全球第3大穩定幣UST與美元瞬間脫鉤，姊妹幣LUNA陷「死亡螺旋」暴跌99%，驚動美財長葉倫揚言監管
我們想讓你知道的是
負責穩定UST的Luna Foundation Guard（LFG）被迫拋售7萬顆比特幣（20億美元）保護UST，卻在後續引發加密貨幣走弱；此後，壯士斷腕決定犧牲 LUNA 守住UST，才讓UST市值已回到100億美元。
全球第3大穩定幣TerraUSD（UST）與美元脫鉤，引爆姐妹幣LUNA的「死亡螺旋」，價格從前波高點上百美元，重挫至不足1美元，跌幅超過99%，蒸發至少280億美元（新台幣8120億元）；事件後，最大穩定幣USDT也引起投資人憂慮，對此美國財政部長珍妮特葉倫（Janet Yellen）揚言要對穩定幣進行監管。
什麼是穩定幣？
一般而言，加密貨幣等虛擬資產（如比特幣）雖具備方便的「價值轉移」功能，但是由於價格波動劇烈，並不適合作為支付工具。所以，近年許多加密貨幣業者推出「穩定幣」（stablecoin），作為促進虛擬資產交易的工具。
穩定幣是另類虛擬資產，同樣以區塊鏈為基礎，搭配業者自行設計的機制，試圖讓其價格穩定在1美元、1歐元或其它資產價格。不過，由央行出具的研究報告中指出，至今許多穩定幣的價格實際上並不能保持穩定。
金融穩定委員會（FSB）甚至認為，穩定幣是投機炒作而衍生的副產品。
穩定幣起初是為了解決美元購買虛擬資產的不便，還有銀行機構「轉匯耗時」且「手續費昂貴」等問題應運而生。
目前，各業者推出的穩定幣，運作機制與技術規格不一，且通常未接受外部公正的稽核與監管，亦缺乏制度性安排的保障（如資產擔保與存款保險機制），導致無法保持穩定。
簡言之，只要穩定幣在營運上或技術上的任一環節發生狀況或事故，均可能引發擠兌的情形，導致價格瞬間崩盤。例如去（2021）年美元穩定幣IRON崩盤事件。
第3大美元穩定幣UST死亡螺旋，拖累LUNA暴跌99%
市場是健忘的，加密貨幣投資人早已忘了IRON崩盤事件。5月7日，UST與美元瞬間脫鉤，再度引起加密市場軒然大波。本來應該和美元維持1比1匯率的UST，遭到某一大戶拋售了近2億美元的UST，匯率一度下探1比0.3。
引爆發行商Terra的以UST為擔保的原生代幣LUNA的死亡螺旋，短短一週內從100美元高價，下探重挫到低於1美元，跌幅超過99%，蒸發至少280億美元（新台幣8120億元）。
死亡螺旋會發生，是因為UST運作是利用2種貨幣浮動，不斷交易維持幣值穩定，也就是說當UST低於1美元，LUNA發行商就會開始賣出LUNA購入UST保持穩定。
然而，當UST大幅度脫鉤，系統跟不上賣壓時，進而讓更多持有者拋售；UST持續遭到被拋售，系統為了穩定UST/LUNA之間的匯率，又會再變賣LUNA，再次壓低Luna價格，使其更難購入（或必須賣更多LUNA）足夠UST，形成惡性的循環賣壓。
最終，負責穩定UST的Luna Foundation Guard（LFG）被迫拋售7萬顆比特幣（20億美元）保護UST，卻在後續引發加密貨幣走弱；此後，壯士斷腕決定犧牲 LUNA 守住UST，才讓UST市值已回到100億美元。
然而，這場加密貨幣市場的崩跌，已經驚動了美國財政部長珍妮特葉倫。5月10日，葉倫在參議院銀行委員會的聽證會上說，穩定幣是一個快速成長的產品，對金融穩定存在風險必須進行監管。
全球最大的穩定幣USDT是否也存在風險？
死亡螺旋事件後，對加密貨幣市場投資人產生信心危機，同時也對全球最大的穩定幣USDT是否也存在風險感到不安。
依據CoinMarketCap網站統計，目前穩定幣以USDT為首，市值約762億美元，雖僅占目前全球虛擬資產總市值約2.3兆的3%，但卻是虛擬資產主要操作工具，占比高達全球所有虛擬資產交易的7成。
國證券管理委員會（SEC）主席Gensler直白地將穩定幣比擬為「賭桌上的籌碼」。
根據SEC報告指出，目前可知穩定幣的風險在於其擔保資產的組成並無標準，可能包含銀行存款或國庫券，還些則是風險更高的商業本票、公司債或其他虛擬資產。
就USDT來說，其資產負債組成包含：商業本票、定存、國庫券、公司債以及虛擬資產等。央行告訴我們，這種資產組合類似於電子貨幣發行機構；假如投資在更高風險的資產，甚至從事放款，則可比擬是一家銀行。
然而，這些資產組合資訊揭露的程度不一，形成投資人和發行人間「資訊不對稱」；再加上，持有人兌現穩定幣的權利亦存有差異，例如：向發行人兌現的身分資格限制及可兌現的數量限制，都成為穩定幣風險。
受到UST和LUNA風暴影響，世界上最大加密貨幣比特幣亦受到牽連，昨（12）日創下2020年12月以來的最低價位，一度跌破2萬6007.5美元，幅度達到8.2%，並且連續下跌了7天，是2020年3月以來最長連跌紀錄；以太幣下挫1825.2美元，為2021年7月以來的最低價位。
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核稿編輯：翁世航
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）