《小說裡的人性羅生門：楊照談芥川龍之介》：電影《羅生門》、小說〈羅生門〉，與人性「羅生門」
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芥川龍之介筆下累積大量短篇傑作，如何能夠篇篇別開生面，字字充滿藝術家的清醒自覺？從芥川原著小說，到黑澤明改編電影，如今輸出至全世界成為常用詞彙的「羅生門」，芥川原先意欲探究的核心題目是什麼？我們如何從中貫通一位藝術家的創作生命？
文：楊照
「羅生門」效應
從我長期的閱讀中，我針對日本近代小說整理出一份系譜。其中昂然站立著幾位具有標竿作用的作家。接近起點的大家是夏目漱石，接下來有谷崎潤一郎和芥川龍之介，兩個人差不多同時崛起活躍，卻因為一個長壽、一個早逝而有了完全不同的影響作用。
接下來是另一個大山頭，作品既多且精，而且人生經歷了眾多複雜轉折的川端康成。和川端的幽微沉潛形成強烈對比的，有太宰治和三島由紀夫，他們幾個人撐起了戰後日本的荒蕪時期，讓日本現代文學沒有因為敗戰而徹底沉淪。
然後是大江健三郎和村上春樹。大江健三郎是有意識、刻意地對抗之前的日本文學風格，寫出一種扭曲挫折與屈辱的反省，可以說是越過努力要從敗戰中重新站立的前一代，提供遲來的戰爭反省，直指日本集體心靈內部的戰爭源頭、戰爭責任。而村上春樹卻是直接徹底掉過頭去，離開日本傳統文學，也離開日本近代文學，用一種混和西化的語言，寫一種帶有高度寓言性質的非寫實小說。
以這幾位作家為主軸，再將其他作家依照和他們的時代、創作、生活、風格等關係來安排，大致就可以知道該如何閱讀、理解這些作家與作品了。這是對我自己極度有用的參考座標系統。
談芥川龍之介可以從一個奇特的英文字，學校的英文課不會教，但很多美國人、英國人都知道、也都會在日常生活中使用的字說起。這個字是rashomon，網路字典上有這個字，媒體上經常出現這個字，在維基百科上還可以查到相關的“Rashomon Effect”。Rashomon Effect指的是針對同一件事，不同人卻有完全不同、無法調和的矛盾說法。也指同樣一件事，在不同人的經驗中，出於不同的心理作用，會有不同的perception（感知），產生了不同的記憶，每個人都堅持自己記得的、述說的是事實。
針對同一件事，這個人認為事實是這樣，那個人完全不同意，提出了徹底不一樣的說法，聽者無從判斷到底哪個人的說法才是對的，那就可以說“it’s a rashomon.”。
Rashomon這個字來自日本導演黑澤明一九五○年的一部電影，在一九五一年參加威尼斯影展得到了「金獅獎」。這不只是黑澤明在西方電影世界成名的開端，也讓國際間注意到日本電影，靠著黑澤明和他的電影，一九四五年慘敗的日本以稍有尊嚴的方式，重新被世界看到。
如果沒有黑澤明、沒有這部電影，小津安二郎或溝口健二，更不用說後來的大島渚，可能都無法受到西方注意，也沒機會打入西方電影的視野中。Rashomon是這部電影的片名，寫成漢字是「羅生門」。其實在我們的語言中，也會說「這像是羅生門」、「這變成了一場各說各話的羅生門」，同樣來自這部電影驚人的長遠影響。
電影的《羅生門》
《羅生門》這部電影的核心，是一樁命案，一個武士在竹林中死了，有七個人和這死亡事件有關，一個樵夫、一個老婦人、一個差役、一個行腳僧，然後還有當事人、死者及其妻子，和被懷疑是凶手的強盜。所以電影就呈現了這七人對於死亡事件的七段證言。
七個人，但命案發生後，應該頂多只有六個人還活著，不是嗎？所以有一段死者的說法，是藉由招魂找回死者的靈魂，附身在另一個人身上說出來的。
七個人說出他們所見到、所認為的事件過程。而最驚人的是三位當事人的說法，直接碰觸到凶殺事件，卻提出了三種完全不一樣的描述。事件背景是武士帶著年輕貌美的太太，經過竹林時太太卻被強盜擄走並強暴了。武士找到了強盜，雙方發生激烈衝突。
但之後發生了什麼事？武士怎麼死了呢？強盜說是在衝突中，他將武士殺了。太太說，她被強暴了，她丈夫在痛苦的表情中同時流露出對她的鄙視，將她視為已經被玷汙的破爛之物，因而她受不了，激憤中殺死了丈夫。但死者附身的靈魂則說，他是因為不堪如此受辱，以武士的尊嚴自殺的。
死了一個人，卻有三個凶手。到電影結束，沒有告訴觀眾事實究竟是什麼，就停留在這些人完全無法調和的各說各話中。
一九五一年，這電影引起了極大的震撼，因為如此特別、如此大膽，不給答案讓觀眾自己去想去決定，更重要的是，這份未解決、不解決的懸疑並不是故弄玄虛，而是三種說法、甚至七份證言，都呈現出人的激烈情感，和我們的現實日常都有相當距離，然而我們也都能體會。更進一步，如果說這裡至少有兩個人說謊，回歸那樣的情境，我們也都能夠理解，甚至感同身受他們為什麼要說謊，要用這樣的故事來保有自己僅存的一點尊嚴。
經過這麼多年，電影也許被遺忘了，很多人不知道、沒看過這部黑澤明的電影，然而Rashomon和Rashomon effect卻留了下來。後者甚至成了心理學上的專有名詞。
不過回到電影產製的過程，Rashomon這個字有著複雜、錯亂的來歷。黑澤明的電影改編自芥川龍之介的小說，然而芥川龍之介寫竹林命案的小說並不叫〈羅生門〉，而叫〈竹藪中〉。芥川龍之介有另一篇叫〈羅生門〉的小說，寫的是在京都「羅生門」躲雨的人如何搶了老太太的故事。黑澤明將這兩篇小說結合在一起，讓電影開場於羅生門，並且將電影就命名為《羅生門》。
但「羅生門」在電影裡還真沒那麼重要。其實不過源自芥川龍之介小說開頭的一段話：
一天黃昏，一個傭工在羅生門下躲雨。
寬敞的城門下，除了他之外沒有第二個人。只有一隻蟋蟀，停在處處紅漆斑駁的大圓柱上。羅生門既在朱雀大路上，照理除了他之外，應該還有兩、三個戴高頂女笠或軟頭巾的人在那裡躲雨的，然而除了他就沒有第二個人。
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
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根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
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