瑞達利歐《變化中的世界秩序》：習近平加緊管控的爭議性行動，是出於相信中國正進入更艱難的階段

文：瑞・達利歐（Ray Dalio）

晉身世界強國

習近平2012年就職，新領導班子誕生。遵照行之有年的順序，先選出政治局委員，然後是部長、副部長及高階官員。接著訂下前幾輪的計畫。與大多數新領導人上任時一樣，他們滿懷興奮與熱情，既要肅清貪污，加強法治，也要增強並增加以市場為基礎的改革，以強化中國經濟。他們進行多次腦力激盪會議，我有幸參與過幾次。願意出力而觀點不同的人集思廣益、通力合作；他們在會議上表現的坦誠、開放、友善、智慧，討論成效十分突出。

此後我一直密切追蹤中國的財經狀況，也與中國經濟政策最高制定者多次對話，關於債務過度成長、影子銀行體系的發展及管理、中國金融體系脆弱性、美中貿易爭端等等議題。我總是設法從他們的角度去看事情，並思考如果我是他們，我會怎麼做。我與他們分享我的心得，坦白的程度就像醫生與同事討論病例，也很像我在本書中與各位分享的方式。【註】讀者們現在大概已知道，我相信萬事萬物都像機器般運行，遵循恆久有效且放諸四海皆準的因果關係。中國領導人也這麼想，所以我們幾乎總是得出類似結論。

這些年來習政府強力執行改革及開放市場與經濟的政策；管理債務成長；更彈性地管理貨幣；支持創業及市場導向的決策，尤其對中國想成為領先世界的產業；制定合理監管機制，由健全的主管機關執行；建立未來科技與工業的能力；擴大惠及最落後地區與人民的經濟利益；控制污染及環境惡化。

但很多人不這麼想，我猜測原因在於a）改革與其他管制趨嚴同時發生，b）有些對中小企業的支援（如提供貸款），不如大型國企受到的支援（這更多是與技術上的挑戰有關，而非促進中小企業發展的意願降低），c）政府由上而下指揮經濟，有時會期待銀行和公司做不符經濟效益、卻有社會效益的貸款（為國家整體最佳利益著想），d）中國扶植企業，追求國家目標，e）不讓某些外國公司享有與中國公司同樣的待遇，f）中國協調財政與貨幣政策以管制經濟，做得比主要儲備貨幣國家多很多，所有這些通常都不受國外資本家歡迎。

當然有很多美國人批評這些政策。我雖不會深入其優劣，但我要說，我們應預期各國的領導人都會設法透過適當管理及協調貨幣與財政政策，在「國家」（政府影響並控制經濟）與「資本主義」（由自由市場控制經濟及資本市場）間取得最佳平衡，我們也應設法理解領導人作為背後的想法。

例如習主席說，他想要a）降低政府在訂價及分配資源上的角色，發展資本市場，激勵創業，同時b）強勢指導總體經濟，管制市場及其他生活面向，以求符合大多數中國人最佳利益。亦即他要的是，資本主義與馬克思共產主義的結合。這對不習慣看到資本主義與共產主義並行，並未密切觀察，也未與政策制定者談過，以了解其環境與觀點的人，可想而知會感到困惑，所以他們看不見，在看似極不一致當中存在著一致之處（馬克思及中國領導人會稱之為「辯證法」）。

為了解中國領導人的環境及觀點，我建議各位不要以刻板印象（如簡化為「共黨作風」）去看待他們的作為，並接受他們正在嘗試、也會繼續嘗試，同時並行這兩種看似矛盾的作法。在他們看來，資本主義是提高大多數人生活水準的方式，不是為了服務資本家。無論你認為這麼做是好是壞，其成果一直極為突出，因此我們不應期待中國人會放棄它，改採美式或西式作風。反而我們應加以研究，看看能從中學到什麼，就像中國人曾研究西方，向西方學習。畢竟我們面對的是各種治理方式的競爭，我們需要多了解才更有勝算。

至於對外政策，中國已更強大、更有實力，美國卻是衝突性升高。更確切地說，自2012年到我撰寫本書時，中國實力更壯大，這現象日益明顯也更公開地展示（如中國製造2025計畫，高舉打算在某些美國目前控制的產業取得主宰地位）。這引起美方強烈反應，在川普2016年當選後最為顯著。

川普利用受全球化衝擊者的不滿，他們認為中國是不公平競爭，偷走了他們的工作，川普也挑起新的保護主義及民族主義。不僅川普如此。中國的實力對較溫和的政策制定者也變成挑釁。過去兩國是互惠關係，如今是赤裸裸的競爭。

中國基本上不願被圍堵，美國（及某些他國）卻想圍堵它。這在地緣政治上有何意義？如各位現在所知，國界會隨時間不斷改變，經常引起爭端，解決邊界爭端，相對於憑實力，國際法可說是微不足道。中國在2009年向聯合國宣示，它對中國東海南海一帶擁有「不可爭議的主權」。

這片區域在二戰時中國提出的地圖中以「九段線」標明；它涵蓋越南以東、馬來西亞以北、菲律賓以西的水域，包含一堆島嶼，對中國需要的航運很重要，一般也相信那裡有尚待發掘的油藏。我想以中國對進口石油的大量需求，加上由中東進口石油有被切斷的風險，中國會很樂意擁有那些油藏。若各位讀過第六章的二戰個案研究，看到美國如何切斷輸往日本的資源，就知道問題所在：中國對目前經由麻六甲海峽咽喉進口的石油及其他物品需求量很大。

基於這些及其他假設，出現了中國是威脅／敵人的觀點，全球化已逆轉，各種「戰爭」已趨激烈，先從貿易及經濟戰開始，擴大到科技及地緣政治戰，最近延伸到資本戰。相對於可能的嚴重程度，目前這些戰爭都還算相當溫和，但我們應密切關注。到最後，一國被認定的實力，會與真正存在的實力相當。這真正存在的實力就反映在我正在關注的各種指標及其他事實上。