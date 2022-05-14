關於東卯黑熊568：對於狩獵文化的人來說，山就像家一樣，拿取生命從來不是一件簡單的事

文：姜博仁

這是一篇有關東卯黑熊的一些過程與感觸，以及提到一點點狩獵文化和自主管理的文章，文長，但或許可以一讀吧？

關於名字和神獸

在給東卯黑熊掛上編號37568頸圈之後，我心想，希望你有個新的熊生，或許改個名字吧，頸圈編號數字上有6（順）和8（發），配上5台語的諧音「有」，感覺不錯，不會讓人連想到他（按）以前把工寮當超商的編號，因此我寧可稱呼他為568，而不是711，3和7也有去山上的意涵，就自由吧。

​​編按：作者文中把熊視為人看待，故以「他」取代「牠」。下文亦同。

但我沒有想要取族語名或華語名，一來他原本活動區域來自泰雅，現在要到布農的傳統領域，然後我也不懂族語，但我希望他是全民的黑熊，可以得到全民的祝福，他，可以是他自己。

魯凱的長輩曾經告訴我關於雲豹的儀式故事，雲豹對於魯凱是神聖的動物，如果不小心獵到雲豹，視為不祥，必須趕快就地掩埋，不能回家，以免把不祥帶回家中，然後要在掩埋地現場陪伴守靈幾天，並經過除穢儀式之後，才能回家。

我最近才因為新冠肺炎確診隔離，我可以體會不能回家有多麼的不方便，家人小孩都沒有人幫忙照顧，以及對於家人的思念的侵襲有多麼大，對於以前山林刻苦生活的住民來說，獵人無法回家，家中少了食物的來源和支持的力量，「隔離」是影響多麼大的一件事。

我相信這樣看待雲豹為神獸，以及誤獵的守靈儀式，一定讓當時的獵人，想盡辦法在打獵過程都不要誤獵到雲豹，這樣的傳統約束的力量，神話傳說禁忌不會只是故事，它也隱含著野生動物保育的精神與手段。這種尊敬動物為靈的精神，我也從一位魯凱傳統領袖中聽到他父親傳承下來的熊鷹羽毛的故事，那種他父親對於熊鷹的尊敬，以及繼承那一支熊鷹羽毛，對父親的思念，延伸到對熊鷹的尊敬與感恩的山林哲學，令我非常震撼和感動。

類似的誤獵黑熊的儀式，我也聽布農的朋友說過把熊視作爲人去看待。那只是儀式嗎？不，我自己犯錯過，我也曾在一些儀式感的看似無意義的反覆行動中，讓自己反省，讓自己遺忘，希望自己心靈可以獲得解脫。

關於東卯黑熊568

我看到568，幾乎都是他被抬著出來，然後又抬著進去，我只是在他麻醉與健檢過程中，幫他掛上與設定追蹤頸圈。我沒有機會在野外看到活生生的他，但野放後，在接下來密集追蹤的24天，透過螢幕上一個一個回傳的活動點位，連接起來的軌跡路徑，我會想像把一隻令人敬畏的熊，套疊到我到過的美麗森林，想像在感覺可以擰出水來的氤氳雲霧森林中的他，像是在我面前活了過來。

Photo Credit: 野聲環境生態公司 鍾佳衡拍攝 黑熊頸圈及其編號，在確定不會脫落情況下，也不要讓頸圈太緊

Photo Credit: 野聲環境生態公司 鍾佳衡拍攝 與灰色電池殼相連的螺絲，是新式的內藏式自動脫落裝置，設定時間到或接收到脫落衛星命令，內部會鬆開固定螺絲，整個頸圈就會脫落。為防萬一失效，我們另外增加一段棉質連接頸圈，可以在1-3年後，自然逐漸腐壞或被熊爪鉤壞之後慢慢斷裂，自動脫落，但缺點是無法預測何時會掉落。

568開始一路往北和西北移動，有返家的行為。跨過郡大溪，再渡過郡大溪支流碰到峭壁，繞了一圈嘗試翻越不成，隔日從峭壁另外一邊翻越。逐漸轉往西北，我們開始擔心他靠近地利那一區的聚落農地，野放後兩周，他翻越到了可以俯瞰濁水溪的崩壁頂，我知道他看到了濁水溪旁的那一片農地聚落，568你會受到那些農地工寮的食物吸引嗎？

林務局、東勢林區管理處與南投林區管理處馬上啟動應變會議，組織應變小組。從他過往闖入工寮的行為，大家深怕類似的事件再發生，為了確保居民的財產生命安全，必須做好警戒，不得以時可能要啟動捕捉，因此也大費周遭的把捕捉籠具先行運送到現場做好準備。

當568第一次接近設定的第一道防線──濁水溪，當時就如打戰一樣，戰事似乎一觸即發，我們每一個人都如臨大敵，討論應變如同佈下重兵一樣，可能路徑與接近的農舍附近架設好4G即時傳輸紅外線自動相機，深怕他一靠近聚落就闖入工寮，然後面對一隻轉為習慣性闖入工寮的黑熊，為了人身安全，就要啟動捕捉，568就要在圈養環境中終其一身，這是大家不願意看到的結局。

然而，誰都沒料到，當568沿崩壁陡下逐漸靠近，每一個人的心臟都像《一拳超人》中的King的帝王引擎一樣大聲的跳動。沒想到的是，陡下到濁水溪床前幾十公尺，來一個橫空90度大轉彎，即使左前掌截肢，568卻毫無懸念地直接橫渡幾乎不可能穿越的崩壁，繞了一個大圈，找了一個最少農地的天然林稜線移動。

工作人員也隨即轉移陣地，部署4G相機在新路徑上可能經過的工寮與雞舍，提供主人防熊噴霧罐，並準備守夜隨時聽訊號和看衛星是否回傳位置。

Photo Credit: 姜博仁 568選擇從相片最右側的崩壁，直接橫渡往下游較少農地的地方移動

Photo Credit: 姜博仁 現場裝設的4G即時傳輸紅外線自動照相機

圖片來源：野聲環境生態公司提供 4G即時傳輸紅外線自動照相機拍攝畫面

568悄無聲息地在天然林中移動，絲毫不靠近工寮與雞舍，在入夜後的七點，悄悄地渡過湍急的濁水溪，跨過台臨16便道，在公路上方過夜，當我們看到衛星回傳的定位資料，我們全都傻眼了，568採取迂迴戰術，繞道轉攻防線後方道路邊山坡睡起大覺，我們沿線每個可能侵擾的農地、工寮、雞舍必經路徑都佈下了重兵（4G即時傳輸自動相機），一切都做了白工。

頓時覺得我們遜斃了，看著辛苦運來的捕捉籠，一堆不知道要拍什麼的紅外線自動相機，白忙一場，不禁莞爾。568，好樣的。

原來，成見與既定印象一直都在默默地影響著我們，讓我們無法看到事情的全貌。看著568一路這樣跋山涉水，翻越峭壁，陡下崩壁，千山我獨行，迴避農地工寮，只為回家的想望，令人感動，我很想讓這次野放，轉化為全民護送黑熊回家的行動，只要先把他原本家園中可能會衝突的果園電圍籬給做好，就有機會。

568在台16邊休息過夜之後，隔天開始往上爬，準備翻越水社大山。大家也再度召開應變會議，也有共識定調為護送黑熊回家，準備著第二道「關卡」──武界的守護。只要過了武界，下一道台14公路就可如法炮製神不知鬼不覺地穿越，就進入了昔稱「邑治第一山」的守城大山，然後到八仙山，過了這幾乎沒有什麼農地聚落的山區，大雪山的家，就在前面了。