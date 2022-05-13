本土新增6萬4972例確診、單日41人死亡今年最多，35家醫院設學齡前兒童就醫綠色通道
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羅一鈞表示，今年累計至今的確診個案達54.4萬例，較上週20.6萬例增加了33.8萬例。年齡層分布以20多歲到40多歲的青壯年為主，65歲以上個案佔8.1％。90多歲高齡長者的中重症及死亡率最高。
疫情指揮中心今（13）日公布國內新增6萬5011例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬4972例本土個案及39例境外移入（34例為航班落地採檢陽性）。另確診個案中新增41例死亡，為今（2022）年以來死亡個案數最多的一天。
指揮中心表示，今日新增之6萬4972例本土病例，為3萬657例男性、3萬4292例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。
今年確診個案當中，輕症、無症狀者占了99.78％，中症佔比0.18％，重症今日增加57人，佔比0.04％。解隔離人數僅增加1人。詳見下圖：
41名死亡個案，僅1人無癌症、慢性病等病史
指揮官陳時中表示，今日新增之41名死亡個案，當中40人具有癌症、慢性病等重大疾病病史，剩下1人雖無癌症等重大病史，但無疫苗接種紀錄。
整體而言，41人當中有21人未打疫苗，29人未打滿3劑。年齡部分80-100歲的有20人。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增死亡個案年齡從50多歲到90多歲，當中有一位90多歲女性是在家中昏倒送醫後確診的個案。
中重症部分，羅一鈞說，今日新增之重症個案中，較特殊是一位20多歲、未曾經種過疫苗的產婦，懷孕之後自然生產，產後合併大出血的情形，出現休克及呼吸窘迫，所以從婦產科轉至醫院救治。到醫院後採檢確診為COVID-19陽性患者。至於其產後大出血狀況是否與COVID-19病毒有關仍待釐清。目前產婦經過治療後情況算是穩定。
羅一鈞表示，從中重症新增個案的年齡層分析可以發現，中重症還是年齡60歲以上的個案居多，中症中未接種疫苗的人有73位，重症有23位。
羅一鈞表示，今年累計至今的確診個案達54.4萬例，較上週20.6萬例增加了33.8萬例。年齡層分布以20多歲到40多歲的青壯年為主，65歲以上個案佔8.1％。90多歲高齡長者的中重症及死亡率最高，其次為80多歲的長者。因此也呼籲長者應盡快接種疫苗，若出現相關症狀要注意身體健康，特別是血氧不足部分。
長者部分常見症狀包括嘴唇發紫、呼吸困難、意識困難、胸口悶痛等，這時要盡快尋求視訊診療或是打119送醫爭取時間。
醫療資源部分，目前統計見下表：
四大公立醫療體系開設6歲以下兒童就醫綠色通道
陳時中表示，目前居家隔離、自主防疫、居家檢疫快篩陽性的評估管道還是用電話視訊，但因當中有一些年紀大的長輩，可能對視訊的使用較不習慣或有困難，所以多開一管道，也就是5月14日起，可以委由親友帶健保卡加快篩檢驗片匣，至診所或負責居家照護之院所，請醫師進行確認。
對於小朋友，有開設學齡前（6歲以下）就醫的綠色通道，避免排擠兒童待診時間並減少群聚，指揮中心已請教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛生福利部部立醫院等四大公立醫療體系，儘速配合開設學齡前兒童就醫綠色通道（防疫急門診），建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。
截至今日中午，四大公立醫療體系設置學齡前兒童就醫綠色通道計有35家醫院，包括退輔會附屬榮民醫院15家、國防部所屬軍醫院13家、教育部所屬大學醫院3家及衛生福利部部立醫院4家，另衛生福利部部立醫院尚有13家將於5月18日前全數完成開設兒童就醫綠色通道。
新聞來源
- 2022/5/13 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會
- 自5月14日起，新增居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性評估管道
- 新增65,011例COVID-19確定病例，分別為64,972例本土及39例境外移入
- 開設學齡前兒童就醫綠色通道，優先照顧兒童
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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