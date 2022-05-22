瑞達利歐《變化中的世界秩序》：當債務危機引發嚴重經濟痛苦時，政府出手印鈔自然就見怪不怪了

文：瑞・達利歐（Ray Dalio）

恆久有效且放諸四海皆準的貨幣與信貸基本原理

所有實體，包括個人、企業、非營利組織和政府，都要處理相同的基本財務現實問題，這是過去、現在與未來永遠不會改變的現實。他們的資金進進（收入）出出（支出），而資金進／出相抵就是淨收益。這些資金流量出現在損益表（income statement）上的數字。如果一個實體的收入超過它的支出，就會產生利潤，而利潤會促使它的儲蓄增加。如果一個實體的支出超過它的收入，儲蓄就會降低，要不然就是得靠借錢或剝奪他人金錢的方式，來彌補其中的差額。

如果一個實體的資產多於負債（liabilities，也就是說它擁有高額的淨值），它就能藉由出售資產的方式，維持「支出遠大於收入」的狀態，直到用完所有資金為止，而到那個時點，它就必須削減它的開支。如果它的資產沒有比負債多很多，且收入又低於它的必要支出——即營業費用與償債費用的總額——那麼，它就必須縮減開支，否則終將難逃債務違約或是債務重整的命運。

一個實體的所有資產和負債（即債務）可用它的資產負債表來呈現；不管相關的數字是否有明文記錄，每個國家、企業、非營利組織和個人一定都有屬於它的資產和負債表。舉個例子，當經濟學家將每個實體的收入、支出和儲蓄合併在一起，就能算出所有實體的總收入、支出與儲蓄。各個實體集體處理其財務的方式（從它們的損益表及資產負債表便可見一斑），是促使內部與世界秩序出現變化的最大驅動因子。如果你能基於你對自身收入、支出和儲蓄的理解，想像其他人的收入、支出和儲蓄有何狀況，接著再將所有人的狀況結合在一起，就能觀察到大局的運作方式了。

請稍加思考一下你個人的財務處境。目前你的收入相對你的支出是多少？你未來的收入相對支出又將是多少？你目前有多少儲蓄？你把那些儲蓄投資到什麼標的？現在請想像一下：如果你的收入降低或徹底消失，你的儲蓄能讓你撐多久？你的投資與儲蓄的價值降低的風險有多高？如果你的投資和儲蓄的價值降低一半，你的財務狀況將會如何？你能輕易賣掉你的資產，並取得現金來支付你的開銷或償還債務嗎？你的其他資金來源是什麼？那是來自政府，或來自其他任何地方？以上是確保個人經濟福祉的最重要計算。

現在換觀察其他實體（其他個人、企業、非營利組織與政府），同樣的道理也適用於他們。請探討一下，實體之間的相互關聯性有多高？哪些情勢變化可能影響到你和其他人？由於經濟體系是以這種方式運作的所有實體的總和，所以，這個計算與推估流程，將幫助你了解整個經濟體系目前的狀況，以及未來可能發生的狀況。

舉個例子，由於一個實體的支出等於另一個實體的收入，所以，當一個實體縮減他的開銷，受傷的就不僅僅是那個實體，仰賴他那筆支出來獲取所得的其他人也都會受到傷害。相似的，由於一個實體的債務是另一個實體的資產，所以當一個實體債務違約，勢必會導致另一個實體的資產減少，並逼得他們不得不縮減支出。這個動態會製造自我強化型債務與經濟收縮趨勢加速惡化，而當民眾對於那個縮小後的經濟大餅的分配方式起爭執，那就會變成一個政治議題。

原則上，債務會侵蝕資產淨值。我的意思是，第一優先必須是償還債務。舉個例子，如果你有一棟房子（也就是說，你擁有「淨值」所有權〔“equity” ownership〕），而你又無力繳納不動產抵押貸款，那麼，你的房子就會被賣掉或是被查封。換言之，債權人將比屋主更優先獲得償付。所以，當你的收入低於你的支出，而且你的資產又少於負債（即債務），你恐怕不久後就必須出售資產來應付了。

不同於多數人的直覺想像，現有的貨幣與信貸並沒有一個固定的數量。各國中央銀行可輕易創造貨幣與信貸。當中央銀行創造大量貨幣與信貸，民眾、企業、非營利組織和政府就會皆大歡喜，因為他們將因此獲得較多的購買力。當這些貨幣與信貸被花掉，就會使多數商品、勞務與投資資產漲價，但也會製造未來必須償還的債務，而債務的存在，將使個人、企業、非營利組織與政府最後不得不將支出壓低到收入以下（譯注：必須保留償還債務與債息所需支出），但那將是困難且痛苦的。也因此，貨幣、信貸、債務和經濟活動天生就是週期性的。在信貸創造階段，商品、勞務與投資資產的需求以及這些項目的生產都會非常強勁，而到了債務償還階段，這些項目的需求與生產則會雙雙轉弱。

但如果債務永遠無須償還，又會是什麼樣的狀況？在那種情況下，就不會有債務緊縮（debt squeeze），也不會有痛苦的償債期。不過，這對放款人來說就可怕了，因為他們將血本無歸，對吧？且讓我們思考一下，有沒有辦法在不傷害貸款人，也不傷害放款人的情況下清理債務問題？

既然各國政府有創造貨幣的能力，也有借錢的能力，那麼，中央銀行何不以大約0%的利率，貸款給中央政府，由中央政府隨心所欲地分配那些資金，以便支持經濟？另外，中央銀行能不能也以極低利率貸款給其他人，並允許那些債務人永遠無須還款？在正常狀態下，債務人必須在一段期間內分期攤還最初借貸的原始金額（本金）以及這筆錢的利息。不過，中央銀行有權將利率設定在零，也有權不斷地展延債務，好讓債務人永遠無須還款。那將形同把錢送給債務人，不過，沒有人認為中央銀行把錢送給債務人，因為那筆債務還是會被列計為中央銀行的資產之一，因此，中央銀行還是可以大言不慚地宣稱它有履行它的正常放款功能。