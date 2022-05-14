關於東卯黑熊568：對於狩獵文化的人來說，山就像家一樣，拿取生命從來不是一件簡單的事
我們想讓你知道的是
這次我沒有機會幫你卸下頸圈，隔離中也沒法現場送你一程。聽到現場工作夥伴通知的當下，非常難過，連X都罵出來了。時間一度好像停止了，那種感覺，如同一起努力的現場夥伴所說的，感覺像是一位認識很久的人走了。
文：姜博仁
這是一篇有關東卯黑熊的一些過程與感觸，以及提到一點點狩獵文化和自主管理的文章，文長，但或許可以一讀吧？
關於名字和神獸
在給東卯黑熊掛上編號37568頸圈之後，我心想，希望你有個新的熊生，或許改個名字吧，頸圈編號數字上有6（順）和8（發），配上5台語的諧音「有」，感覺不錯，不會讓人連想到他（按）以前把工寮當超商的編號，因此我寧可稱呼他為568，而不是711，3和7也有去山上的意涵，就自由吧。
但我沒有想要取族語名或華語名，一來他原本活動區域來自泰雅，現在要到布農的傳統領域，然後我也不懂族語，但我希望他是全民的黑熊，可以得到全民的祝福，他，可以是他自己。
魯凱的長輩曾經告訴我關於雲豹的儀式故事，雲豹對於魯凱是神聖的動物，如果不小心獵到雲豹，視為不祥，必須趕快就地掩埋，不能回家，以免把不祥帶回家中，然後要在掩埋地現場陪伴守靈幾天，並經過除穢儀式之後，才能回家。
我最近才因為新冠肺炎確診隔離，我可以體會不能回家有多麼的不方便，家人小孩都沒有人幫忙照顧，以及對於家人的思念的侵襲有多麼大，對於以前山林刻苦生活的住民來說，獵人無法回家，家中少了食物的來源和支持的力量，「隔離」是影響多麼大的一件事。
我相信這樣看待雲豹為神獸，以及誤獵的守靈儀式，一定讓當時的獵人，想盡辦法在打獵過程都不要誤獵到雲豹，這樣的傳統約束的力量，神話傳說禁忌不會只是故事，它也隱含著野生動物保育的精神與手段。這種尊敬動物為靈的精神，我也從一位魯凱傳統領袖中聽到他父親傳承下來的熊鷹羽毛的故事，那種他父親對於熊鷹的尊敬，以及繼承那一支熊鷹羽毛，對父親的思念，延伸到對熊鷹的尊敬與感恩的山林哲學，令我非常震撼和感動。
類似的誤獵黑熊的儀式，我也聽布農的朋友說過把熊視作爲人去看待。那只是儀式嗎？不，我自己犯錯過，我也曾在一些儀式感的看似無意義的反覆行動中，讓自己反省，讓自己遺忘，希望自己心靈可以獲得解脫。
關於東卯黑熊568
我看到568，幾乎都是他被抬著出來，然後又抬著進去，我只是在他麻醉與健檢過程中，幫他掛上與設定追蹤頸圈。我沒有機會在野外看到活生生的他，但野放後，在接下來密集追蹤的24天，透過螢幕上一個一個回傳的活動點位，連接起來的軌跡路徑，我會想像把一隻令人敬畏的熊，套疊到我到過的美麗森林，想像在感覺可以擰出水來的氤氳雲霧森林中的他，像是在我面前活了過來。
568開始一路往北和西北移動，有返家的行為。跨過郡大溪，再渡過郡大溪支流碰到峭壁，繞了一圈嘗試翻越不成，隔日從峭壁另外一邊翻越。逐漸轉往西北，我們開始擔心他靠近地利那一區的聚落農地，野放後兩周，他翻越到了可以俯瞰濁水溪的崩壁頂，我知道他看到了濁水溪旁的那一片農地聚落，568你會受到那些農地工寮的食物吸引嗎？
林務局、東勢林區管理處與南投林區管理處馬上啟動應變會議，組織應變小組。從他過往闖入工寮的行為，大家深怕類似的事件再發生，為了確保居民的財產生命安全，必須做好警戒，不得以時可能要啟動捕捉，因此也大費周遭的把捕捉籠具先行運送到現場做好準備。
