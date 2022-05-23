《毛主義》：這些網路毛派分子以憤怒的反西方民族主義著稱，認為中國邊境問題都是美國干涉的結果
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探索全球毛主義不僅對於了解中國史極其重要，也有助於了解世界許多地區的激進政治。尤其是毛主義在去殖民化時代成為一股國際力量。在開發中國家，毛主義所散播的「反帝國主義」訊息，吸引了那些在經濟、政治、文化上受到壓制的人民。
文：藍詩玲（Julia Lovell）
一九九○年代晚期，北京之類的城市中冒出第一批緬懷毛澤東的餐廳，打著「為人民服務」或「吃苦」之類的店名。一九九七年我開始造訪中國，看到城市街頭攤商販售的一對音樂打火機，覺得有點妙：其中一個打火機印著毛澤東的肖像，播放的音樂是〈東方紅〉；另一個打火機印著鄧小平的肖像，播放的音樂是〈給愛麗絲〉（Für Elise）。遊客到鄧永鏘創立的「上海灘」時裝店內，搶購當代復刻的文革時期鬧鐘，鬧鐘上的分針是揮舞著小紅書的紅衛兵。
湯瑞仁是毛澤東的遠親，很有商業頭腦，在韶山毛澤東故居附近的一座小山上，經營一家「毛家飯店」。這裡的用餐體驗包括，客人一抵達餐廳就別上毛主席徽章，而且餐廳還會對客人施壓，要求客人點「毛主席最愛的家常菜」——正巧也是菜單上最貴的菜。毛澤東已經成了一門大生意。
受過教育的都市人在適應一九九二年重新崛起的新市場改革時，把毛澤東崇拜視為一種無傷大雅的媚俗文化。只是，中國有數百萬人無法抱持這種輕鬆娛樂的觀點。一九九八年朱鎔基擔任國務院總理後，允許數千個毫無獲利的國營企業——數億中國勞工的「鐵飯碗」——出售或退場。一九九○年代晚期與二○○○年代早期，勞工因為感受到強烈的經濟痛苦，回顧毛澤東時代比較平等的日子，藉此譴責這些「精簡」國營事業的人對待他們的方式。
二○○二年春天，數以萬計的鋼鐵廠勞工走上依然結冰的遼陽街頭抗議示威——遼陽曾是毛派經濟模式的東北心臟地帶——要求工廠給錢，讓他們養家活口並為房子供暖（有些人已經凍死了）。他們有的已經退休，有的遭到裁員、有的被工廠欠薪。他們指控腐敗的管理者把工廠資金挪用到私營公司。毛澤東的肖像在人山人海的抗議人群中浮沉。在遊行隊伍裡，一名婦女哭訴道：「毛主席不該走得那麼早！」
一九五五年出生的北京教授張宏良，有當代中國新毛派的「攻擊犬」或「紅色坦克手」之稱。他進入學術界以前，曾在政府的核武器部門工作。他回想起一九七○年代晚期大學時代流行的一首充滿樂觀主義歌曲：「再過二十年，我們來相會。」[1]（在一個美麗的祖國，後毛時代的改革使它變得更好）。「二十多年過去了，但現實不像這首歌承諾的那樣。我們的山林已枯，水源受到污染，資源耗盡了，社會充滿了矛盾與竊賊。我小時候，我們的房子從來沒上過鎖。」
二○○二年的遼陽示威抗議，開啟了一個帶有毛派色彩的抗議新時代。二○○二年，鄧小平的繼任者江澤民因允許商界人士入黨而飽受爭議，他也關閉了兩份極左派的期刊，那是毛派辯論政治與社會議題的最後堡壘。這些作為衍生了兩個後果。第一，左派人士覺得他們遭到邊緣化，也遭到市場化改革力量的攻擊。第二，極左派的現實世界平台遭到噤聲，正好和中國開始積極上網的時機不謀而合。如今，中國境外許多毛派分子無不積極擁抱這種新形式的資訊游擊戰，包括說話溫和的北京航空航天大學經濟學教授韓德強，而他也是評論網站《烏有之鄉》的共同創辦人。
這些網路上的毛派分子以憤怒的反西方民族主義著稱。打從一開始，中共對他們的態度頂多只有憂喜參半的矛盾情緒——自從一九八九年六四事件以來，中共對任何引起民眾憤怒或抗議的事情都很謹慎留意。新毛派動員最早的焦點之一，是二○○六年哲學教授袁偉時在自由派週刊《冰點》上對教科書的批評所引發的軒然大波。袁偉時對教科書中關於義和團運動（1899-1901）的教義提出質疑。義和團運動在中國極具愛國敏感性，因為它引發了西方與日本對一個熱門宗教派別（義和團）襲擊外國人的舉動展開殘酷的報復。
袁偉時未提及外國的暴行，而是指責義和團那群叛亂者的愚蠢愛國主義，批評他們「敵視現代文明和盲目排斥外國人以及外來文化的極端愚昧行為」。他說，「給國家和人民帶來莫大災難」的是義和團，而不是帝國主義的侵略。網路左派分子抨擊袁偉時，以及他明顯為西方侵略中國開脫的行為。中國政府的因應方式是，關閉《冰點》和三個最熱門、最直言不諱的左派網站。政府無法容忍歷史的自由化，也無法容忍左派的恣意譴責。
到了二○○七年，《烏有之鄉》已成為中國最知名的新毛派組織。它始於二○○三年，最初是一個附屬於書店的網站——位在北京大學西門附近的一家小店，而北大更是中國最負盛名的學術場所，也是中國世界主義的發源地。《烏有之鄉》在政治舞台上的重要性源自其影響力：它吸引了左派的學者（其中有些人與黨國關係密切）、國家官員、全職網民、藝術家、作家、大學裡的文化評論家。書店裡出售一般中國商業書店——如今充斥著指導積極的父母如何把孩子送進哈佛大學的自助手冊——難尋的「泛左派書籍」。
《烏有之鄉》的使命宣言寫道，其目的是「創造一個小平台，在此平台上藉由追求公平優先的社會來促進社會進步……以及一個開放、理想、負責的公共精神家園」。該網站為毛派提供發表部落格、文章、線上討論的空間。例如二○○五年，透過線上請願活動，動員大眾輿論，以聲援一個來自中國西北偏遠地區的民工 [2]，他急需領取工資為父親治病，但雇主拒絕支付工資，他因此憤而殺死雇主。
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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