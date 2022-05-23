《毛主義》：這些網路毛派分子以憤怒的反西方民族主義著稱，認為中國邊境問題都是美國干涉的結果

文：藍詩玲（Julia Lovell）

一九九○年代晚期，北京之類的城市中冒出第一批緬懷毛澤東的餐廳，打著「為人民服務」或「吃苦」之類的店名。一九九七年我開始造訪中國，看到城市街頭攤商販售的一對音樂打火機，覺得有點妙：其中一個打火機印著毛澤東的肖像，播放的音樂是〈東方紅〉；另一個打火機印著鄧小平的肖像，播放的音樂是〈給愛麗絲〉（Für Elise）。遊客到鄧永鏘創立的「上海灘」時裝店內，搶購當代復刻的文革時期鬧鐘，鬧鐘上的分針是揮舞著小紅書的紅衛兵。

湯瑞仁是毛澤東的遠親，很有商業頭腦，在韶山毛澤東故居附近的一座小山上，經營一家「毛家飯店」。這裡的用餐體驗包括，客人一抵達餐廳就別上毛主席徽章，而且餐廳還會對客人施壓，要求客人點「毛主席最愛的家常菜」——正巧也是菜單上最貴的菜。毛澤東已經成了一門大生意。

受過教育的都市人在適應一九九二年重新崛起的新市場改革時，把毛澤東崇拜視為一種無傷大雅的媚俗文化。只是，中國有數百萬人無法抱持這種輕鬆娛樂的觀點。一九九八年朱鎔基擔任國務院總理後，允許數千個毫無獲利的國營企業——數億中國勞工的「鐵飯碗」——出售或退場。一九九○年代晚期與二○○○年代早期，勞工因為感受到強烈的經濟痛苦，回顧毛澤東時代比較平等的日子，藉此譴責這些「精簡」國營事業的人對待他們的方式。

二○○二年春天，數以萬計的鋼鐵廠勞工走上依然結冰的遼陽街頭抗議示威——遼陽曾是毛派經濟模式的東北心臟地帶——要求工廠給錢，讓他們養家活口並為房子供暖（有些人已經凍死了）。他們有的已經退休，有的遭到裁員、有的被工廠欠薪。他們指控腐敗的管理者把工廠資金挪用到私營公司。毛澤東的肖像在人山人海的抗議人群中浮沉。在遊行隊伍裡，一名婦女哭訴道：「毛主席不該走得那麼早！」

一九五五年出生的北京教授張宏良，有當代中國新毛派的「攻擊犬」或「紅色坦克手」之稱。他進入學術界以前，曾在政府的核武器部門工作。他回想起一九七○年代晚期大學時代流行的一首充滿樂觀主義歌曲：「再過二十年，我們來相會。」[1]（在一個美麗的祖國，後毛時代的改革使它變得更好）。「二十多年過去了，但現實不像這首歌承諾的那樣。我們的山林已枯，水源受到污染，資源耗盡了，社會充滿了矛盾與竊賊。我小時候，我們的房子從來沒上過鎖。」

二○○二年的遼陽示威抗議，開啟了一個帶有毛派色彩的抗議新時代。二○○二年，鄧小平的繼任者江澤民因允許商界人士入黨而飽受爭議，他也關閉了兩份極左派的期刊，那是毛派辯論政治與社會議題的最後堡壘。這些作為衍生了兩個後果。第一，左派人士覺得他們遭到邊緣化，也遭到市場化改革力量的攻擊。第二，極左派的現實世界平台遭到噤聲，正好和中國開始積極上網的時機不謀而合。如今，中國境外許多毛派分子無不積極擁抱這種新形式的資訊游擊戰，包括說話溫和的北京航空航天大學經濟學教授韓德強，而他也是評論網站《烏有之鄉》的共同創辦人。

這些網路上的毛派分子以憤怒的反西方民族主義著稱。打從一開始，中共對他們的態度頂多只有憂喜參半的矛盾情緒——自從一九八九年六四事件以來，中共對任何引起民眾憤怒或抗議的事情都很謹慎留意。新毛派動員最早的焦點之一，是二○○六年哲學教授袁偉時在自由派週刊《冰點》上對教科書的批評所引發的軒然大波。袁偉時對教科書中關於義和團運動（1899-1901）的教義提出質疑。義和團運動在中國極具愛國敏感性，因為它引發了西方與日本對一個熱門宗教派別（義和團）襲擊外國人的舉動展開殘酷的報復。

袁偉時未提及外國的暴行，而是指責義和團那群叛亂者的愚蠢愛國主義，批評他們「敵視現代文明和盲目排斥外國人以及外來文化的極端愚昧行為」。他說，「給國家和人民帶來莫大災難」的是義和團，而不是帝國主義的侵略。網路左派分子抨擊袁偉時，以及他明顯為西方侵略中國開脫的行為。中國政府的因應方式是，關閉《冰點》和三個最熱門、最直言不諱的左派網站。政府無法容忍歷史的自由化，也無法容忍左派的恣意譴責。

到了二○○七年，《烏有之鄉》已成為中國最知名的新毛派組織。它始於二○○三年，最初是一個附屬於書店的網站——位在北京大學西門附近的一家小店，而北大更是中國最負盛名的學術場所，也是中國世界主義的發源地。《烏有之鄉》在政治舞台上的重要性源自其影響力：它吸引了左派的學者（其中有些人與黨國關係密切）、國家官員、全職網民、藝術家、作家、大學裡的文化評論家。書店裡出售一般中國商業書店——如今充斥著指導積極的父母如何把孩子送進哈佛大學的自助手冊——難尋的「泛左派書籍」。

《烏有之鄉》的使命宣言寫道，其目的是「創造一個小平台，在此平台上藉由追求公平優先的社會來促進社會進步……以及一個開放、理想、負責的公共精神家園」。該網站為毛派提供發表部落格、文章、線上討論的空間。例如二○○五年，透過線上請願活動，動員大眾輿論，以聲援一個來自中國西北偏遠地區的民工 [2]，他急需領取工資為父親治病，但雇主拒絕支付工資，他因此憤而殺死雇主。