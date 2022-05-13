原來夢一場？馬斯克「暫停收購Twitter」讓股價暴跌，Twitter收購案未來的3種可能
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馬斯克週五（13日）在Twitter上表示，由於要等候計算假帳號佔所有活躍用戶的比例，將暫時停止Twitter的收購行動，立刻引發股市波動。不過在幾個小時後，馬斯克再度推文說他「仍致力於收購」。
特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）週五（13日）宣布，在了解Twitter（推特）如何計算該平台上有多大比例的垃圾郵件和假帳號以前，將暫停價值440億美元的收購案，這爆炸性的發言一度讓Twitter股價暴跌25%。馬斯克暫停收購Twitter的原因是什麼？如果暫停收購，他將付上什麼代價？
Twitter公司週一（9日）公布一份文件，其中估計在今年第一季每日活躍用戶中，垃圾郵件或假帳號所佔比例不到5%，不過這位新買家顯然對這樣的結果抱持懷疑，他於週五在Twitter上貼出路透社對上述內容的報導，稱他希望看到更多的細節，並揚言「由於要等候計算垃圾郵件/假帳號是否真的低於5%，Twitter的收購行動將暫時停止。」
這導致Twitter股票在盤前交易中暴跌25%。雖然在幾個小時後，馬斯克再度推文說他「仍致力於收購」，這讓Twitter的股價收復了部分損失，但仍下跌約10%，以每股45.08美元收盤，遠低於馬斯克與Twitter達成每股54.20美元的收購價格。
什麼原因讓馬斯克暫停收購？
打擊社群平台上的假帳號一直是馬斯克推動Twitter改革的首要任務。在上個月宣布收購該公司的一份聲明中，馬斯克透露他想打擊Twitter上的垃圾郵件機器人，對所有人進行身份驗證，並讓演算法開源。
Twitter對該社群平台上假帳號或垃圾帳號的數量是估計的，實際數字可能高出他們的估計。據《Verge》掌握到的文件相關內容，Twitter指出：
我們對帳號樣本進行了內部審查，並估計2022年第一季中，假帳號或垃圾郵件帳號的平均值不到本季度可貨幣化每日活躍用戶數的5%。
我們對假帳號或垃圾郵件帳號的估計可能無法準確反映此類用戶的實際數量，而他們的實際數量可能高於我們的估計。
Twitter過去曾遇過類似的計算問題。幾週前在一份收益報告中表示，它連續3年高估了每日用戶，每季最多「灌水」190萬用戶。Twitter坦言，這項錯誤是因它把單一用戶綁定的多個帳號都視為活躍帳號，即使那些帳號並未常常使用。
這對Twitter來說是一個尷尬的失誤。Twitter現在每天有2.29億用戶，比上一季度增加了1000萬以上。
馬斯克如果不買Twitter會如何？
目前還不清楚馬斯克對假帳號與垃圾郵件機器人的質疑，是否會破壞Twitter的收購，不過市場對馬斯克能否完成對Twitter的收購越來越懷疑。
第一種可能是，馬斯克根本就沒打算買Twitter。英國投資經紀公司Hargreaves Lansdown分析師Susannah Streeter表示，比起創造財富，馬斯克似乎更在乎提倡言論自由，這讓人們質疑他收購Twitter的主要動機。由於440億美元的價格是巨大的，可能是一種拖延他收購該平台的策略。
也有分析認為，馬斯克正在談判降低交易價格。Twitter今日一度跌至每股36.23美元，比馬斯克同意收購的價格（每股54.20美元）少了33%，投資者不太可能會在這樣的股價上進行收購。
第三種可能是馬斯克最終放棄收購，留下當初同意的10億美元的分手費。
《彭博社》引述知情人士意見，馬斯克仍在努力獲得資金以實際完成交易。馬斯克一直在與投資者進行談判，以籌集足夠的股權和優先融資，以消除與特斯拉股票相關的任何保證金貸款需要。
在宣布暫停Twitter的收購案後，特斯拉股價上漲近7%。
新聞來源
- Musk shelves $44-billion Twitter deal 'temporarily', shares slump（Reuters）
- Elon Musk says Twitter deal ‘on hold’ after spam / fake account report（The Verge）
- Elon Musk Sows Doubt Over His $44 Billion Twitter Takeover（Bloomberg）
- Elon Musk puts $44bn Twitter deal ‘on hold’（FT）
延伸閱讀
- 馬斯克計畫3年後再次將Twitter上市，並對商業和政府用戶收取少量費用
- 伊隆馬斯克：Twitter帳號永久停權極度愚蠢，我想我會撤銷川普的禁令
- 開放演算法與言論自由就是理想的社群平台？馬斯克恐怕還不了解即將面臨的挑戰
- 世界首富用440億美元買下推特，阿根廷鄉民高喊「馬斯克，下一個買我們吧！」
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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