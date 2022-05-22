瑞達利歐《變化中的世界秩序》：習近平加緊管控的爭議性行動，是出於相信中國正進入更艱難的階段
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回顧過去四十年，中國由隔絕轉向開放，由強硬共產主義轉向「市場改革」及資本主義，這些對中、美、世界他國經濟重大影響。中國從世上最落後國之一，轉型為經濟、科技、軍事、地緣政治上實力最強的兩大國之一。
文：瑞・達利歐（Ray Dalio）
晉身世界強國
習近平2012年就職，新領導班子誕生。遵照行之有年的順序，先選出政治局委員，然後是部長、副部長及高階官員。接著訂下前幾輪的計畫。與大多數新領導人上任時一樣，他們滿懷興奮與熱情，既要肅清貪污，加強法治，也要增強並增加以市場為基礎的改革，以強化中國經濟。他們進行多次腦力激盪會議，我有幸參與過幾次。願意出力而觀點不同的人集思廣益、通力合作；他們在會議上表現的坦誠、開放、友善、智慧，討論成效十分突出。
此後我一直密切追蹤中國的財經狀況，也與中國經濟政策最高制定者多次對話，關於債務過度成長、影子銀行體系的發展及管理、中國金融體系脆弱性、美中貿易爭端等等議題。我總是設法從他們的角度去看事情，並思考如果我是他們，我會怎麼做。我與他們分享我的心得，坦白的程度就像醫生與同事討論病例，也很像我在本書中與各位分享的方式。【註】讀者們現在大概已知道，我相信萬事萬物都像機器般運行，遵循恆久有效且放諸四海皆準的因果關係。中國領導人也這麼想，所以我們幾乎總是得出類似結論。
這些年來習政府強力執行改革及開放市場與經濟的政策；管理債務成長；更彈性地管理貨幣；支持創業及市場導向的決策，尤其對中國想成為領先世界的產業；制定合理監管機制，由健全的主管機關執行；建立未來科技與工業的能力；擴大惠及最落後地區與人民的經濟利益；控制污染及環境惡化。
但很多人不這麼想，我猜測原因在於a）改革與其他管制趨嚴同時發生，b）有些對中小企業的支援（如提供貸款），不如大型國企受到的支援（這更多是與技術上的挑戰有關，而非促進中小企業發展的意願降低），c）政府由上而下指揮經濟，有時會期待銀行和公司做不符經濟效益、卻有社會效益的貸款（為國家整體最佳利益著想），d）中國扶植企業，追求國家目標，e）不讓某些外國公司享有與中國公司同樣的待遇，f）中國協調財政與貨幣政策以管制經濟，做得比主要儲備貨幣國家多很多，所有這些通常都不受國外資本家歡迎。
當然有很多美國人批評這些政策。我雖不會深入其優劣，但我要說，我們應預期各國的領導人都會設法透過適當管理及協調貨幣與財政政策，在「國家」（政府影響並控制經濟）與「資本主義」（由自由市場控制經濟及資本市場）間取得最佳平衡，我們也應設法理解領導人作為背後的想法。
例如習主席說，他想要a）降低政府在訂價及分配資源上的角色，發展資本市場，激勵創業，同時b）強勢指導總體經濟，管制市場及其他生活面向，以求符合大多數中國人最佳利益。亦即他要的是，資本主義與馬克思共產主義的結合。這對不習慣看到資本主義與共產主義並行，並未密切觀察，也未與政策制定者談過，以了解其環境與觀點的人，可想而知會感到困惑，所以他們看不見，在看似極不一致當中存在著一致之處（馬克思及中國領導人會稱之為「辯證法」）。
為了解中國領導人的環境及觀點，我建議各位不要以刻板印象（如簡化為「共黨作風」）去看待他們的作為，並接受他們正在嘗試、也會繼續嘗試，同時並行這兩種看似矛盾的作法。在他們看來，資本主義是提高大多數人生活水準的方式，不是為了服務資本家。無論你認為這麼做是好是壞，其成果一直極為突出，因此我們不應期待中國人會放棄它，改採美式或西式作風。反而我們應加以研究，看看能從中學到什麼，就像中國人曾研究西方，向西方學習。畢竟我們面對的是各種治理方式的競爭，我們需要多了解才更有勝算。
至於對外政策，中國已更強大、更有實力，美國卻是衝突性升高。更確切地說，自2012年到我撰寫本書時，中國實力更壯大，這現象日益明顯也更公開地展示（如中國製造2025計畫，高舉打算在某些美國目前控制的產業取得主宰地位）。這引起美方強烈反應，在川普2016年當選後最為顯著。
川普利用受全球化衝擊者的不滿，他們認為中國是不公平競爭，偷走了他們的工作，川普也挑起新的保護主義及民族主義。不僅川普如此。中國的實力對較溫和的政策制定者也變成挑釁。過去兩國是互惠關係，如今是赤裸裸的競爭。
中國基本上不願被圍堵，美國（及某些他國）卻想圍堵它。這在地緣政治上有何意義？如各位現在所知，國界會隨時間不斷改變，經常引起爭端，解決邊界爭端，相對於憑實力，國際法可說是微不足道。中國在2009年向聯合國宣示，它對中國東海南海一帶擁有「不可爭議的主權」。
這片區域在二戰時中國提出的地圖中以「九段線」標明；它涵蓋越南以東、馬來西亞以北、菲律賓以西的水域，包含一堆島嶼，對中國需要的航運很重要，一般也相信那裡有尚待發掘的油藏。我想以中國對進口石油的大量需求，加上由中東進口石油有被切斷的風險，中國會很樂意擁有那些油藏。若各位讀過第六章的二戰個案研究，看到美國如何切斷輸往日本的資源，就知道問題所在：中國對目前經由麻六甲海峽咽喉進口的石油及其他物品需求量很大。
基於這些及其他假設，出現了中國是威脅／敵人的觀點，全球化已逆轉，各種「戰爭」已趨激烈，先從貿易及經濟戰開始，擴大到科技及地緣政治戰，最近延伸到資本戰。相對於可能的嚴重程度，目前這些戰爭都還算相當溫和，但我們應密切關注。到最後，一國被認定的實力，會與真正存在的實力相當。這真正存在的實力就反映在我正在關注的各種指標及其他事實上。
《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。