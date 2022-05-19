新創公司五年存活率僅有1%，創業前先問自己有沒有想通這三大問題
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對於每個創業家來說，創業前都是懷抱一個美夢，希望能夠藉由這個項目達成財富自由、甚至是自我實現。如果希望在創業路上減少試錯時間、增加成功機率，就必須先問自己上述三個問題。
文：謝易芨 Jason Hsieh
創業成功機率微乎其微？
根據天下雜誌文章，新創公司在五年存活率僅有1%，這樣的數字相信對於新創企業家是非常震撼的。其實在創業前有相當多的準備事項與投資評估計畫，需要預先草擬與評估，實際運行後再依據市場反饋進行調整，方能夠提升成功機率。
事前作業大致可分為兩大類，第一類為事前的行政作業、管銷研等項目費用的臚列；第二類為市場調查與評估，本文主要以行銷角度淺述創業前的市場調查與評估計畫的重要性。
創業前必知的三個問題
由於台灣現行勞工薪資實質購買力下滑，依據主計處統計實質經常性薪資平均為41422元、年減0.04%，且中小企業的勞工薪資更是每況愈下，由於整體結構性問題，有越來越多的青、壯年人口傾向創業，許自己一個未來。
不過，在市場面而言，創業前有三大行銷問題，是新創企業家必須事先詢問自己並預做準備的，分別是：
- 我看到什麼創業機會？
- 為什麼這是一個機會？
- 我有沒有能力與資源去掌握這個機會？
以下，我們將為您分別闡述個別問題對於創業的重要性與如何操作。
1. 我看到什麼創業機會？要了解市場缺口
首先，在波特競爭策略上，中小企業、新創公司基本上有兩種策略選擇，分別是差異化集中、低成本集中。中小企業、新創公司在進入一個市場前，最好能先了解到該綜觀市場是否已有2~3個企業進駐，並且從綜觀市場中找出一個差異化的利基市場可供進入，站穩後再逐步由利基市場擴張到周邊市場是比較可行的做法。
這邊特別提出說明，中小企業或新創公司最好能不要直接進入完全沒有市場領頭羊的藍海市場，通常藍海市場需要較多的教育市場成本、資源，且尚須驗證是否有持續性需求，這些對於創業前期的壓力都是非常大的，除非有辦法在過程中順利在VC風險投資、創投、天使投資人等渠道，募資到一定的資金與資源，否則不建議新創公司直接貿然進入藍海市場。
以室內設計產業舉例來說，創業時可能先選擇以自己專長的住宅空間居家設計北歐風為主，在服務顧客過程中樹立口碑，而後在市場上接觸更多顧客之後，會發現顧客會提出不同的需求，例如工業風、鄉村風的住宅空間居家設計；甚至是有商業空間、建築設計等更高層次的需求，這時即可逐步擴張服務項目與公司規模、營收等。
2. 我有沒有能力與資源去掌握這個機會？須具備核心能力
從分析得出目標利基市場後，我們必須清楚了解在這個市場當中所必須具備的核心競爭力是什麼？ 我們團隊是否有核心能力來對應到這個核心競爭力，以便吃下這個利基市場。
在這邊簡單講解一下核心競爭力與核心能力的差別。
「核心競爭力」便是企業對外部競爭中得以脫穎而出的一種相對優勢的功能、方案或訴求。而「核心能力」則是企業為了獲得核心競爭力而培養、外聘而得的一種內部專業職能。
3. 為什麼這是一個機會？ 必須驗證市場
當我們從綜觀市場當中，因過去的從業經驗或是顧客需求中分析得到特定利基市場後，我們必須清楚了解這個市場中的需求是否為真正且持續性需求，方可確保實際營運後實際營收與預估營收比率能夠趨近，因此，我們必須實際做市場調查與驗證。
當然，市場調查的方法隨著產業不同、資源不同、時間長短不同，會有許多調查方式，包括觀察法、焦點訪談法、實驗研究法、行為大數據與問券調查法。在這邊不多著墨在調查方式，有興趣可直接點選以下連結自行查看喔~
當市場調查過後，市場調查與投資評估報告顯示有60~70%的成功機率，目標客群願意為這個需求、這項服務而買單，則此時建議中小企業可開始認真評估是否進入這個利基市場。
畢竟中小企業、新創公司的優勢就是在於彈性與速度，試想如果一個市場有90%以上的成功機率，又如何有中小企業進入的機會呢？
因此，建議此時中小企業、新創公司可以用最小可行性的產品、服務（MVP），投入一定程度的資源進行市場驗證，由市場直接對我們的產品或服務進行反饋，如此中小企業、新創公司才有機會把握利基市場，從利基市場中真正賺到錢。
創業後發現市場與預估的不同？創業比氣長，軸轉PIVOT應變速度決定你的成功與否
無論是中小企業企業轉型、新創公司創業項目，甚或是大公司的新產品開發等，當我們完成前期的市場調查與投資評估後，若是通過NPV、IRR、PB等財務模型驗證後，即可開始著手準備進入新市場的行銷業務相關事宜。
不過即便是前面的市場調查再周延，都有可能發生實際運營後，市場反饋與業績數字與預估的大不相同的情形發生，因此，在創業後或是新產品上市後，必須嚴密監視市場反饋情況，並依據市場狀況與顧客需求快速進行新產品內容的調整，必要時甚至是要快速打造其他新產品或是改變商模，以因應市場需求。這種狀況我們稱為軸轉（PIVOT），以下舉兩個例子闡述軸轉的必要性。
過去站長Jason在與全家便利商店合作O2O新零售項目時，當時因為新零售風潮捲起，公司遂決定投入新零售領域，透過屏幕互動方式，將線下客流量導到線上，並增加單店營業額、提高客單價與坪效。
不過一般消費者在便利商店的消費場景，通常都是拿了目標商品之後結帳即離開，即便有在店內用餐或是談天聚會的客群，一時也無法體會到店內陳設的屏幕用意為何？ 通常人是被動地，尤其在公共場合內，要操作不熟悉的機器都會怕被投以注目眼光，因此相關機器屏幕的效益與當時預估的落差就相當大。
綜上所述，就是公司倘欲投入一個項目，這個項目是必須事先教育市場或是顛覆消費行為者，必須要接受很長一段時間的花錢時期，且須依照饋快速更迭項目內容，方有機會成功。
而這類項目的市場調研究不能單純用問卷去蒐集，必須實際投入資源去模擬類似場景，觀察消費者行為輔以問卷調查，所得出的結論才有可能趨近真相，不至於浪費資源。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
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「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）