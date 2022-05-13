歐陸哲學入門經典：梅洛龐蒂《知覺的世界》

文：Yu Hui

因為教學和研究的關係，最近又栽回梅洛龐蒂（Maurice Merleau-Ponty）的著作裡。梅洛龐蒂的哲學，早前已有荼毒室的文章介紹過（甘仔的幾篇解釋深入淺出，誠意推介未讀過的朋友花點時間讀讀看啊）。如果看過介紹的文章，覺得「不夠喉」，想找點原典來挑戰一下，打開自己的眼界，催近極限經驗，那該看甚麼呢？

梅洛龐蒂最出名的著作，當然是《知覺現象學》（Phénoménologie de la perception）和《可見與不可見》（Le visible et l’invisible）。但這兩部書一點也不容易理解，如果讀者還未了解現象學哲學的基本立場，甚至對西方哲學史的一些經典立場沒有一定的認識，實在是非常難進入。《可見與不可見》本就是梅洛龐蒂未完成的遺著，能否將它當成完整的梅洛龐蒂晚期思想的代表，仍然是學者們還未有定論的話題。《知覺現象學》是梅洛龐蒂早期最重要的著作，亦是至今現象學中的經典鉅著，要把握他的早期現象學思想，此書絕對是不能不攻的堡壘。然而，這本書的討論並不容易進入，沒有人帶着讀，實在很難消化。那麼，如果各位想一睹梅洛龐蒂早期哲學的基本義理，應該如何入手呢？

1948年，梅洛龐蒂在法國電台講了一連七講的演講，以「知覺」（perception）為題，向大眾介紹他的哲學反省。講稿及後輯錄成書出版，名為《Causeries 1948》。梅洛龐蒂在這系列的演講中精簡地表述了自己對「知覺世界」這個課題的哲學反省。而且，可能由於性質是電台上的公開演講，梅洛龐蒂極盡可能地避免使用艱深的哲學概念，用盡可能淺白的方式解釋他的思想，單是這一點，已經值得想讀一下梅洛龐蒂原典的朋友打開書來看看。

「知覺的世界」與「科學的世界」

貫穿整整七個演講的主題，當是就是「知覺的世界」。簡單而言，七個演講的主旨，就是透過重新審視人的經驗，指出我們所直接感知到的經驗世界，與（古典）自然科學嘗試建立的世界觀存在重大的差異[註]。梅洛龐蒂認為，「科學的世界」追求對外在世界的把握，而這種把握追求的是客觀和絕對，並以不同的方式量化世界中的事物，務求達到絕對精準的認知，但在「知覺的世界」中呈現的事物卻往往是主觀的、相對的、不準確的。因此，在和科學的世界對照下，知覺的世界往往被貶抑，被視為「前科學」的假像。唯有透過自然科學的引導，我們才可以真正把握世界的真實。

Photo Credit: CircleAdrian , Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 梅洛龐蒂之墓

在第一個演講中，梅洛龐蒂就已指出上述的對立。他亦指出，雖然被稱為「科學的世界」，但對這個世界觀的推崇，並非只是在古典自然科學家中找到。哲學史上的很多哲學家——例如笛卡兒——都在一定程度上接受這種世界觀的優先地位。整個系列的演講，就是梅洛龐蒂一步步地拆解這種根深蒂固、似乎無容置疑的信念的嘗試。梅洛龐蒂亦引用一些當時較為新近的自然科學家的觀點，佐證那種絕對、客觀的世界觀本身亦是自然科學家還在爭辯的議題。

但，這種看法又有甚麼問題呢？既然我們的知覺世界往往是主觀的，那麼用科學方法，去除主觀的因素，不是認識世間事物真貌最合適的方法嗎？梅洛龐蒂全書的要旨就是要論證這點，所以就容我不在這簡短的引介文章中強作解釋，只是引用書中的一個例子作扼要的說明。梅洛龐蒂認為，由科學的世界觀出發，並不能為我們定義「桌子」是甚麼。原因是，科學的世界觀嘗試從客觀的角度審視和定義世界，而「人」的觀點必須要被揚棄。科學可能可以把構成一張桌子的物質、與桌子相關的物理定律仔細地陳述清楚，但卻無法把握「桌子」之為「桌子」的意義。

桌子是人造物，而我們定義「桌子」的概念時，無法不引入「人」的觀點理解桌子的功用。一張桌子之所以是桌子，並不只因為某些物質以某種方式排列以及在某一時空中存在。一張桌子之所以是桌子，還需要有「人」以某種觀點理解乗詮釋世界，構成「桌子」的意義。由這個例子引伸下去，梅洛龐蒂進一步論證，如果我們以「科學的世界」取代「知覺的世界」，我們損失的不單是一個主觀的經驗世界，還有事物於人的意義——即是一整個「意義世界」。

《知覺的世界》以「知覺的世界」和「科學的世界」的對立開始，一步步探討「空間」、「事物」、「動物」、「他人」等在兩個世界的理解的差異，引用繪畫、電影、文學等資源，說明人的意義世界的獨特之處，想一探梅洛龐蒂哲學的朋友，絕對應找來仔細閲讀。

後記

上次的「入門經典」介紹了波愛修斯（Boethius）的《哲學的慰藉》，本想在文章中也介紹一下中文和英文的譯本，方便有興趣的朋友找原典來讀讀——畢竟構思這個系列的文章，原意也是向朋友介紹一些「平易近人」一點的哲學經典，真的拿起書本來自己讀讀看啊。可惜我的研究範疇與中世紀哲學實在相距甚遠，對這本經典的了解亦非常有限，實在無謂獻醜。但梅洛龐蒂和現象學則是我相對上較為熟悉一點的範疇，可以略為講兩句。

首先，《知覺的世界》的原文《Causeries 1948》（當然）是法文啦。值得一提的是，由於梅洛龐蒂原先構想的受眾是廣大的大氣電波的聽眾，因些講稿的內容極少引用專業的術語，而且行文用字亦比較貼近日常語言，如果有初學法文的朋友想在讀哲學的時候順便磨練一下自己的外語，這份講稿可能會是不錯的選擇。想練習法語聽力？碰巧就有人在YouTube上載了部分演講的內容（疑似就是梅洛龐蒂當年的演講錄音？）。