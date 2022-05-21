《小說裡的人性羅生門：楊照談芥川龍之介》：電影《羅生門》、小說〈羅生門〉，與人性「羅生門」

文：楊照

「羅生門」效應

從我長期的閱讀中，我針對日本近代小說整理出一份系譜。其中昂然站立著幾位具有標竿作用的作家。接近起點的大家是夏目漱石，接下來有谷崎潤一郎和芥川龍之介，兩個人差不多同時崛起活躍，卻因為一個長壽、一個早逝而有了完全不同的影響作用。

接下來是另一個大山頭，作品既多且精，而且人生經歷了眾多複雜轉折的川端康成。和川端的幽微沉潛形成強烈對比的，有太宰治和三島由紀夫，他們幾個人撐起了戰後日本的荒蕪時期，讓日本現代文學沒有因為敗戰而徹底沉淪。

然後是大江健三郎和村上春樹。大江健三郎是有意識、刻意地對抗之前的日本文學風格，寫出一種扭曲挫折與屈辱的反省，可以說是越過努力要從敗戰中重新站立的前一代，提供遲來的戰爭反省，直指日本集體心靈內部的戰爭源頭、戰爭責任。而村上春樹卻是直接徹底掉過頭去，離開日本傳統文學，也離開日本近代文學，用一種混和西化的語言，寫一種帶有高度寓言性質的非寫實小說。

以這幾位作家為主軸，再將其他作家依照和他們的時代、創作、生活、風格等關係來安排，大致就可以知道該如何閱讀、理解這些作家與作品了。這是對我自己極度有用的參考座標系統。

談芥川龍之介可以從一個奇特的英文字，學校的英文課不會教，但很多美國人、英國人都知道、也都會在日常生活中使用的字說起。這個字是rashomon，網路字典上有這個字，媒體上經常出現這個字，在維基百科上還可以查到相關的“Rashomon Effect”。Rashomon Effect指的是針對同一件事，不同人卻有完全不同、無法調和的矛盾說法。也指同樣一件事，在不同人的經驗中，出於不同的心理作用，會有不同的perception（感知），產生了不同的記憶，每個人都堅持自己記得的、述說的是事實。

針對同一件事，這個人認為事實是這樣，那個人完全不同意，提出了徹底不一樣的說法，聽者無從判斷到底哪個人的說法才是對的，那就可以說“it’s a rashomon.”。

Rashomon這個字來自日本導演黑澤明一九五○年的一部電影，在一九五一年參加威尼斯影展得到了「金獅獎」。這不只是黑澤明在西方電影世界成名的開端，也讓國際間注意到日本電影，靠著黑澤明和他的電影，一九四五年慘敗的日本以稍有尊嚴的方式，重新被世界看到。

如果沒有黑澤明、沒有這部電影，小津安二郎或溝口健二，更不用說後來的大島渚，可能都無法受到西方注意，也沒機會打入西方電影的視野中。Rashomon是這部電影的片名，寫成漢字是「羅生門」。其實在我們的語言中，也會說「這像是羅生門」、「這變成了一場各說各話的羅生門」，同樣來自這部電影驚人的長遠影響。

電影的《羅生門》

《羅生門》這部電影的核心，是一樁命案，一個武士在竹林中死了，有七個人和這死亡事件有關，一個樵夫、一個老婦人、一個差役、一個行腳僧，然後還有當事人、死者及其妻子，和被懷疑是凶手的強盜。所以電影就呈現了這七人對於死亡事件的七段證言。

七個人，但命案發生後，應該頂多只有六個人還活著，不是嗎？所以有一段死者的說法，是藉由招魂找回死者的靈魂，附身在另一個人身上說出來的。

七個人說出他們所見到、所認為的事件過程。而最驚人的是三位當事人的說法，直接碰觸到凶殺事件，卻提出了三種完全不一樣的描述。事件背景是武士帶著年輕貌美的太太，經過竹林時太太卻被強盜擄走並強暴了。武士找到了強盜，雙方發生激烈衝突。

但之後發生了什麼事？武士怎麼死了呢？強盜說是在衝突中，他將武士殺了。太太說，她被強暴了，她丈夫在痛苦的表情中同時流露出對她的鄙視，將她視為已經被玷汙的破爛之物，因而她受不了，激憤中殺死了丈夫。但死者附身的靈魂則說，他是因為不堪如此受辱，以武士的尊嚴自殺的。

死了一個人，卻有三個凶手。到電影結束，沒有告訴觀眾事實究竟是什麼，就停留在這些人完全無法調和的各說各話中。

一九五一年，這電影引起了極大的震撼，因為如此特別、如此大膽，不給答案讓觀眾自己去想去決定，更重要的是，這份未解決、不解決的懸疑並不是故弄玄虛，而是三種說法、甚至七份證言，都呈現出人的激烈情感，和我們的現實日常都有相當距離，然而我們也都能體會。更進一步，如果說這裡至少有兩個人說謊，回歸那樣的情境，我們也都能夠理解，甚至感同身受他們為什麼要說謊，要用這樣的故事來保有自己僅存的一點尊嚴。

經過這麼多年，電影也許被遺忘了，很多人不知道、沒看過這部黑澤明的電影，然而Rashomon和Rashomon effect卻留了下來。後者甚至成了心理學上的專有名詞。

不過回到電影產製的過程，Rashomon這個字有著複雜、錯亂的來歷。黑澤明的電影改編自芥川龍之介的小說，然而芥川龍之介寫竹林命案的小說並不叫〈羅生門〉，而叫〈竹藪中〉。芥川龍之介有另一篇叫〈羅生門〉的小說，寫的是在京都「羅生門」躲雨的人如何搶了老太太的故事。黑澤明將這兩篇小說結合在一起，讓電影開場於羅生門，並且將電影就命名為《羅生門》。

但「羅生門」在電影裡還真沒那麼重要。其實不過源自芥川龍之介小說開頭的一段話：