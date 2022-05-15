被壓榨的醫護覺得不如染疫被隔離，健保主導下的醫療體質根本玩不起！

文：No.4（住院醫師）

之前有英國學者提說，台灣因為沒有經歷過自然免疫，所以這一波會死傷慘重，我個人有點不以為然，因為其實國外研究早就做過分層分析了，即使是完全沒有感染過的情況（身體的抗體是0），Omicron跟Delta的住院率、死亡率和過往比較起來都是大幅下降的。

所以真的會死傷慘重嗎？不一定。如果真的有死傷慘重的情況，那也是醫療資源過度耗損的問題（像是不該住院的住院、有需求的等PCR、醫療人員確診隔離造成的人力照顧短缺）。因為現在的情況就真的是一片亂象，尤其是雙北。

健保主導下的醫療體質，根本玩不起

Omicron就是輕症居多，但是醫療排擠效應產生的死亡才是更可怕的，去年5月Alpha株演一遍，現在Omicron又要再演一遍。既然我們都已經知道Omicron就是輕症了，那所有防疫作為就是要趕快調整，清楚的告訴民眾現在該做什麼安民心，例如：去哪裡採檢、去哪裡拿藥、該怎麼隔離、不該住院就不要住院。

然而，大部分的員卻毫無警覺心，要麼整天預言但是無作為，要麼整天嗆中央但都沒告訴民眾該怎麼做，要麼在那邊又拿出看板說空床數多少、醫療量能還夠，看到現在在醫院工作的包括醫師、護理師、呼吸治療師、物理治療師、社工、傳送、清潔人員等各樣人員非常辛苦，真的很不捨。

但也必須很直白的說，這是很難避免的。世界各國在疫情爆發期間，都操爆醫療人員，因為沒有一個國家醫療資源足夠面對疫情，看的只是彈性能力到哪裡，也就是所謂的「Organizational Resilience」。承平時候有承平時後的玩法，平常台灣壓榨醫療人員也已經很稀鬆平常，但是有巨變動亂時就該有戰時調整。

從去年的疫情短暫爆發的經歷，就知道台灣健保主導下的醫療體質根本無法玩不起，但是玩不起歸玩不起，原本我也預期只要盡量想辦法拉低曲線（就是要用各種NPI——非藥物介入措施——降低染疫上升曲線），那應該台灣的醫療還是撐得過去。

但看來是我想的太天真了，現在爆發之後雙北尤其台北，再度跟去年擺出一樣的表現，不僅沒有適度給予管制措施：活動繼續辦、繼續大型群聚，連醫療資源的分配利用都一塌糊塗，加上指揮中心對於疫情的應變能力不足，還有與地方上的溝通執行面不順，這些爆量的醫療衝擊讓醫療人員直接大爆死。

Photo Credit: 中央社

說穿了，現在才緊急要求擴床又有什麼意義呢，平常健保吝嗇砍點值給付讓醫院必須塞滿8-9成的病人才能創造最大收益，現在又要求要趕快清出床位（有的醫院甚至要求要30%），沒達標還要罰錢，完全就是把所有在醫療體系工作的人當奴隸。

結果，現在醫院光院內感染都搞不完了，還在收外面的輕症住院仔。隨著確診的醫療人員行政人員越來越多、人力越來越少，院內乾淨的空間也越來越不夠，重症資源也跟不上，只是要求要有空間，但是其他照顧的資源都沒有，那死亡率上升那也是正常的。

被壓榨的醫護人員，甚至覺得自己不如染疫被隔離

針對這樣的問題，目前看來衛福部就是打算硬幹，各醫院也不打算認真篩檢院內人員，反正自己有症狀就去採檢然後隔離，沒有的話就給我好自為之繼續上班。但是這樣做真的合理嗎？疫情期間，醫療人員的壓力是最大的，不僅擔心自己染疫後傳給家人，還有自己染疫被隔離之後影響到其他工作夥伴工作量的壓力。

照顧的病人染疫自己還不能被匡列，因為如果確診被隔離，醫院還會扣自己薪水。

這些心理壓力，在這樣的驟變又苛苦的工作環境下，是會摧毀一個人的。國外有多項研究跟調查針對醫療人員心理健康做過評估，發現多數都有心理壓力或是創傷，包括對工作的不確定性、覺得自己被榨乾、工作量太大、怕染疫、怕傳給家人、與上司的溝通問題等等，都是最大的壓力來源。

這些問題，政府官員現在有看到嗎？有拿出相對應的補償辦法嗎？

世界各國，都會有各項補償醫療人員的行為（像是上班薪水加倍之類的），而在台灣的第一線人員幾乎都看不到，才讓我們覺得更心寒。從兩年前，就已經開始各種苛扣補助的行為，而現在在疫情爆發期間，還不給前線人員多一點心理或是物質上的支持，大家怎麼撐得過去？

Photo Credit: 中央社

哀莫大於心死就是這樣，讓人覺得還不就乾脆一點染疫被隔離，遠離這些垃圾事。講白點，衛福部這時候不大砸錢補償醫師、護理師、呼吸治療師、物理治療師、社工、傳送、清潔人員等醫療人員還待何時？光願意砸錢，至少就稍微給人多一點希望，至少還有錢。

其實，衛福部把醫療人員當賊也不是一天兩天的事情了，但現在幾乎變成把醫療人員當成奴隸在使用。

下半年就要選舉了，現在一堆政治人物發聲或是蹭議題，都嘛是為了聲量跟曝光度，有參選人想要討論這個議題嗎？想要做出有效的政治攻擊或是拉抬聲量，還能順便為醫護發聲，就要趁現在喔！

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航