用二氧化碳製作伏特加、乾洗手和香水？也許，再過不久我們可以在火星上乾杯！
我們想讓你知道的是
當酒商遇見化學博士，把骯髒碳排轉化為純淨伏特加後，不只能做美酒和香水，更在疫情期間扮演紐約救星。而他們拯救地球後的下一步就是：征服火星，當NASA認證的火星移民拓荒者！
文：陳蔚銘（創新拿鐵）
大家知道圖片裡這純淨透明的瓶子裡裝的是什麼嗎？是一瓶要價2400台幣，用「二氧化碳」釀造的伏特加酒！
「Air Company」是紐約一間專注於將空氣汙染轉化為有價值產品的新創公司，這瓶伏特加就是他們打響知名度的首發產品。不過，他們的獨家技術不只能釀酒，還在疫情中對抗病毒，甚至打算要讓人類移民火星！
創新點：把空氣中的二氧化碳轉成酒精做成伏特加等各種產品，創意讓NASA都驚豔。
當酒商遇見化學博士，把骯髒碳排轉化為純淨伏特加
Air Company是由兩位共同創辦人Gregory Constantine和Stafford Sheehan於2017年創立於紐約，Constantine原先在酒商帝亞吉歐（Diageo）擔任主管，Sheehan則是耶魯大學的化學博士。
Constantine和Sheehan在2016年Forbes舉辦的「30 Under 30」峰會中認識，Constantine對Sheehan的研究主題「如何將二氧化碳轉化為酒精降低溫室氣體」很感興趣、Sheehan也希望自己的技術能讓更多人意識到溫室效應的嚴重性，兩人一拍即合，開始著手試著把Sheehan的技術商業化。
成立Air Company之後，Sheehan應用所學，以太陽能產生的電力將水分解為氫氣和氧氣，然後將氫氣與二氧化碳結合，產生酒精、水和氧氣的混合物；氧氣可以排放到大氣中、再通過蒸餾除去水，最後留下酒精，調製成Air Company第一款產品「Air Vodka」。
Constantine形容：「過程就像植物行光合作用，但效率更高」，每一瓶Air Vodka從大氣中吸收的二氧化碳量相當於八棵大樹。
傳統伏特加從蒸熟穀類發酵開始，再經過蒸餾、冷凝的過程後裝瓶，一瓶平均會「產生」5.9公斤的二氧化碳，但每瓶Air Vodka平均會「消耗」450公克的二氧化碳，也不含傳統伏特加的穀物雜質，據說口感更為純粹。
此外，Air Company的二氧化碳原料主要來自紐約附近的工業及肥料工廠，這些工廠會把生產過程中排放出的二氧化碳冷卻、加壓、液化並裝罐，送到Air Company的工廠中。如此一來，Air Company有便宜的原料、工廠也有處理廢棄物的管道，彼此都有好處。
不只能做美酒和香水，更在疫情期間扮演紐約救星
2020年，新冠肺炎疫情開始大流行，眼見紐約的狀況越趨嚴峻，Air Company也決定把原先生產伏特加的產線改為生產酒精乾洗手液「Air Spray」，希望能幫忙淨化空氣、對抗病毒，疫情期間，Air Company總計捐出1.5萬瓶的Air Spray給紐約的醫院以及非營利環保組織。
疫情趨緩後，2021年Air Company又有了新的點子。他們委託紐約布魯克林區一間香水訂製服務工作室「Joya Studio」調製他們的第三款產品：同樣以二氧化碳製成的酒精作為基底，溶入「清爽，讓人想起穿過雲層的一束陽光，帶有一絲礦物的海浪」香精調製而成的「Air Eau de Parfum」香水，每瓶約可消耗36克二氧化碳。
拯救地球後的下一步：征服火星！NASA認證的火星移民拓荒者
用美酒和香水讓大家見識解決碳排放的優雅方案之後，Air Company並不因此而滿足，反而把下一個目標瞄準了火星！
因為在火星的大氣組成中，二氧化碳佔的比例高達95%；這座幾乎取之不盡的寶山讓Air Company的獨家技術有很大的發揮空間。
於是他們報名參加NASA舉辦的「二氧化碳轉化挑戰賽（CO2 Conversion Challenge）」，在2020年的選拔中獲得首獎，隨後也接受NASA的邀請，一起研究未來人類移民火星所需要的兩項技術：
第一項是研究如何將生產出的酒精進一步轉化為葡萄糖，葡萄糖除了可以讓太空人直接作為補充營養的來源，也能在實驗室中作為微生物的養份，「培育」出人造肉。
第二項則是研究如何把二氧化碳轉化為低溫液態甲烷，作為運輸火箭的燃料。
也許，再過不久我們可以在火星上用伏特加乾杯！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
我們想讓你知道的是
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
「住顏．有樹」的質感生活，讓「家」成為最佳心靈SPA處所
在每一次有重要的專訪或是拍攝前，路怡珍皆會藉由泡澡來紓解壓力，「一來女生會需要消水腫，放鬆身體的壓力；再來泡澡的時間也能好好思考，讓我沉澱下來，能有更好的表現。」所以她認為在生活中，如果能夠擁有自己湯屋，一定會成為她每日報到的最佳心靈SPA處所。
工作生活的壓力無所不在，路怡珍表示若每個人都能經營好自己的生活，就會有力量去照顧和愛身邊的人，「所以居家空間及環境相當重要，若能備齊這些要素，我會很珍惜，並把每一次回家當成一個充電的旅行，也會很期待每一次回家的時候。」
山水成畫、大樹造屋，「森原樹」一站進北市打造質感森活
將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
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