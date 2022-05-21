《大英博物館給世界的藝術課》：永遠年輕完美的永恆族——埃及法老們的雕像為什麼都那麼像？

文：程珺

拉美西斯二世雕像：埃及法老的雕像為什麼都那麼像？

Photo Credit: 原點 拉美西斯二世雕像——約西元前1250年，主層大廳樓4號展間

高度集權的金字塔型社會

古埃及是全世界最早出現文明的地方之一，早在西元前5450年，古埃及文明就已初步形成，中國遠古時代的黃帝可是要在2700年之後才出現呢。但古埃及地區其實是一個非常不適合人類居住的地方，因為它絕大部分土地是沙漠，有時十年都不會下一次雨，要發展農業簡直是天方夜譚。

但古埃及人又很幸運，因為他們有世界第一長河—尼羅河，尼羅河橫穿整個埃及境內，讓人們的日常用水有了保障。更神奇的是，尼羅河每年都會在固定的時節泛濫，淹沒大片土地。但河水中卻會夾帶著豐富的養料，於是那些被淹沒的土地相當於被施了一次肥，古埃及人就這樣成功地在沙漠裡發展出農業。

古希臘歷史學家希羅多德（Herodotus）曾說過：「埃及是尼羅河的贈禮」，這話一點不假。因為尼羅河的哺育，古埃及人開始在沙漠定居，並不斷擴大族群，西元前3150年，南北埃及完成統一，古埃及33個王朝，長達3000多年的歷史就這樣拉開了序幕。

古埃及的政權在它3000多年的歷史中基本都很穩定，很少有外族的入侵，因為埃及的地形實在是太好了，四周都是天然屏障，敵人很難從外面攻進來。但也正是因為這種長久的穩定，讓古埃及變得非常保守和封閉，從而形成一個高度 集權的金字塔型社會，而一直位於金字塔頂端的，就是那些歷任的法老們。

徹底改變歐洲人三觀的拉美西斯二世雕像

古埃及所有的法老中，最著名的大概就是拉美西斯二世。他是第十九王朝的法老，當時的埃及在他的統治下變得異常強大，拉美西斯二世的統治時間長達67年，比康熙還多6年。另外，他還生了100多個兒子和50多個女兒，是名副其實的「百子千孫」。

在大英博物館裡，有一座巨大的拉美西斯二世雕像。它高近3公尺，重有7英噸多，是整個埃及館裡最醒目的文物，一走進去一定能看見。雖然這種體積的拉美西斯二世雕像在埃及境內有很多，但大英博物館裡的這一件卻有著與眾不同的意義，因為它是第一件來到歐洲的古埃及雕塑。它的到來徹底更新了歐洲人的認知，讓他們明白在古希臘文明之前，還存在著非常輝煌的古埃及文明。

法英爭搶入手

大英博物館的這件拉美西斯二世雕像原本位於底比斯的拉美西姆神殿（Ramesseum）門口，拿破崙遠征埃及的時候看中了它，想把它運回羅浮宮，但這件雕像實在是太重了，法國人嘗試好幾次都沒成功，最終只能放棄。大英博物館的這件拉美西斯二世雕像，胸前有個小圓孔，據說就是當年拿破崙的手下試圖抬動它而留下的。

後來，英國人雇用了義大利考古學家貝爾佐尼（Giovanni Belzoni），讓他想辦法把這件雕像弄到英國。貝爾佐尼特意設計了一套小型液壓系統才撬動這件雕像，隨後還雇用上百名埃及工人將雕像運到尼羅河邊，並將它搬上了船。1815年，拉美西斯二世雕像抵達倫敦，英國人終於將它收入囊中。

這件拉美西斯二世雕像最特別的地方其實是他的眼睛（P95），你仔細看就會發現他的眼神並非平視的，而是微微下垂。因為這件雕像實在是太大了，真人在他面前過於渺小，所以雕塑家就刻意讓法老的眼睛稍微往下看一點，營造出一種俯視眾生的感覺。

其實在埃及著名的阿布辛貝神殿門口，還有幾座巨大的拉美西斯坐像，它們足足有20公尺高，比大英博物館裡的那件雕像大了七倍多。那可是3000多年前啊，當時的古埃及人能用的工具也就是木橇、繩子、滾木等。要建造如此巨大的雕像，只有在中央集權政府的組織之下，舉全國之力才能完成。阿布辛貝神殿的這些法老雕像的建成，足以說明當時的古埃及政府運轉效率之高。

Photo Credit: 原點

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拉美西斯二世的神話IP打造

拉美西斯二世是古埃及所有法老中，最懂得如何神話自己的一位法老。他為自己所建的雕像比其他任何法老都要多，而且都無比巨大，因為他想要彰顯帝王與平民之間的差距，就如同大象和螞蟻。

另外，拉美西斯二世生平中有一場很重要的戰役，那就是和西臺（Hittite）帝國的卡迭石戰役（Battle of Kadesh）。這場仗他並沒有打贏，甚至還差點被抓了，最終雙方平局收場，拉美西斯二世還和西臺國王簽訂了人類歷史上最早的國際和平條約《埃及西臺條約》（因條約內容被鑄在銀板之上，故又稱《銀板條約》）。然而，在埃及境內，拉美西斯二世一直都宣稱他獲勝了，在很多神廟的壁畫上，你都能看見他在卡迭石戰役中奮勇殺敵、英姿颯爽的模樣。這其實也是他神話自己的一種方式，雖然這一切都是虛構的。

拉美西斯二世這種不斷神話自己的行為可是非常有效的，在他死後的幾個世紀，他在古埃及依然是神一般的存在。

法老的雕像為什麼長得那麼像？

在大英博物館裡，還有一件法老阿蒙霍特普三世的雕像，你只要稍微觀察就會發現，他和拉美西斯二世長得特別像，兩人的面部表情都差不多，都是杏仁眼配上微微笑的神態，給人一種安詳、恬靜的感覺。他們還都戴著象徵法老身分的假鬍子和亞麻頭巾，更神奇的是，頭巾落到肩膀的地方居然也都有褶皺。

那麼問題來了，為什麼兩位不同時代的法老會那麼像呢？

因為在古埃及人眼裡，法老不是人，而是人間的神，他們的身上都流著神聖的血液，是絕對不能外傳的，所以法老一直都會近親結婚，娶自己的姐妹甚至是女兒做老婆都是很平常的事，拉美西斯二世就曾經娶了自己的女兒。