土地共享定係塞車共享：林村將會出現新「發展區」？
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喺林村呢啲咁低密度嘅鄉郊地區，前後兩個項目全部都係廿幾三十幾層高嘅住宅大廈，而今次新申請內公營房屋／首置部份的地積比更創高峰達7.68倍，地積比率仲高過朗邊52層高、皇后山的公屋項目（兩個項目的地積比率均擬增至7倍）。
啱啱又有「土地共享」先導計劃新申請，今次係會德豐獨資建議喺大埔林村社山村以南興建最高37層高嘅住宅項目，涉及5公頃近3,000伙單位。連原本已經諗住聯同恒基喺社山村起39層高嘅住宅項目，兩個申請選址位置相近，意味住林村林錦公路以南將會出現超大型嘅「發展區」，成個林村鄉郊面貌將會變天。[1]
今次會德豐更提出可以連同早前與恒基共同發展嘅社山村申請項目合併發展，加埋共涉及25公頃土地近15,000伙，將增加近42,000人口，成個發展規模，已經迫近新發展區規模（粉嶺北新發展區人口為71,400），規模之大，唔講清楚你仲會以為政府已將成個市鎮規劃外判左畀發展商。今次將兩個申請合併發展，透過合併相鄰土儲做規劃配套，駁通兩個項目嘅交通，等於發展商做出自己嘅「發展區」，主導整個林錦公路以南嘅規劃佈局、交通配套。
呢個土地共享嘅新玩法，似乎已有取替一般政府收地做規劃模式嘅趨勢。呢種規劃嘅範式轉移，令規劃結果取決於發展商嘅新界土儲位置以及其「自願」性：想發展邊度，想以咩速度用土儲，完全取決於發展商嘅商業考慮，而非公共利益優先。
喺林村呢啲咁低密度嘅鄉郊地區，前後兩個項目全部都係廿幾三十幾層高嘅住宅大廈，而今次新申請內公營房屋／首置部份的地積比更創高峰達7.68倍，地積比率仲高過朗邊52層高、皇后山的公屋項目（兩個項目的地積比率均擬增至7倍）。人口急增加上高密度發展，睇得出申請項目根本無視林村嘅鄉郊格局。
可預視林村將會面臨前所未見嘅交通規劃災難，區內成個交通配套都係依靠雙程雙線嘅林錦公路，如果好似發展商所建議合併埋原先社山村嘅申請，成條林錦公路尤其交匯處應該會塞車塞到飽：未有發展計劃前林錦公路以及其迴旋處已經常塞車，額外加42,000人，後果不堪設想，呢個問題唔係透過文件所講改善交通設施就可以輕易排除。
今次申請範圍仲要位於社山路以南，甚至唔靠貼林錦公路（中間隔住個林村新村），按照土地共享嘅慣常做法，要由政府補貼基建配套條數嘅做法，意味著或需要用以億元計公帑改善交通設施，先可以駁番出林錦公路服務地產商呢啲「山旮旯」土儲。
是次申請更直接摧毀當區本土農業。申請選址位於本來就劃為「農業」土地用途地帶，睇番最新Google Earth Pro衛星圖及Google Map街景圖，原先用地正正位於林村僅存的一最大片近3公頃活躍常耕農地，過往唔少本地年花都由該一帶生產。加上，睇番現時選址嘅業權分佈，成個發展範圍嘅中心地段有近四萬呎農地業權係唔屬於發展商，今次會德豐申請土地共享，除咗會直接將整片優質農地破壞拎嚟起樓同埋做住宅項目嘅公共空間，仲叫政府幫手收當中嘅農地「釘子地」，不禁令人懷疑土地共享係政府助長發展商兼併土地、迫走農戶佃戶。
自今年有傳媒報導三宗土地共享申請喺今屆政府有機會食白果[2]，政府內部仲跟發展商調整申請細節。喺現時李家超話要善用市場力量下，今次會德豐可以「前後腳」入紙提出跟上個林村規劃災難性質咁相似嘅申請，除咗見到土地共享項目嘅（所帶來嘅房屋供應）速度完全係因應發展商意願，而且喺現時政府要「提速提量」以及無視規劃原則下，亦反映發展商對於喺林村起呢類密度爆棚層層疊項目嘅信心滿滿，到時林村鄉郊面貌真係岌岌可危。
註：
文章獲授權轉載，內文由編輯稍作修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。