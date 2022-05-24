【專訪】《普通人的海外求職指南》作者謝宗廷：趁年輕至少去闖蕩一次吧，年齡到了很自然就會有一百個腳麻的理由

文：謝宗廷（Aaron Hsieh）｜筆訪：愛麗絲

問：讓您從「台灣工程師在英國」（TEiUK）、「到世界的職線距離」等社群分享，到集結內容出版此書的契機是什麼呢？您認為書籍與網路兩種資訊載體有什麼差異呢？撰寫此書的過程中，您印象最深刻的是什麼呢？

答：TEiUK一開始走的是分享會的形式，目的也很單純，我們希望能夠達到「有延續性的互助圈」這件事。要有延續性，每年就得至少有幾次活動，而要讓大家能夠互助，我覺得從和我同期前往英國的範本開始，如果有人受到啟發，出國後也願意回頭分享，這個互助圈就成形了。不過透過分享會的形式能夠接觸到的族群終究有限，我在第一次決定離開英國的時候，就有把這些經歷集結成書的念頭，我才開始去找出版社提案。後來疫情爆發，TEiUK的分享會也中斷了一陣子，我更覺得應該要趕快把這些內容記錄下來才行。

可能我比較傳統，我認為透過出版社出版書籍還是代表著一種公信力，也能比較公正的給現在的人評價，也給後輩的人評價，網路的評論則比較有時效性。而書籍先天就有篇幅限制和集結成冊的特性，也代表你必須要想辦法把散落的知識點串連起來，並找到一個主軸去闡述你的核心思想，這是我用「LIST原則」去串聯精實求職的方法論，以及把「選擇」當成這本書的核心主旨的理由。

和很多把部落格文章集結成書的做法不同，我是用半學術的方式在看待這本書的，包含圖說、註釋、附錄等等，這都是書籍這個載體的特性。網路文章當然也可以集結成冊並增加註釋，但那不是一種必須。也因為這樣，在資訊過載的現在，用書作為一個「有限的入門起點」我覺得是很好的方式，你知道可以從哪裡開始，也知道讀到哪裡算是「完成了」這個步驟，比較不會讓人陷入資訊海洋而無所適從。

這個過程印象最深刻的應該就是疫情和評論吧。因為疫情的關係，書的大綱修正了幾次，從原本比較複雜的LISTEN原則改成了LIST原則，也把本來沒有提到的後疫情時代納入進來，想不到寫書也可以像創業一樣軸轉，其實是很新奇的體驗。也因為出書時間比原本規劃的晚了兩年，這段期間我發現網路上分享出國工作的心得已經不像2015年時那麼稀缺了，各行各業各個國家的分享也越來越多，有時候我也會質疑自己是不是只是在重複別人已經說過的東西。

我也試過發一些小節錄到不同的論壇聽聽回饋，結果當然也是有推有噓，這個過程我也開始意識到為什麼很多知名作家都會說：「不要管評論家說什麼」。只是創作畢竟是一個把自己的真心公諸於世的過程，心智再怎麼強健也很難不被別人影響，我想這可以是我成為作家的一個很好的訓練機會。

問：您在書中提及，最初想出國工作只是單純想在兩、三個不同的文化圈住上幾年，增加生命經驗的厚度，最後實現當個作家的夢。大約從何時開始，您將「當作家」視為夢想的呢？為什麼？您認為除了出版此書，您目前在做的事與當作家有哪些共通性呢？

答：應該是從小學就開始了吧，雖然那時候最想當的是詩人而不是作家，因為我隱約覺得當作家就是要當小說家，但我不太會說故事。從小到大也只有作文這個項目我常常得到超越同齡人的評價，從散文、古文、現代詩、絕句、宋詞我都能寫，所以每當低潮的時候，我都會覺得也許我在做的不是我最擅長的事，寫作才是。

當然長大職涯的探索夠多了之後，我也知道那可能只是小時候被誇獎後的深層記憶，放在現實市場裡，我的文字能力比起十年來累積的工作能力，可能根本什麼也不是，不過當成一個童年的夢來追尋我覺得也還是挺浪漫的，值得繼續作夢。

結果出的第一本書和小時候想的作家可能根本搭不上線，但這可能也滿符合精實創業的精神的。我現在仍喜歡觀察，觀察世界各地的人的互動、觀察不同文化的場域、有時候去參與一個故事，有時候則是靜靜的聽人說故事，這些都像是寫作需要的素材累積，不過其實對於工作也還滿實用的，因為這些觀察，常常就是你能為團隊做出貢獻的機會點，也常常是創意的來源。

問：您大學時為什麼會選擇就讀生科系呢？大學所學、參與不同社團對您未來職涯有哪些影響呢？在您大學時期，曾考慮申請過交換學生嗎？為什麼？

答：我考大學的時候其實也不知道要念什麼，那時候唸三類就覺得也許當醫師很不錯。因為我隱約覺得自己想要當作家，當醫師的話好像可以聽到很多人的故事，但又不用和人太深入的交流，收入又可以過上很不錯的生活，不然就考醫科吧！但結果指考沒考好，在三類組裡面我就決定選了屬於基礎科學的生科系來唸了。

決定不走學術路線開始去修一些管院的課之後，我也才有機會聽到很多職場前輩返回校園的分享，不管是分享的方式、經歷、和職涯的可能性都對我有很多啟發。我印象最深刻的是在一場顧問業的講座，有個學姊提到：「我一直想出國工作，但不知道要做什麼，就上網查了一下什麼工作可以出國工作。第一個是空服員不想，第二個跳出來的就是顧問。」那應該是我開始認真修改履歷和尋找實習和領導機會的起點。

在大學時參加的創業社團和服務性社團對我而言都有滿大的影響，包含一些社會學的關懷、設計思考、和比較現代的矽谷創業模式。其中YEF這個活動對我的影響是最直接的，那是一屆200人左右的跨校創業競賽，我在這個過程中意識到自己找資料和分析資料的強項，我的第一個創業、後來轉職成工程師、都和這個活動有關。

我原本的計畫是想要直接出國留學，所以也沒有在大二時就特別去考托福準備交換。快畢業時計畫又變成先工作再去留學，考托福的時間又繼續延後了。如果有機會回頭跟當時的自己說說話，我也許會去交換也不一定。也許因此就開拓了另一條路，那可能也就不會有這本書了。

問：您曾認為自己是內向的人，卻因第一份工作老闆的評價改變自我定錨，認知到自己是能領導團隊的人。您認為讓您從性格內向到能跨出舒適圈、同理內向者並用外向者方式表達，一路上造成轉變的原因是什麼呢？內向曾是您渴望改善的缺點嗎？為什麼？如今您如何看待這項特質呢？

答：我覺得可能我個性裡本來就有一種躁動吧，雖然外顯上是平靜的，但是我實在不想成為跟別人一模一樣的人，所以我本來就滿願意跨出舒適圈的，即使那會讓我出糗也沒關係。我的轉變比較像是願意表達意見、用外向的一面面對人群，而不是願意跨出舒適圈這件事。