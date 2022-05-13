全球第3大穩定幣UST與美元瞬間脫鉤，姊妹幣LUNA陷「死亡螺旋」暴跌99%，驚動美財長葉倫揚言監管

全球第3大穩定幣TerraUSD（UST）與美元脫鉤，引爆姐妹幣LUNA的「死亡螺旋」，價格從前波高點上百美元，重挫至不足1美元，跌幅超過99%，蒸發至少280億美元（新台幣8120億元）；事件後，最大穩定幣USDT也引起投資人憂慮，對此美國財政部長珍妮特葉倫（Janet Yellen）揚言要對穩定幣進行監管。

什麼是穩定幣？

一般而言，加密貨幣等虛擬資產（如比特幣）雖具備方便的「價值轉移」功能，但是由於價格波動劇烈，並不適合作為支付工具。所以，近年許多加密貨幣業者推出「穩定幣」（stablecoin），作為促進虛擬資產交易的工具。

穩定幣是另類虛擬資產，同樣以區塊鏈為基礎，搭配業者自行設計的機制，試圖讓其價格穩定在1美元、1歐元或其它資產價格。不過，由央行出具的研究報告中指出，至今許多穩定幣的價格實際上並不能保持穩定。

金融穩定委員會（FSB）甚至認為，穩定幣是投機炒作而衍生的副產品。

穩定幣起初是為了解決美元購買虛擬資產的不便，還有銀行機構「轉匯耗時」且「手續費昂貴」等問題應運而生。

目前，各業者推出的穩定幣，運作機制與技術規格不一，且通常未接受外部公正的稽核與監管，亦缺乏制度性安排的保障（如資產擔保與存款保險機制），導致無法保持穩定。

簡言之，只要穩定幣在營運上或技術上的任一環節發生狀況或事故，均可能引發擠兌的情形，導致價格瞬間崩盤。例如去（2021）年美元穩定幣IRON崩盤事件。

中央銀行 左圖為：美元穩定幣 USDT 的價格走勢 / 右圖為：美元穩定幣 IRON 的價格走勢。

美元穩定幣IRON，其25%的擔保資產是以TITAN代幣組成。去年6月TITAN代幣價格暴跌後，旋即引發市場對IRON擔保不足的擔憂，造成IRON的擠兌。

第3大美元穩定幣UST死亡螺旋，拖累LUNA暴跌99%

市場是健忘的，加密貨幣投資人早已忘了IRON崩盤事件。5月7日，UST與美元瞬間脫鉤，再度引起加密市場軒然大波。本來應該和美元維持1比1匯率的UST，遭到某一大戶拋售了近2億美元的UST，匯率一度下探1比0.3。

引爆發行商Terra的以UST為擔保的原生代幣LUNA的死亡螺旋，短短一週內從100美元高價，下探重挫到低於1美元，跌幅超過99%，蒸發至少280億美元（新台幣8120億元）。

死亡螺旋會發生，是因為UST運作是利用2種貨幣浮動，不斷交易維持幣值穩定，也就是說當UST低於1美元，LUNA發行商就會開始賣出LUNA購入UST保持穩定。

然而，當UST大幅度脫鉤，系統跟不上賣壓時，進而讓更多持有者拋售；UST持續遭到被拋售，系統為了穩定UST/LUNA之間的匯率，又會再變賣LUNA，再次壓低Luna價格，使其更難購入（或必須賣更多LUNA）足夠UST，形成惡性的循環賣壓。

最終，負責穩定UST的Luna Foundation Guard（LFG）被迫拋售7萬顆比特幣（20億美元）保護UST，卻在後續引發加密貨幣走弱；此後，壯士斷腕決定犧牲 LUNA 守住UST，才讓UST市值已回到100億美元。

然而，這場加密貨幣市場的崩跌，已經驚動了美國財政部長珍妮特葉倫。5月10日，葉倫在參議院銀行委員會的聽證會上說，穩定幣是一個快速成長的產品，對金融穩定存在風險必須進行監管。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）

全球最大的穩定幣USDT是否也存在風險？

死亡螺旋事件後，對加密貨幣市場投資人產生信心危機，同時也對全球最大的穩定幣USDT是否也存在風險感到不安。

依據CoinMarketCap網站統計，目前穩定幣以USDT為首，市值約762億美元，雖僅占目前全球虛擬資產總市值約2.3兆的3%，但卻是虛擬資產主要操作工具，占比高達全球所有虛擬資產交易的7成。

中央銀行 左圖為：虛擬資產及 USDT 市值 / 右圖為：虛擬資產及 USDT 交易金額。

2021年，以USDT進行的虛擬資產交易（例如BTC/USDT、ETH/USDT），其占比 將近全球所有虛擬資產交易的7成。

國證券管理委員會（SEC）主席Gensler直白地將穩定幣比擬為「賭桌上的籌碼」。

根據SEC報告指出，目前可知穩定幣的風險在於其擔保資產的組成並無標準，可能包含銀行存款或國庫券，還些則是風險更高的商業本票、公司債或其他虛擬資產。

就USDT來說，其資產負債組成包含：商業本票、定存、國庫券、公司債以及虛擬資產等。央行告訴我們，這種資產組合類似於電子貨幣發行機構；假如投資在更高風險的資產，甚至從事放款，則可比擬是一家銀行。

中央銀行 USDT投資在更高風險的資產，甚至從事放款，可比擬是一家銀行。

然而，這些資產組合資訊揭露的程度不一，形成投資人和發行人間「資訊不對稱」；再加上，持有人兌現穩定幣的權利亦存有差異，例如：向發行人兌現的身分資格限制及可兌現的數量限制，都成為穩定幣風險。

受到UST和LUNA風暴影響，世界上最大加密貨幣比特幣亦受到牽連，昨（12）日創下2020年12月以來的最低價位，一度跌破2萬6007.5美元，幅度達到8.2%，並且連續下跌了7天，是2020年3月以來最長連跌紀錄；以太幣下挫1825.2美元，為2021年7月以來的最低價位。

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核稿編輯：翁世航