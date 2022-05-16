原民會應正視「部落組織」存在之必要，復振「族語及文化」為現階段核心任務

我們想讓你知道的是
成熟之族群或部落組織，為原住民圖自治之根基，屬民族系統之部落組織應優先建制並運行，再論及原住民自治始具實益。
文：吳新光（鄒族族語老師、前總統府原轉會鄒族委員）
今（2022）年4月1日憲法法庭今作出憲判字第4號判決，認為《原民法》第4條第2項現行《原住民身分法》規定孩子必須跟著具原住民身分的父親或母親之姓或傳統名字，才能取得原住民身分違憲，相關機關兩年內修法，若逾期未修法，該規定失效。即原住民身分法之詮釋權，給原住民族部落會議決定。
若國家棄守原住民族血緣作身份之認定，必將延伸如：非部落原住民傳統姓氏之充斥、不懂文化及不會說族語之原住民，競相爭取原住民為福利及優惠、原住民人口增加及土地大挪移及流失、原住民政策將由完全失根的極少數都會區原住民主導、擾亂原鄉傳統價值觀、社會秩序及邊緣化默不作聲的真正原鄉部落原住民。各族群應可意識到其嚴重性，而正視「部落組織」存在之功能。
成立部落組織之必要性
必需仰賴部落組織執行者，為如：首先是2020年7月30日修正林務局與原住民族資源共同管理機制要點第五條：「共管會設置委員——前項原住民族代表應由當地原住民族部落召開部落會議推舉產生」。
第二，2019年6月19日《原住民族教育法》修正公布，原民會委託東華大學辦理「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心」。2022年4月11日核定補助政治大學等七所大學設置泰雅族、布農族等八族原住民族知識研究中心，共同建構各族知識體系。「部落組織」必將成此項工程成敗之關鍵。
第三，團結勢大的平權會極積爭取權益對原鄉部落直接衝擊。
第四，原住民土地議題及部落同意咨商權。最後是原住民族自治案等，無不與「部落組織」強、弱具直接之關聯性。
執行之盲點
依《原基法》第21條之部落咨商及同意權，惟目前「部落組織」實際執行上，原民會已核定之746個部落組織，但多形同虛設，無部落組織會議之實或僅納入村里民會議形式辦理。
原住民族自治團體納作國家行政體系之一環，則不具存在之實義，因當國家依然深入及影響原住民族群部落，必持續上演黨政派閥或利益之爭，且公務系統必須完全依照現行法規處事，除無可取代部落組織之功能，亦難呈現弱勢原住民族人之實際需求，更也明顯違反部落公法人「為促進原住民族部落、健全自主發展的精神」。
部落組織之功能
屬原住民民族系統具公法人身份之「部落組織」，可謂保護部落及作為部落對外之對口，更承負自屬族語文化復振、核審確認及咨商溝通、部落未來成長發展之使命，並可為族人爭取權益挑戰現行法規或作修（訂）法令建議之機制。
建議作法如下：
第一，「部落組織」其可謂總統承諾，維護台灣原住民族群復振及成長發展明確決心之展現。但因原住民「族語及文化」是公部門無法深入的領域，國家僅有維持原住民正常呼吸之責，而族群未來成長茁壯，端賴原住民族人或族群本身之求生意志力，為台灣原住民族群應有之覺悟。
其次，原民會已公開核定746個部落組織，多因與地方權益或職權競合致生相互排擠無法執行。原民會可由最急迫性且較單純不具爭議性之「族語及文化」部分，作為「部落組織」現階段之核心任務，可營造部落組織與公部門相輔相成、功能互補雙贏機制。
迫在眉睫前述「原住民傳統知識體系」之建構正可為試金石。因國家僅能採漢族之思維，以公務系統及專家學者為核心主軸，採傳統「由上而下」田調或採集之學術研究執行，並以保存及典藏為目的（若無強大功能之族群或部落組織之主導，則原住民依然僅成取材工具）。
第三，國家行政系統體系應以政策及實力，依法協助建構屬原住民族民族系統之部落組織，並列管追蹤執行，屬原鄉之公所更應強力扶持並伴隨部落組織之成長（公部門求績效，原住民求薪傳互蒙其利）。
第四，成熟之族群或部落組織，為原住民圖自治之根基，屬民族系統之部落組織應優先建制並運行，再論及原住民自治始具實益。
第五，為族語文化復振、族群認同、阻遏原保地之快速流失及維護部落自然生態環境，所有相關原住民權益皆應與「族語認證」相牽綁。尤其應將「高級」族語認證資格，核列為原住民子女未來承接原住民「保留地」資格之積極要件，應瞭解及認同族群始具承接原保地之資格（對族語文化復振必具高度誘因）。
最後，台灣原住民「各族群」，應有具自屬關鍵性議題之參與權，前述今年04月01日憲法法庭作出憲判字第4號判決案，對真正的原住民族人影響深遠。故屬原住民族系統組織之民族議會或部落組織尚未成熟及正常運作前，應辦理全國原住民族「公投」之機會教育，俾供憲法法庭裁決之重要參據。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）