過世幾十年後，家人才陸續接到他人的電話通知，意外得知原來還有家人不曾得知的土地跟債務遺留在外，甚至必須靠打官司來分配所有成員的權益。
就像時空膠囊一樣，我將這份遺書打開來細細品味。在遺書裡，對物品情感很深的我寫下了當時的財產明細：銀行存款、娃娃、CD、書籍、漫畫、包包、衣服，以及想要個別贈與的親友名字。
10年後再度檢視，想要贈與的親友依舊沒變；但在這10年間，我的物品種類跟數量都增加了很多倍，物品量高達上萬件。親友數則是不到五人……如果真的依照這份遺書來進行分配，收到物品的親友應該會非常困擾吧？
而且重點是：他們真的有想要這些物品嗎？他們真的需要這些物品嗎？
將心比心，如果是我收到這麼多親友的遺物，即使自己用不到，但又是過世親友指定要送給我的一番心意，到底是要留還是要丟呢？如果留的話，大量他人的物品囤積在家中，會不會反而造成家庭關係失和呢？
如果重寫遺書，不將物品分配給任何人，同住的家人依舊得花時間處理我身後留下的大量遺物。
以我家的情況為例，跟我一樣念舊的媽媽有可能會因此被困住，捨不得丟掉我的任何物品；相反地，原本就覺得我東西太多的爸爸則有可能會一意孤行，將我視之為寶物的物品視為大麻煩，很有可能想通通丟掉。兩人對待物品的方式如此不同，在難過哀悼之餘，是否有可能反而因為處理遺物的方式而爆發衝突呢？
這不是我想要留給家人的，比起留下大量物品讓他們困擾或爭執，我更希望他們開心，不要有罣礙。我也不希望我的物品在我死後被隨意處理丟棄，我希望它們能被識貨的人珍惜使用。於是，為了替家人減輕負擔，順便幫我所有用不到的物品找到新主人，我開始用「整理遺物」的心態，來重新面對我的所有物品。
我將物品依照喜歡程度與使用頻率大致分成三類：
在整理的過程中，濫情的我，發現大部分的物品都是基於當下的欣賞，覺得很可愛或是很美就買下。但事實上是否擁有它們，都對我的人生目標不造成任何影響。如果有任何人願意出價購買，我都願意賣給他們。
因為把自己的心態設定為「整理遺物」，而不只是「將空間整理整齊」，所以自然就會有一種生不帶來，死不帶去的豁達感。
這樣的豁達感，進而促使我學會「放下執著」，不執著於一定要「擁有」物品，因為不管是人類或是物品，我們都只是這個世界的過客，在一段時間彼此陪伴的夥伴關係。
這讓我想到，大一的第一堂日文課，老師教的第一個詞是「一期一會」，意思是一生只有一次的相會，所以要珍惜彼此在一起的時光。當時老師是希望我們能珍惜彼此在同一個教室學習的緣分。但12年後，我才真正領悟到這個詞的真正含意，不只是人跟人之間的緣分，萬物皆有靈，草木亦有心，對於來到身邊的物品我們也應當珍惜使用。
以整理遺物的心態斷捨離，並不是擔憂未來，也不是對人生感到絕望，而是追求自由的體現：
- 對於用不到的物品，在它還活著的時候，幫它找到新主人，讓物品自由。
- 對於親友，讓他們不需要花太多心力跟時間處理你的遺物，只要專注於回憶本身。
- 對於自己，在生前得以從眾多的物欲中解放，不再執著擁有物品，達成心靈自由。
書籍介紹
本文摘錄自《財富自由的整理鍊金術：斷捨離變身金錢魔法，打造心靈×空間×時間×財務自由人生！》，遠流出版
作者：整理鍊金術師小印
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）