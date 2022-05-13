「姐的時代」臺北女力創業家 柔軟又堅毅的創業故事

為促進獲補助之臺北創業家鏈結外部資源，並擴大產業與商機交流，產業發展局於12日下午在「t.Hub 內科創新育成基地」與台灣女董事協會合作，辦理臺北創業家俱樂部「姐的時代」女力交流活動，聚焦於女性創業歷程及資源運用。現場邀請臺北市政府產業局林崇傑局長分享臺北市建構友善創業生態系及支持女力企業政策資源外，並邀請少女凱倫、寶貝友以及耐德科技等3家處於不同領域及事業階段的女性領導者，分享動人且激勵人心的女力創業故事。

臺北市政府產業局林崇傑局長分享，在111年4月25日時 Mastercard 公布了2021年度「女性創業家指數」(Mastercard Index of Women Entrepreneurs)，研究來自 65 個經濟體、覆蓋全球82.4%女性勞動力之中創業家的發展及成就。報告結果顯示，臺灣女性創業力位列全球第六，勇奪亞洲第一，已超越日本、韓國、新加坡及泰國等經濟體，充分顯現臺灣擁有良好的女性創業支持體系，在疫情肆虐，經歷充滿各種不確定性與挑戰的一年，臺灣女性創業力不退反升，顯見臺灣女性創業家的堅強韌性!

首先由臺北市政府產業局林崇傑局長分享，臺北市作為女性創業家重要的 共創夥伴，協助女性創業展現豐碩成果! 首先由臺北市政府產業局林崇傑局長分享，臺北市作為女性創業家重要的 共創夥伴，協助女性創業展現豐碩成果!

臺北市政府以人才、資金、場域、生態鏈結及對接交流等策略實踐主軸，努力打造臺北市完善創業生態圈。臺北市作為女性創業家重要的共創夥伴，在協助女性創業也有豐碩成果，臺北市新設立公司行號中逾3成7是女性創業者，並藉由「臺北市產業發展獎勵補助計畫」提供投資獎勵補貼及研發、品牌、創業、育成等創新補助給予之資金支持，自104年至111年4月底止，已補助1,498件申請案，累計獎勵補助金額為20.42億元，在獲補助企業中就有1/4為女性創業家，鼓勵女性創業家多多善用政府資源。

女性創業家們分享以女性領導人或創業家的經歷面臨到的特別經歷與故事，創業路上善用

獲臺北市創業補助的新創公司少女凱倫有限公司花芸曦創辦人表示，本 身為資深媒體人出身，也是作者與講師，在斜槓人生中啟發創業想法與勇氣。2019年開始創業，發起「跨界讀書會」，隨著社群於事業經營過程中不斷摸索與成長，2021年轉型為跨界知識社群「跨界 Cross Over 平台」，平台依照用戶需求提供不同的訂閱方案，使用者可依照個人需求，選擇要成為觀看獨家內容的讀者，或是發表獨道見解的創作者，除了提供創作者網路發表的園地，更提供愛看書、愛分享者，找到同好一起暢遊書海。2022年更開啟了創作者加速器培訓計畫，幫助創作者吸收多元面向知識與內容、精進個人能力，並且達到「能力變現」!

少女凱倫有限公司花芸曦創辦人經營跨界知識社群「跨界 Cross Over 平 台」，要協助創作者達到「能力變現」。

曾獲品牌補助及獎勵補貼支持的寶貝友股份有限公司魏羣芳創辦人表示，baby baby cool (BBC)為寶貝友所創立之嬰幼兒服飾品牌，品牌核心在於推動 100%天然有機無毒的時尚服飾，讓孩子都能用肌膚體會最純淨的優質產品，除積極開發無毒產品原料，同時研究布品織法與呈現方案，成功打破有機棉的設計限制，發展出仿異材質與多重應用的創意與時尚設計，讓孩子在建立時尚美感的同時也能健康長大。品牌廣獲國際通路商青睞，進駐至具有多家國際知名品牌之bellavita寶麗廣場，成為其唯一的臺灣在地品牌，且為法國春天百貨(Printemps)內唯一未滿百年歷史的品牌，成為臺灣紡織業以技術與品牌力走向國際的標竿。

寶貝友股份有限公司魏羣芳創辦人，推動 100%天然有機無毒的時尚服飾 品牌，讓孩子在建立時尚美感的同時，也能健康長大。

台灣女董事協會代表之女性創業家，也是曾獲得品牌補助的耐德科技股份有限公司彭思齊總監，深耕電商逾 20 年，Shopping99 已是東南亞最大年輕女性購物網站，將 MIT 商品推廣至菲律賓、馬來西亞等國消費者。但創業不停歇，在事業經營成長或挫敗中，會發現更多機會與可能，發覺小眾品牌興起，大眾傳媒溝通的模式效率低、價格高，唯有優質內容可以吸引消費者停留關注，因此決定跨入媒體產業，創辦女性知識網站「女子學」，近年更從電商跨足團購市場，開設「雪倫好物分享」FB 社團，開啟另一波事業高峰。

耐德科技股份有限公司彭思齊總監分享，在事業經營成長或挫敗中，會發 現更多機會與可能。

臺北市產業發展獎勵補助計畫除提供北市企業創業、研發、品牌到投資的全方位獎勵補助，後續更藉由「臺北創業家俱樂部交流活動」鼓勵新創企業有衝破侷限的創新態度，並把握政府資源，一圓創業理想，相關活動資訊不定 期更新於創業台北FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/StartUPTaipei/)及「臺北市產業發展獎勵補助計畫」官網(www.industry-incentive.taipei)。