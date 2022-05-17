堅持「動態清零」堅避清野政策，會是習近平第三任期的「攔路虎」或「墊腳石」？

日前中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）接受德國媒體訪問時指出，中國高層領導當然知曉「清零政策」的危害性，但在中共召開二十大之前，此政策應不會改變。究竟中共第五代領導人習近平所採取「清零政策」，是習跨越第三任任期之「墊腳石」呢？還是習通往權力集中化及延續性之「攔路虎」呢？

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的Omicron變種病毒浪潮在中國肆虐，先是西安封後接下就是深圳、上海。當西方主要國家已宣稱要學會習慣與「病毒共存」時，中國政府卻依然堅持「動態清零」之堅避清野政策。然而，一旦採取封城、封閉式社區管理、全面核酸檢測，勢必可能損及其經濟增長及影響日常生活，導致企業倒閉、外資投資減少，可能造成失業率攀升，從而危及社會和諧及政治秩序穩定。

「新型舉國體制」運作下疫情防控成效，成為習近平開展第三任期之墊腳石

從目前中國「動態清零」措施來看，各地仍有些許差異性。然而，皆是運用「新型舉國體制」整合投入巨額人力、物力及財力資源，試圖對新冠病毒疫情全面清零。這種疫情防控猶如一場「人民戰爭」般，動員大量資源挹注在所要達成政策目標。儘管降低經濟成長及被批評對民生課題、民眾日常生活帶來不便，造成民怨沸騰也在所不惜。

黨國堅持在「黨的全面領導」及「黨的建設」下，正積極推展一場疫情防控「運動式治理」，藉由有效遏制病毒傳染途徑，體現社會主義強國之國家治理體系及治理能力現代化。習近平的執政試圖在完成反腐敗運動、全面建成小康社會及全面脫貧攻堅戰，取得誘因政績；後在成功推動疫情攻堅戰，有效降低感染率及減少經濟下滑，這將成為習近平贏取第三任任期之「入場券」。

從新冠疫情跨國治理比較角度檢視，中國在武漢保衛戰及湖北保衛戰，確實發揮「新型舉國體制」集中資源辦大事機制作用。先前採取「清零」政策所產生防疫效果，展現「中國模式」、「中國之治」、「中國特色」的制度優勢；相對美歐國家高度感染率及經濟增長衰退，中國成為國際社會在疫情防控中之典範及模範生。

中國為世界少數僅存社會主義國家，宣稱實施具「特殊國情」之制度運作，反對西方權力分立與制衡原則，堅持「民主集中制」原則；拒絕政黨政治、議會政治、司法獨立及三權分立原則，尤其中國憲法甚至廢除國家主席最多二個任期制，悖離第二代領導人鄧小平政治改革精神是要廢除「領導職務終身制」。第五代領導人習近平打破「隔代接班」、「指定接班」傳統，跳脫既往權力繼承邏輯，走向個人獨裁集權之路。

各地採取「動態清零」政策，然各別地方封控及實施措施仍有些因地制宜及程度之差異

近月來，北京市、上海市、河南省等13個省市及轄市，不斷繼續出現疫情延燒，其中北京和上海疫情較重。北京採取封閉地鐵45個，並以核酸檢測證明、掃健康碼成通行證。