用二氧化碳製作伏特加、乾洗手和香水？也許，再過不久我們可以在火星上乾杯！

文：陳蔚銘（創新拿鐵）

大家知道圖片裡這純淨透明的瓶子裡裝的是什麼嗎？是一瓶要價2400台幣，用「二氧化碳」釀造的伏特加酒！

「Air Company」是紐約一間專注於將空氣汙染轉化為有價值產品的新創公司，這瓶伏特加就是他們打響知名度的首發產品。不過，他們的獨家技術不只能釀酒，還在疫情中對抗病毒，甚至打算要讓人類移民火星！

創新點：把空氣中的二氧化碳轉成酒精做成伏特加等各種產品，創意讓NASA都驚豔。

當酒商遇見化學博士，把骯髒碳排轉化為純淨伏特加

Air Company是由兩位共同創辦人Gregory Constantine和Stafford Sheehan於2017年創立於紐約，Constantine原先在酒商帝亞吉歐（Diageo）擔任主管，Sheehan則是耶魯大學的化學博士。

Constantine和Sheehan在2016年Forbes舉辦的「30 Under 30」峰會中認識，Constantine對Sheehan的研究主題「如何將二氧化碳轉化為酒精降低溫室氣體」很感興趣、Sheehan也希望自己的技術能讓更多人意識到溫室效應的嚴重性，兩人一拍即合，開始著手試著把Sheehan的技術商業化。

成立Air Company之後，Sheehan應用所學，以太陽能產生的電力將水分解為氫氣和氧氣，然後將氫氣與二氧化碳結合，產生酒精、水和氧氣的混合物；氧氣可以排放到大氣中、再通過蒸餾除去水，最後留下酒精，調製成Air Company第一款產品「Air Vodka」。

Constantine形容：「過程就像植物行光合作用，但效率更高」，每一瓶Air Vodka從大氣中吸收的二氧化碳量相當於八棵大樹。

傳統伏特加從蒸熟穀類發酵開始，再經過蒸餾、冷凝的過程後裝瓶，一瓶平均會「產生」5.9公斤的二氧化碳，但每瓶Air Vodka平均會「消耗」450公克的二氧化碳，也不含傳統伏特加的穀物雜質，據說口感更為純粹。

此外，Air Company的二氧化碳原料主要來自紐約附近的工業及肥料工廠，這些工廠會把生產過程中排放出的二氧化碳冷卻、加壓、液化並裝罐，送到Air Company的工廠中。如此一來，Air Company有便宜的原料、工廠也有處理廢棄物的管道，彼此都有好處。

不只能做美酒和香水，更在疫情期間扮演紐約救星

2020年，新冠肺炎疫情開始大流行，眼見紐約的狀況越趨嚴峻，Air Company也決定把原先生產伏特加的產線改為生產酒精乾洗手液「Air Spray」，希望能幫忙淨化空氣、對抗病毒，疫情期間，Air Company總計捐出1.5萬瓶的Air Spray給紐約的醫院以及非營利環保組織。

疫情趨緩後，2021年Air Company又有了新的點子。他們委託紐約布魯克林區一間香水訂製服務工作室「Joya Studio」調製他們的第三款產品：同樣以二氧化碳製成的酒精作為基底，溶入「清爽，讓人想起穿過雲層的一束陽光，帶有一絲礦物的海浪」香精調製而成的「Air Eau de Parfum」香水，每瓶約可消耗36克二氧化碳。

拯救地球後的下一步：征服火星！NASA認證的火星移民拓荒者

用美酒和香水讓大家見識解決碳排放的優雅方案之後，Air Company並不因此而滿足，反而把下一個目標瞄準了火星！

因為在火星的大氣組成中，二氧化碳佔的比例高達95%；這座幾乎取之不盡的寶山讓Air Company的獨家技術有很大的發揮空間。

於是他們報名參加NASA舉辦的「二氧化碳轉化挑戰賽（CO2 Conversion Challenge）」，在2020年的選拔中獲得首獎，隨後也接受NASA的邀請，一起研究未來人類移民火星所需要的兩項技術：

第一項是研究如何將生產出的酒精進一步轉化為葡萄糖，葡萄糖除了可以讓太空人直接作為補充營養的來源，也能在實驗室中作為微生物的養份，「培育」出人造肉。

第二項則是研究如何把二氧化碳轉化為低溫液態甲烷，作為運輸火箭的燃料。

也許，再過不久我們可以在火星上用伏特加乾杯！

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航