當568第一次接近設定的第一道防線──濁水溪，當時就如打戰一樣，戰事似乎一觸即發，我們每一個人都如臨大敵，討論應變如同佈下重兵一樣，可能路徑與接近的農舍附近架設好4G即時傳輸紅外線自動相機，深怕他一靠近聚落就闖入工寮，然後面對一隻轉為習慣性闖入工寮的黑熊，為了人身安全，就要啟動捕捉，568就要在圈養環境中終其一身，這是大家不願意看到的結局。
然而，誰都沒料到，當568沿崩壁陡下逐漸靠近，每一個人的心臟都像《一拳超人》中的King的帝王引擎一樣大聲的跳動。沒想到的是，陡下到濁水溪床前幾十公尺，來一個橫空90度大轉彎，即使左前掌截肢，568卻毫無懸念地直接橫渡幾乎不可能穿越的崩壁，繞了一個大圈，找了一個最少農地的天然林稜線移動。
工作人員也隨即轉移陣地，部署4G相機在新路徑上可能經過的工寮與雞舍，提供主人防熊噴霧罐，並準備守夜隨時聽訊號和看衛星是否回傳位置。
568悄無聲息地在天然林中移動，絲毫不靠近工寮與雞舍，在入夜後的七點，悄悄地渡過湍急的濁水溪，跨過台臨16便道，在公路上方過夜，當我們看到衛星回傳的定位資料，我們全都傻眼了，568採取迂迴戰術，繞道轉攻防線後方道路邊山坡睡起大覺，我們沿線每個可能侵擾的農地、工寮、雞舍必經路徑都佈下了重兵（4G即時傳輸自動相機），一切都做了白工。
頓時覺得我們遜斃了，看著辛苦運來的捕捉籠，一堆不知道要拍什麼的紅外線自動相機，白忙一場，不禁莞爾。568，好樣的。
原來，成見與既定印象一直都在默默地影響著我們，讓我們無法看到事情的全貌。看著568一路這樣跋山涉水，翻越峭壁，陡下崩壁，千山我獨行，迴避農地工寮，只為回家的想望，令人感動，我很想讓這次野放，轉化為全民護送黑熊回家的行動，只要先把他原本家園中可能會衝突的果園電圍籬給做好，就有機會。
568在台16邊休息過夜之後，隔天開始往上爬，準備翻越水社大山。大家也再度召開應變會議，也有共識定調為護送黑熊回家，準備著第二道「關卡」──武界的守護。只要過了武界，下一道台14公路就可如法炮製神不知鬼不覺地穿越，就進入了昔稱「邑治第一山」的守城大山，然後到八仙山，過了這幾乎沒有什麼農地聚落的山區，大雪山的家，就在前面了。
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
我們想讓你知道的是
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
「住顏．有樹」的質感生活，讓「家」成為最佳心靈SPA處所
在每一次有重要的專訪或是拍攝前，路怡珍皆會藉由泡澡來紓解壓力，「一來女生會需要消水腫，放鬆身體的壓力；再來泡澡的時間也能好好思考，讓我沉澱下來，能有更好的表現。」所以她認為在生活中，如果能夠擁有自己湯屋，一定會成為她每日報到的最佳心靈SPA處所。
工作生活的壓力無所不在，路怡珍表示若每個人都能經營好自己的生活，就會有力量去照顧和愛身邊的人，「所以居家空間及環境相當重要，若能備齊這些要素，我會很珍惜，並把每一次回家當成一個充電的旅行，也會很期待每一次回家的時候。」
山水成畫、大樹造屋，「森原樹」一站進北市打造質感森活
將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
森原樹｜一站進北市，森態系溫泉莊園：https://nsyt.jsl34.com.tw/
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