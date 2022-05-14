美國聯邦上訴法院恢復德州HB20法案，社群平台以「不當言論」為由下架貼文時民眾可提告
我們想讓你知道的是
HB20法案除了讓使用者可因自己的貼文，在遭社群媒體審查下架時提告外，也對社群媒體平台的運作構成不小限制。像是阻止社群媒體在自家網站上標示相關貼文的屬性，而這也代表平台上含有色情、暴力及假消息等不當資訊，都無法由社群平台決定是否刊出。
文：梅緣緣
美國聯邦第五巡迴上訴法院近日宣布，將通過德州（Texas）先前計劃提出、但遭下級法院實施臨時性禁制令（Preliminary Injunction），當時無法成功推行的「HB20」社群媒體相關法案。
此案一出，也在社群媒體產業圈內引起不小混亂，因德州州內這項名為HB20的法案，允許私人機構等在貼文因言論不當等原因遭下架時，可向社群平台提告。這也意味著，如果該法案的禁制令被成功解除，恐將使社群平台對德州地區使用者的發文進行言論審查時，面臨挨告風險。
以捍衛言論自由之名，散佈極端言論？
美國網路媒體《石英》（Quartz）報導指出，德州在去（2021）年9月時通過了HB20法案，禁止Facebook和Twitter等社群媒體龍頭，擅自判斷並移除用戶所發表的政治言論和「觀點」，仇恨及偏激言論亦不例外。這項法案也間接賦予了德州民眾在自己的貼文遭刪除時，有可以控告社群媒體的權力。
HB20法案也因為上路後，可能會與保障言論及新聞等自由的《美國憲法第一修正案》（First Amendment）相違背，而招致不少批評。反對者認為，《美國憲法第一修正案》有保障私人公司如Twitter等社群媒體，針對其所架設的平台有進行言論審查的職權。
2020年前美國總統川普（Donald Trump）希望廢除社群平台內部的言論審查時，據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，當時美國「電子前哨基金會」（Electronic Frontier Foundation）律師格林（Daivd Greene）即表示，現在的網路十分仰賴「使用者生成內容」（UGC），而且觸及甚廣，影響力不容小覷。
因此，讓社群媒體可以對平台上的內容自我管控，並下架或禁止相關的惡意及仇恨言論，是一項不可或缺且被保障的權利。像先前YouTube就靠著內部審查機制，將美國極右派的電台主持人瓊斯（Alex Jones）用以散佈仇恨言論的帳號停權。
有法律分析師同時指出，德州先前提出的這項法案，也已違反《通訊端正法》（Communications Decency Act）第230條中「保障網路服務提供者在『立意良善』的情況下，不會因移除或審核第三方發布的惡意內容，而須負擔法律責任」的規定。然而不只川普，許多共和黨立法者也認為《通訊端正法》第230條，明顯限縮了保守派在網路上發聲的管道。
只是格林也點出，共和黨支持者認為《通訊端正法》第230條，是導致他們不能在社群媒體上發表仇恨，或極端言論的罪魁禍首這點是錯誤的，因為實質保障社群媒體的營運公司可以進行審查的，是前面提到的《美國憲法第一修正案》的條文內容。不過後續如果HB20法案恢復執行，身為美國保守派共和黨大本營的德州，未來很有可能就會有大量的極端保守言論出現。
如果HB20法案成功恢復執行
根據美國雜誌《Slate》報導，HB20法案除了讓使用者可因自己的貼文，在遭社群媒體審查下架時提告外，也對社群媒體平台的運作構成不小限制。像是阻止社群媒體在自家網站上標示相關貼文的屬性，而這也代表平台上含有色情、暴力及假消息等不當資訊，都無法由社群平台決定是否刊出，最後的結果可能會是平台遭相關仇恨及不當言論淹沒。
HB20法案在通過後之所以沒有生效，是因為在去年12月時，德州聯邦地區法院法官皮特曼（Robert Pitman）對該法提出了臨時性禁制令；皮特曼也是後來先擋下全美最嚴格墮胎法「心跳法案」（Texas Heartbeat Act）的法官，但無奈同年10月聯邦第五巡迴上訴法院卻暫緩了該項命令。
查看聯邦第五巡迴上訴法院法官名單可發現，17名法官中就有6名是在川普任內所任命，且多數法官政治立場較偏向支持共和黨。因此，這次HB20法案近期在第五巡迴上訴法院的投票中，不意外以7票同意比2票不同意的結果，解除先前對該法案的臨時禁制令，並恢復執行。
對此，據《石英》報導，任職於「騎士第一修正案研究所」（Knight First Amendment Institute）的律師威爾肯（Scott Wilkens）在聲明中指出，若聯邦上訴法院決議讓HB20法案恢復效力，對網路言論的發表則可能造成「可怕的後果。」
威爾肯表示：「德州這項法律已經違反了《美國憲法第一修正案》，因為它強迫社群媒體平台刊登他們不希望刊登的內容。」並點出HB20條文的執行，會變成讓政府的權力更加擴大，而且可能會讓公共領域的言論被扭曲。
根據美國網路媒體《Vox》報導，HB20條文的實施，允許用戶在認為社群媒體違反該法時，可以向法院提告。雖然該法案僅在德州有效，但對於社群媒體平台來說，要能夠辨別哪些使用者是在德州，哪些不是有一定的難度。因此，社群媒體在不希望被告的情況下，很有可能會選擇將適用德州的標準改為「一視同仁」，變成不再對社群上的貼文有所審查。
新聞來源
- Texas' social media law is what real censorship looks like（Quartz）
- What is "Section 230," and why do many lawmakers want to repeal it?（CBS News）
- Federal appeals court restores Texas's social media censorship law（CNN）
- 87(2) HB 20 - Senate Committee Report version（TLO）
- Two GOP judges just stripped social media companies of basic First Amendment rights（Vox）
- 5th Circuit Court of Appeals reinstates Texas internet censorship law（Slate）
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。