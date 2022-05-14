我本來以為疫情亂象是媒體抹黑，直到全家確診後才發現問題實在不小
我們想讓你知道的是
前一天，我就先掛好了「快篩陽確診評估視訊門診」，隔天起床快篩確認是陽性後，我想說就照著流程走，後來才發現那只是噩夢的開始。以下跟各位分享我們家確診後的奇幻冒險，希望有需求的人可以看到我迷過的途，而省下冤枉路，
文：林致祐
人在健康的時候，都覺得新聞上的疫情亂象都是打鬧，看過幾個電視台報導對流程的指控，曾經也覺得是政黨在刻意抹黑。直到自己遇到了，才發現從確診到看診到領藥的流程，真有不小的問題。
日前我父親因有症狀而快篩發現是陽性，當天早上被我母親叫起床，睡眼惺忪掛到台大的疫情門診，父親也順利在醫師問診後做了PCR、拿了藥——運氣很好，我也因此更覺得那些說驗不了PCR或看不了診的人，大多是在帶風向的。
只是當晚睡前，我和我母親開始有症狀，我們打算隔天早上來快篩，同時當晚就先掛了聯合醫院的「快篩陽確診評估視訊門診」。不難掛，名額不少，隔天起床快篩確認是陽性後，我想說就照著流程走，應該和我爸看診拿藥的流程差不多。
後來才發現那只是噩夢的開始。
快篩陽之後看的第一個視訊門診，其實不能問診和拿藥？
首先，雖然掛到號，但我不知道下一步該做什麼——政府的圖只寫說「掛號→視訊診療」，聯醫的掛號頁面說要加一個LINE，我也加了，並傳了相關資料，但一直都未讀。
因為我母親說昨晚開始覺得心臟有些問題，我也很怕掛不到號看不了診，加了好幾個LINE等了很久都打不進去的總機之後，突然聯醫打來，有個很親切的女生跟我核對需要準備的資料。
由於要符合視訊問診「三類人」的條件，要求的是「同住者隔離簡訊」而不是我本來傳去的「確診簡訊」，我借了父親的手機來回截取幾次圖，還在處理時醫院的LINE撥過來，「還沒準備好嗎，我們後面人還很多」，掛斷。
確實沒準備好，我又把相關資料重新傳過一次，戰戰兢兢的在手機旁邊等LINE響，不知道是半小時還是一小時之後，又打來，我母親先跟醫師說話，我回房間拿東西，但不知道他們說了什麼，我走回手機前的時候，他又說「這個資料不對」，又掛斷。
但我確定這次是對的。
事實上，他LINE裡面傳的文字也說是對的，我們很疑惑，只好繼續等LINE響。這次是打到我母親的LINE，另一名醫師跟我們核對了本來就沒錯的資料，幫我們上報為確診者。
這時候，我開始像醫師說我母親的病況，詢問拿藥事宜，「我們這個不能開藥喔，只是代替PCR」。
「咦？」
然後我們的確診奇航進入下半場。
「健康益友APP」無法註冊，但要視訊看診都需要用APP的螺旋
後來我才知道，其實根據台北市政府的說法，遠端通報確診之後是可以加掛居隔通訊診療的。但當時我也不知道，只好開始找還有哪邊有視訊門診。
由於時間已經是下午，聯醫當然都滿了，之後我一家一家醫院看，大多掛滿，其中包括馬偕在內的幾家有提到「健康益友APP」。雖然看到新聞說不好登入，指揮中心記者會也說量能有限，但決定還是試看看。
結果，原以為量能有限是掛不到號，實際上卻是家裡沒有一部手機可以越過註冊那一關，輸入了手機號碼、收到認證碼打進去，就會跳出錯誤訊息，請我關閉APP，試幾次都一樣。
那好，我記得衛福部曾經公布過「衛生局指定之視訊診療醫療機構」列表，很多新聞都引用這個連結，下載下來的檔名寫「1110512」（2022年5月12日），上頭有419家醫院，12447間診所。天涯何處無芳草，我從家附近的診所開始打，卻都跟我說沒有提供視訊看診「這個列表其實是去年疫情時建檔的」。
打了好幾間診所都得到類似的回應後，我又回頭找大醫院，但這些醫院視訊看診都需要「健康益友APP」，但我全家都登不進去呀！
在這樣的焦急之下，我好不容易找到一間有電話問診的診所，晚間讓母親跟醫師說明病況、請親友幫忙繳費跟拿藥，才告終了這慌亂的一天。
寫這篇文章，絕對不是要批評醫護人員，他們在疫情下的壓力無法想像，不論如何我都抱持著最深的敬意與謝意。我覺得真正的問題，是在制度幾天就改變一次的同時，地方政府與第一線人員並沒有做到最透徹的溝通，導致醫護人員在執行時產生漏失的狀況，徒增醫護人員的辛勞，也無法有效解決病患的問題。
而在中央層面，從健康益友到視訊診療列表，都能發現衛福部看到「軟體跟院所數字在那裡」，好像就問題就解決了的心態，卻不知道其實資料完全不正確、系統民眾也無法使用。我相信我不是唯一一個一間一間診所打電話然後被拒絕的人，再想想那些有資訊落差的弱勢族群，誰又能幫他們呢？
以上就是我們家確診後的奇幻冒險，其實最希望的就是如果有需要的人，可以看到我迷過的途而省下冤枉路，至少在政策下一次改動之前。
希望大家都能健康。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。