我本來以為疫情亂象是媒體抹黑，直到全家確診後才發現問題實在不小

文：林致祐

人在健康的時候，都覺得新聞上的疫情亂象都是打鬧，看過幾個電視台報導對流程的指控，曾經也覺得是政黨在刻意抹黑。直到自己遇到了，才發現從確診到看診到領藥的流程，真有不小的問題。

日前我父親因有症狀而快篩發現是陽性，當天早上被我母親叫起床，睡眼惺忪掛到台大的疫情門診，父親也順利在醫師問診後做了PCR、拿了藥——運氣很好，我也因此更覺得那些說驗不了PCR或看不了診的人，大多是在帶風向的。

只是當晚睡前，我和我母親開始有症狀，我們打算隔天早上來快篩，同時當晚就先掛了聯合醫院的「快篩陽確診評估視訊門診」。不難掛，名額不少，隔天起床快篩確認是陽性後，我想說就照著流程走，應該和我爸看診拿藥的流程差不多。

後來才發現那只是噩夢的開始。

快篩陽之後看的第一個視訊門診，其實不能問診和拿藥？

首先，雖然掛到號，但我不知道下一步該做什麼——政府的圖只寫說「掛號→視訊診療」，聯醫的掛號頁面說要加一個LINE，我也加了，並傳了相關資料，但一直都未讀。

因為我母親說昨晚開始覺得心臟有些問題，我也很怕掛不到號看不了診，加了好幾個LINE等了很久都打不進去的總機之後，突然聯醫打來，有個很親切的女生跟我核對需要準備的資料。

由於要符合視訊問診「三類人」的條件，要求的是「同住者隔離簡訊」而不是我本來傳去的「確診簡訊」，我借了父親的手機來回截取幾次圖，還在處理時醫院的LINE撥過來，「還沒準備好嗎，我們後面人還很多」，掛斷。

確實沒準備好，我又把相關資料重新傳過一次，戰戰兢兢的在手機旁邊等LINE響，不知道是半小時還是一小時之後，又打來，我母親先跟醫師說話，我回房間拿東西，但不知道他們說了什麼，我走回手機前的時候，他又說「這個資料不對」，又掛斷。

但我確定這次是對的。

事實上，他LINE裡面傳的文字也說是對的，我們很疑惑，只好繼續等LINE響。這次是打到我母親的LINE，另一名醫師跟我們核對了本來就沒錯的資料，幫我們上報為確診者。

這時候，我開始像醫師說我母親的病況，詢問拿藥事宜，「我們這個不能開藥喔，只是代替PCR」。

「咦？」

然後我們的確診奇航進入下半場。

「健康益友APP」無法註冊，但要視訊看診都需要用APP的螺旋

後來我才知道，其實根據台北市政府的說法，遠端通報確診之後是可以加掛居隔通訊診療的。但當時我也不知道，只好開始找還有哪邊有視訊門診。

由於時間已經是下午，聯醫當然都滿了，之後我一家一家醫院看，大多掛滿，其中包括馬偕在內的幾家有提到「健康益友APP」。雖然看到新聞說不好登入，指揮中心記者會也說量能有限，但決定還是試看看。

結果，原以為量能有限是掛不到號，實際上卻是家裡沒有一部手機可以越過註冊那一關，輸入了手機號碼、收到認證碼打進去，就會跳出錯誤訊息，請我關閉APP，試幾次都一樣。

作者提供 Andriod與iPhone在健康益友APP上的登入失敗畫面

那好，我記得衛福部曾經公布過「衛生局指定之視訊診療醫療機構」列表，很多新聞都引用這個連結，下載下來的檔名寫「1110512」（2022年5月12日），上頭有419家醫院，12447間診所。天涯何處無芳草，我從家附近的診所開始打，卻都跟我說沒有提供視訊看診「這個列表其實是去年疫情時建檔的」。

打了好幾間診所都得到類似的回應後，我又回頭找大醫院，但這些醫院視訊看診都需要「健康益友APP」，但我全家都登不進去呀！

在這樣的焦急之下，我好不容易找到一間有電話問診的診所，晚間讓母親跟醫師說明病況、請親友幫忙繳費跟拿藥，才告終了這慌亂的一天。

寫這篇文章，絕對不是要批評醫護人員，他們在疫情下的壓力無法想像，不論如何我都抱持著最深的敬意與謝意。我覺得真正的問題，是在制度幾天就改變一次的同時，地方政府與第一線人員並沒有做到最透徹的溝通，導致醫護人員在執行時產生漏失的狀況，徒增醫護人員的辛勞，也無法有效解決病患的問題。

而在中央層面，從健康益友到視訊診療列表，都能發現衛福部看到「軟體跟院所數字在那裡」，好像就問題就解決了的心態，卻不知道其實資料完全不正確、系統民眾也無法使用。我相信我不是唯一一個一間一間診所打電話然後被拒絕的人，再想想那些有資訊落差的弱勢族群，誰又能幫他們呢？

以上就是我們家確診後的奇幻冒險，其實最希望的就是如果有需要的人，可以看到我迷過的途而省下冤枉路，至少在政策下一次改動之前。

希望大家都能健康。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航