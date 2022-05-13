下一站月亮：科學家首次在月球土壤中種出植物，太空園藝不是夢
我們想讓你知道的是
科學家首次發現從阿波羅計畫帶回的月球土壤竟然可以種出植物。雖然受到土壤嚴酷的特性影響，導致植物的生長速度緩慢且發育不良，然而這次的實驗表明未來十幾年內，前往月球的太空人能夠種植溫室作物且自給自足部分食物，並非毫無可能性。
科學家首次發現從阿波羅計畫帶回的月球土壤竟然可以種出植物。此前，研究人員一直不知道土質極差的月球土壤中，植物是否會發芽、更別說能不能被用來種植食物。
佛羅里達大學太空生物學家，也是這次實驗的研究員保羅（Anna-Lisa Paul）向《Wired》說道「我們見證了人類史上、太陽系史上，第一顆能夠生長於月球物質中的種子。」
多年來研究團隊一直試圖取得阿波羅任務中，由阿姆斯壯（Neil Armstrong）等6位太空人從月壤（lunar regolith）帶回的泥土。月壤是由小行星與彗星撞擊月球過程所產生的破碎、細顆粒岩屑，年輕地區的厚度約2公尺，古老地區則可達20公尺。
直到去（2021）年NASA才批准保羅的要求，允許他的團隊在數十億年來皆沒有生命產生的月球土壤中種植微型植物。
實驗中，研究者將阿拉伯芥（Arabidopsis thaliana）這種小型植物種植於土壤中，最終成功發芽。一開始這些植物生長快速，不幸的是一週後速度卻逐漸趨緩，低於其他對照組。
研究團隊將原因歸咎於月壤中的砂粒太過乾燥、鋒利，成分除了含有地球上未曾發現的礦物質和離子，也沒有任何有機物。此外，它們的根部也因嚴重的壓力反應，變得更加彎曲、打結，歷經數個月後都發育不良。
科學家也特別指出月球上的土壤若暴露於宇宙輻射或太陽風的時間越長，植物的生長情況就會越差。這次研究中帶回的土壤是來自較古老的寧靜海表地區，該地暴露於前述兩個情況的時間長達數十億年，是最不利於植物生長的。
此外，研究團隊也對植物進行了基因測試，以找出植物用來適應環境的代謝模式。他們發現即使看起來健康的幼苗也有基因活性，代表阿拉伯芥雖然被過多的金屬或鹽分包圍，卻還是努力的運作讓自己變得更加健康。
儘管仍有生長緩慢、發育不良等情形，科學家還是對「月球園藝」保持樂觀態度。「人類位於乾燥以及鹽分較高地區種植植物的經驗已經越來越多，我毫不懷疑未來我們將學會如何在月球上做同樣的事。」本次研究的合著者費爾（Robert Ferl）說道。
這次的實驗表明未來十幾年內，前往月球的太空人能夠種植溫室作物且自給自足部分食物，並非毫無可能性。
對此，NASA表示進行這類型實驗的時機終於成熟，目前阿波羅的繼任者阿提米絲計劃（Artemis program）現在正在加速推進，他們希望近幾年內可再度將太空人送上月球。
科學家則認為最理想的情況是未來執行任務時，太空人可以直接利用月球上的土壤種植植物，而非建立無土壤，僅以水源輸送養分的水耕栽培系統。
NASA太空生物學家巴塔查里亞（Sharmila Bhattacharya）向《美聯社》表示，任何東西的生長都意味著我們站上了一個真正的起跑點，就看未來要如何優化與改進。
無論如何，這次的研究發現對於保羅的研究團隊、太空農業或者至少是太空園藝，都將成為未來的一部份，「當我們離開地球時，植物將跟隨我們前行」保羅說道。
新聞來源
- Researchers Grew Tiny Plants in Moon Dirt Collected Decades Ago（Wired）
- Scientists grow plants in lunar dirt, next stop moon（The Associated Press）
- 月球地質（維基百科）
延伸閱讀
- 太空中最好吃的墨西哥玉米餅誕生，太空花園種「哈奇辣椒」替太空人加菜
- 別以為登上月球就不會犯法，加拿大國會修法月球上犯罪也可起訴
- 中研院參與EHT聯盟公布「銀河系中心超大質量黑洞」首張影像，費時5年、全球8座望遠鏡共同完成
核稿編輯：楊士範
Tags：
只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。