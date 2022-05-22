《財富自由的整理鍊金術》：以「整理遺物」的心態來斷捨離，而不只是「將空間整理整齊」

文：整理鍊金術師小印

以整理遺物的心態來斷捨離

不知道你有沒有寫過遺書的經驗呢？

斷捨離的時候，我找到了一封10年前寫下的遺書，那封遺書是在大學時寫下的。我寫它並沒有什麼特別原因，因為那是一份課堂作業。

當時，我在大學修了一堂「生死學」的課程。老師在課堂中提到：我們人生中可能會遭遇到無法預測的意外，所以遺書並不是死到臨頭才寫，而是每個人都應該預先寫下來，並不定期依照自己的狀態調整，以防萬一。

在遺書裡，可以表達對於親友的愛、讓親友依照你想要的方式辦理你的後事、交代捐贈器官事宜，甚至可以寫下你的財產清單，預先做財產或遺物的分配。否則你有可能會向新聞所報導的，在過世幾十年後，家人才陸續接到他人的電話通知，意外得知原來還有家人不曾得知的土地跟債務遺留在外，甚至必須靠打官司來分配所有成員的權益。

就像時空膠囊一樣，我將這份遺書打開來細細品味。在遺書裡，對物品情感很深的我寫下了當時的財產明細：銀行存款、娃娃、CD、書籍、漫畫、包包、衣服，以及想要個別贈與的親友名字。

10年後再度檢視，想要贈與的親友依舊沒變；但在這10年間，我的物品種類跟數量都增加了很多倍，物品量高達上萬件。親友數則是不到五人……如果真的依照這份遺書來進行分配，收到物品的親友應該會非常困擾吧？

而且重點是：他們真的有想要這些物品嗎？他們真的需要這些物品嗎？

將心比心，如果是我收到這麼多親友的遺物，即使自己用不到，但又是過世親友指定要送給我的一番心意，到底是要留還是要丟呢？如果留的話，大量他人的物品囤積在家中，會不會反而造成家庭關係失和呢？

如果重寫遺書，不將物品分配給任何人，同住的家人依舊得花時間處理我身後留下的大量遺物。

以我家的情況為例，跟我一樣念舊的媽媽有可能會因此被困住，捨不得丟掉我的任何物品；相反地，原本就覺得我東西太多的爸爸則有可能會一意孤行，將我視之為寶物的物品視為大麻煩，很有可能想通通丟掉。兩人對待物品的方式如此不同，在難過哀悼之餘，是否有可能反而因為處理遺物的方式而爆發衝突呢？

這不是我想要留給家人的，比起留下大量物品讓他們困擾或爭執，我更希望他們開心，不要有罣礙。我也不希望我的物品在我死後被隨意處理丟棄，我希望它們能被識貨的人珍惜使用。於是，為了替家人減輕負擔，順便幫我所有用不到的物品找到新主人，我開始用「整理遺物」的心態，來重新面對我的所有物品。

我將物品依照喜歡程度與使用頻率大致分成三類：

Photo Credit: 遠流

在整理的過程中，濫情的我，發現大部分的物品都是基於當下的欣賞，覺得很可愛或是很美就買下。但事實上是否擁有它們，都對我的人生目標不造成任何影響。如果有任何人願意出價購買，我都願意賣給他們。

因為把自己的心態設定為「整理遺物」，而不只是「將空間整理整齊」，所以自然就會有一種生不帶來，死不帶去的豁達感。

這樣的豁達感，進而促使我學會「放下執著」，不執著於一定要「擁有」物品，因為不管是人類或是物品，我們都只是這個世界的過客，在一段時間彼此陪伴的夥伴關係。

這讓我想到，大一的第一堂日文課，老師教的第一個詞是「一期一會」，意思是一生只有一次的相會，所以要珍惜彼此在一起的時光。當時老師是希望我們能珍惜彼此在同一個教室學習的緣分。但12年後，我才真正領悟到這個詞的真正含意，不只是人跟人之間的緣分，萬物皆有靈，草木亦有心，對於來到身邊的物品我們也應當珍惜使用。

以整理遺物的心態斷捨離，並不是擔憂未來，也不是對人生感到絕望，而是追求自由的體現：

對於用不到的物品，在它還活著的時候，幫它找到新主人，讓物品自由。

對於親友，讓他們不需要花太多心力跟時間處理你的遺物，只要專注於回憶本身。

對於自己，在生前得以從眾多的物欲中解放，不再執著擁有物品，達成心靈自由。

書籍介紹

本文摘錄自《財富自由的整理鍊金術：斷捨離變身金錢魔法，打造心靈×空間×時間×財務自由人生！》，遠流出版

作者：整理鍊金術師小印

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透過斷捨離整理金錢和人生，達到財富自由！一切不需要靠富爸爸，你只要開始有意識地整理物品，就能實現。

作者曾經是個「擁有上萬件物品的女子」，念舊惜物的購物狂，因失戀開始以販售二手專長，在兩年間從雜物中回收50萬，並教人透過整理來鍊金，讓人越整理越豐盛，展開自由人生！

本書將帶你透過以下兩大斷捨離訣竅：

整理物品──整理內外紛亂，釐清自我

販售二手──重賦物品價值，練習捨得

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減少八成的物品，讓心靈更自由

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書中將幫助你建立具體斷捨離規劃，透過可實踐的技巧，讓你從心整理到空間，從空間整理到金錢，由內而外皆富足。

Photo Credit: 遠流出版

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航