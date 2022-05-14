美國聯邦上訴法院恢復德州HB20法案，社群平台以「不當言論」為由下架貼文時民眾可提告

文：梅緣緣

美國聯邦第五巡迴上訴法院近日宣布，將通過德州（Texas）先前計劃提出、但遭下級法院實施臨時性禁制令（Preliminary Injunction），當時無法成功推行的「HB20」社群媒體相關法案。

此案一出，也在社群媒體產業圈內引起不小混亂，因德州州內這項名為HB20的法案，允許私人機構等在貼文因言論不當等原因遭下架時，可向社群平台提告。這也意味著，如果該法案的禁制令被成功解除，恐將使社群平台對德州地區使用者的發文進行言論審查時，面臨挨告風險。

以捍衛言論自由之名，散佈極端言論？

美國網路媒體《石英》（Quartz）報導指出，德州在去（2021）年9月時通過了HB20法案，禁止Facebook和Twitter等社群媒體龍頭，擅自判斷並移除用戶所發表的政治言論和「觀點」，仇恨及偏激言論亦不例外。這項法案也間接賦予了德州民眾在自己的貼文遭刪除時，有可以控告社群媒體的權力。

HB20法案也因為上路後，可能會與保障言論及新聞等自由的《美國憲法第一修正案》（First Amendment）相違背，而招致不少批評。反對者認為，《美國憲法第一修正案》有保障私人公司如Twitter等社群媒體，針對其所架設的平台有進行言論審查的職權。

2020年前美國總統川普（Donald Trump）希望廢除社群平台內部的言論審查時，據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，當時美國「電子前哨基金會」（Electronic Frontier Foundation）律師格林（Daivd Greene）即表示，現在的網路十分仰賴「使用者生成內容」（UGC），而且觸及甚廣，影響力不容小覷。

因此，讓社群媒體可以對平台上的內容自我管控，並下架或禁止相關的惡意及仇恨言論，是一項不可或缺且被保障的權利。像先前YouTube就靠著內部審查機制，將美國極右派的電台主持人瓊斯（Alex Jones）用以散佈仇恨言論的帳號停權。

有法律分析師同時指出，德州先前提出的這項法案，也已違反《通訊端正法》（Communications Decency Act）第230條中「保障網路服務提供者在『立意良善』的情況下，不會因移除或審核第三方發布的惡意內容，而須負擔法律責任」的規定。然而不只川普，許多共和黨立法者也認為《通訊端正法》第230條，明顯限縮了保守派在網路上發聲的管道。

只是格林也點出，共和黨支持者認為《通訊端正法》第230條，是導致他們不能在社群媒體上發表仇恨，或極端言論的罪魁禍首這點是錯誤的，因為實質保障社群媒體的營運公司可以進行審查的，是前面提到的《美國憲法第一修正案》的條文內容。不過後續如果HB20法案恢復執行，身為美國保守派共和黨大本營的德州，未來很有可能就會有大量的極端保守言論出現。

Photo Credit: AP / 達志影像

如果HB20法案成功恢復執行

根據美國雜誌《Slate》報導，HB20法案除了讓使用者可因自己的貼文，在遭社群媒體審查下架時提告外，也對社群媒體平台的運作構成不小限制。像是阻止社群媒體在自家網站上標示相關貼文的屬性，而這也代表平台上含有色情、暴力及假消息等不當資訊，都無法由社群平台決定是否刊出，最後的結果可能會是平台遭相關仇恨及不當言論淹沒。

HB20法案在通過後之所以沒有生效，是因為在去年12月時，德州聯邦地區法院法官皮特曼（Robert Pitman）對該法提出了臨時性禁制令；皮特曼也是後來先擋下全美最嚴格墮胎法「心跳法案」（Texas Heartbeat Act）的法官，但無奈同年10月聯邦第五巡迴上訴法院卻暫緩了該項命令。

查看聯邦第五巡迴上訴法院法官名單可發現，17名法官中就有6名是在川普任內所任命，且多數法官政治立場較偏向支持共和黨。因此，這次HB20法案近期在第五巡迴上訴法院的投票中，不意外以7票同意比2票不同意的結果，解除先前對該法案的臨時禁制令，並恢復執行。

對此，據《石英》報導，任職於「騎士第一修正案研究所」（Knight First Amendment Institute）的律師威爾肯（Scott Wilkens）在聲明中指出，若聯邦上訴法院決議讓HB20法案恢復效力，對網路言論的發表則可能造成「可怕的後果。」

威爾肯表示：「德州這項法律已經違反了《美國憲法第一修正案》，因為它強迫社群媒體平台刊登他們不希望刊登的內容。」並點出HB20條文的執行，會變成讓政府的權力更加擴大，而且可能會讓公共領域的言論被扭曲。

根據美國網路媒體《Vox》報導，HB20條文的實施，允許用戶在認為社群媒體違反該法時，可以向法院提告。雖然該法案僅在德州有效，但對於社群媒體平台來說，要能夠辨別哪些使用者是在德州，哪些不是有一定的難度。因此，社群媒體在不希望被告的情況下，很有可能會選擇將適用德州的標準改為「一視同仁」，變成不再對社群上的貼文有所審查。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航