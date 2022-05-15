被壓榨的醫護覺得不如染疫被隔離，健保主導下的醫療體質根本玩不起！
我們想讓你知道的是
綜觀全世界，疫情下多數的醫療人員都有心理壓力或是創傷，包括對工作的不確定性、覺得自己被榨乾、怕染疫、怕傳給家人、與上司的溝通問題等等，但這些問題，政府官員現在有看到嗎？有拿出相對應的補償辦法嗎？還是繼續把醫療人員當成奴隸在使用？
文：No.4（住院醫師）
之前有英國學者提說，台灣因為沒有經歷過自然免疫，所以這一波會死傷慘重，我個人有點不以為然，因為其實國外研究早就做過分層分析了，即使是完全沒有感染過的情況（身體的抗體是0），Omicron跟Delta的住院率、死亡率和過往比較起來都是大幅下降的。
所以真的會死傷慘重嗎？不一定。如果真的有死傷慘重的情況，那也是醫療資源過度耗損的問題（像是不該住院的住院、有需求的等PCR、醫療人員確診隔離造成的人力照顧短缺）。因為現在的情況就真的是一片亂象，尤其是雙北。
健保主導下的醫療體質，根本玩不起
Omicron就是輕症居多，但是醫療排擠效應產生的死亡才是更可怕的，去年5月Alpha株演一遍，現在Omicron又要再演一遍。既然我們都已經知道Omicron就是輕症了，那所有防疫作為就是要趕快調整，清楚的告訴民眾現在該做什麼安民心，例如：去哪裡採檢、去哪裡拿藥、該怎麼隔離、不該住院就不要住院。
然而，大部分的員卻毫無警覺心，要麼整天預言但是無作為，要麼整天嗆中央但都沒告訴民眾該怎麼做，要麼在那邊又拿出看板說空床數多少、醫療量能還夠，看到現在在醫院工作的包括醫師、護理師、呼吸治療師、物理治療師、社工、傳送、清潔人員等各樣人員非常辛苦，真的很不捨。
但也必須很直白的說，這是很難避免的。世界各國在疫情爆發期間，都操爆醫療人員，因為沒有一個國家醫療資源足夠面對疫情，看的只是彈性能力到哪裡，也就是所謂的「Organizational Resilience」。承平時候有承平時後的玩法，平常台灣壓榨醫療人員也已經很稀鬆平常，但是有巨變動亂時就該有戰時調整。
從去年的疫情短暫爆發的經歷，就知道台灣健保主導下的醫療體質根本無法玩不起，但是玩不起歸玩不起，原本我也預期只要盡量想辦法拉低曲線（就是要用各種NPI——非藥物介入措施——降低染疫上升曲線），那應該台灣的醫療還是撐得過去。
但看來是我想的太天真了，現在爆發之後雙北尤其台北，再度跟去年擺出一樣的表現，不僅沒有適度給予管制措施：活動繼續辦、繼續大型群聚，連醫療資源的分配利用都一塌糊塗，加上指揮中心對於疫情的應變能力不足，還有與地方上的溝通執行面不順，這些爆量的醫療衝擊讓醫療人員直接大爆死。
說穿了，現在才緊急要求擴床又有什麼意義呢，平常健保吝嗇砍點值給付讓醫院必須塞滿8-9成的病人才能創造最大收益，現在又要求要趕快清出床位（有的醫院甚至要求要30%），沒達標還要罰錢，完全就是把所有在醫療體系工作的人當奴隸。
結果，現在醫院光院內感染都搞不完了，還在收外面的輕症住院仔。隨著確診的醫療人員行政人員越來越多、人力越來越少，院內乾淨的空間也越來越不夠，重症資源也跟不上，只是要求要有空間，但是其他照顧的資源都沒有，那死亡率上升那也是正常的。
被壓榨的醫護人員，甚至覺得自己不如染疫被隔離
針對這樣的問題，目前看來衛福部就是打算硬幹，各醫院也不打算認真篩檢院內人員，反正自己有症狀就去採檢然後隔離，沒有的話就給我好自為之繼續上班。但是這樣做真的合理嗎？疫情期間，醫療人員的壓力是最大的，不僅擔心自己染疫後傳給家人，還有自己染疫被隔離之後影響到其他工作夥伴工作量的壓力。
照顧的病人染疫自己還不能被匡列，因為如果確診被隔離，醫院還會扣自己薪水。
這些心理壓力，在這樣的驟變又苛苦的工作環境下，是會摧毀一個人的。國外有多項研究跟調查針對醫療人員心理健康做過評估，發現多數都有心理壓力或是創傷，包括對工作的不確定性、覺得自己被榨乾、工作量太大、怕染疫、怕傳給家人、與上司的溝通問題等等，都是最大的壓力來源。
這些問題，政府官員現在有看到嗎？有拿出相對應的補償辦法嗎？
世界各國，都會有各項補償醫療人員的行為（像是上班薪水加倍之類的），而在台灣的第一線人員幾乎都看不到，才讓我們覺得更心寒。從兩年前，就已經開始各種苛扣補助的行為，而現在在疫情爆發期間，還不給前線人員多一點心理或是物質上的支持，大家怎麼撐得過去？
哀莫大於心死就是這樣，讓人覺得還不就乾脆一點染疫被隔離，遠離這些垃圾事。講白點，衛福部這時候不大砸錢補償醫師、護理師、呼吸治療師、物理治療師、社工、傳送、清潔人員等醫療人員還待何時？光願意砸錢，至少就稍微給人多一點希望，至少還有錢。
其實，衛福部把醫療人員當賊也不是一天兩天的事情了，但現在幾乎變成把醫療人員當成奴隸在使用。
下半年就要選舉了，現在一堆政治人物發聲或是蹭議題，都嘛是為了聲量跟曝光度，有參選人想要討論這個議題嗎？想要做出有效的政治攻擊或是拉抬聲量，還能順便為醫護發聲，就要趁現在喔！
延伸閱讀
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- 【專訪】台大醫院COVID-19專責病房團隊：本土疫情爆發最前線，「院內感染」不等同於有人做錯事
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
我們想讓你知道的是
天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。