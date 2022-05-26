立委批「300億租金補貼」是選前失敗的政策買票，營建署回應：不需遷戶籍、不用房東同意也可申請

政府推出300億租金補貼將在7月上路，不過立委邱顯智與崔媽媽基金會等民間團體昨（25）日指出，300億補貼是「新聞看得到，租屋族吃不到」，是選前失敗的「政策買票」，因為租屋市場黑市猖獗，房東不讓房客遷戶籍、報稅和申請補助是常態；對此營建署則回應，申請補助不需要遷戶籍也不用房東同意，而且這是連續4年的居住政策，財源穩定絕非政策買票。

為什麼房客不敢申請補助？

租屋族A小姐表示，她是中南部來的北漂族，從學生時期就租屋至今，從分租雅房到家庭式都住過，平均租金佔薪水收入四分之一，大概5、6年搬過6次家，不是因為一直換工作，是因為租屋條件不好，房東也很不友善；租約大多是一年簽一次約，今年被房東發現申請補貼的話，明年就等著被漲租，因此只申請過一次租屋補貼。

租屋補貼的消息一開始看到當然開心，但是實務上她想申請租金補貼，也卡在房東和室友，除擔心房東得知後的反應，室友也怕被轉嫁稅金而漲租，怕惹房東不開心而阻止她申請，考慮到跟房東的關係，沒辦法申請。

「這些補貼發出上百億，最終社會到底有沒有受惠？我非常懷疑。如果最根本的房東教育不做、不罰、不稽查，台灣的租屋市場永遠見不得光。」

另一名租屋族Cindy則表示，自己是台中人，在淡水租屋，想要遷戶籍到租屋處就被房東拒絕，即使租到第二年房東也不願意，後來他到戶政事務所，才知道帶租約就可以去申請入戶籍，於是就入戶籍，房東也還未發現，所以今年有成功領到租金補助4000元。

Cindy接著說，但高興沒多久，才發現房東有在合約裡註明，若產生任何稅金，都要房客自行吸收，因此領到的這筆錢也不敢花，只能存起來，不然就是花在房子的修繕等等，以防房東哪天來追討稅金。Cindy感嘆，這是租屋市場的悲歌，領租補本來就是租屋族的權益，但租屋族卻要低聲下氣拜託房東，甚至還要做好被清算的準備。

新北市板橋區議員參選人彭盛韶則補充，很多在雙北定居、卻沒有戶籍的「夜間人口」高達55萬人，扣除夜間工作等特殊情況，多數是在這裡工作、在這裡生活的租屋族，卻不能在這裡托嬰、領育兒津貼、享有學區權利，只能四處寄戶口，也因為「夜間人口」沒有投票權，所以政治人物從不關心。

崔媽媽基金會的執行長呂秉怡指出，據調查，租屋族最大的困擾第一名就是不可遷戶籍、不可領租補、不可報稅（93.5%）；第二名是租金過高或價格不穩定（89.9%）；第三名則是租期不夠穩定，房東隨時會拒絕續約（87.1%），為了避免被追稅，70至90%房東不准房客入戶籍、不准申報租金抵稅，當然也就領不到租金補貼。

內政部：遷戶籍、申請租金補助都不用房東同意

不過營建署也在昨晚就透過新聞稿回應，強調政院已核定「300億租金補貼專案」為4年計畫，未來經費由國庫撥補住宅基金，無財源問題，也絕非外界所說的短期政策買票。

營建署強調，申請租金補貼向來都不須將戶籍設在租屋處，請民間團體勿「誤導民眾錯誤資訊」。有需求的民眾則可以放心，本補貼無須取得房東同意即可申請，請於7月1日系統開放時，直接線上申請，享有租金補貼的照顧。



營建署表示，民眾申請通過後，房東經由地方政府認定後將自動成為公益出租人，免額外申請，即可享有綜合所得稅每屋每月1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率等稅金優惠。呼籲並鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益，也響應公益出租人「用好房 做好事」的政策。



營建署說明，本次專案補貼對象目標50萬戶，既有的弱勢補貼戶將持續照顧，未申請租金補貼的經濟弱勢，也會藉由跨部會合作勾稽清冊，並輔以社政及民政系統，逐一詢問其申請意願及協助申請。

民團反嗆：房東「報復性漲租金」也不用政府同意

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱則痛批，政府只會講幹話，「房客領補貼，不用房東同意」這只是上聯，下聯是房東收回不租、漲你們房租，也不用政府同意」。因為實務上確實有房客申請補貼，導致房東被發現查稅後，「警告」房客的情況發生。

彭揚凱「三問」蔡政府，如果大撒幣心意已決，那麼為了達成「租屋市場透明化」目標，內政部敢不敢承諾這次的300億租屋資訊全部公開透明？敢不敢承諾這次租補比照實價登錄，登載在現有的租屋系統中？敢不敢承諾如果房客還是被拒領、被房東漲租，內政部會嚴厲開罰？他認為如果政府不敢承諾，那這就是史上最失敗的選前政策買票。

民團也提出數據，指出最新租金指數今年4月份來到105.7，創下有紀錄以來41年新高，在租金節節高升的情況下，台灣100萬戶租屋族卻只有3%申報租金抵稅，顯見無論補貼或抵稅，百萬租屋族其實無福消受，原因就在租屋黑市與租客弱勢，始終未被政府正視。

立委邱顯智表示，租屋市場不受控，是因為政府從未掌握，更談不上管理。房東不准入戶籍、不准報稅、也就領不到租金補貼，在弱肉強食的租賃市場，租屋族只能謙卑謙卑再謙卑，就算成功領到租補，房東也可以報復性漲租，這些錢最終還是進了房東口袋。

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核稿編輯：翁世航