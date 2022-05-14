【東南亞週報】緬甸5月中恢復旅遊電子簽、美國東協領袖峰會登場、菲大選小馬可仕宣布當選
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緬甸公民團體「緬甸正義」（Justice For Myanmar）表示，儘管外國遊客避開緬甸軍方及其合作企業的飯店及交通工具，軍政府仍可透過簽證費、保險費和稅收獲得收益，「我們呼籲任何考慮前往緬甸度假的人一同抵制向軍政府提供資金」。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第170期，為讀者挑選2022年5月7日至5月13日期間，有關新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸與越南的六則東協區域大事。
新加坡｜美國東協領袖峰會登場 籲美邀東協國家加入印太經濟框架
人在美國參加「美國－東協領袖峰會」的新加坡總理李顯龍，於美東時間5月12日下午出席美國—東協商業理事會（US-ASEAN Business Council）和美國商會（US Chamber of Commerce）活動時表示，美國去年10月提出的印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework，簡稱IPEF）需要具備包容性，並能為成員帶來實質利益，才能吸引更多國家參與。
IPEF旨在使美國與包括東協成員國在內的區域夥伴，針對共同關注的領域制定貿易規則。新加坡對擬議的IPEF表示歡迎，並鼓勵東協國家加入，但李顯龍也建議，IPEF應包含數位和綠色經濟，以及基礎建設等區域國家有強烈共鳴的議題合作。他同時敦促美國逐一邀請東協成員國加入IPEF。
根據報導，IPEF被視是美國擴大它在印太地區經濟影響力的舉措，以彌補其退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）留下的空白。但由於該框架多專注於制定規則，而非開放市場，部分分析人士認為，要吸引東南亞國家加入可能有難度。
李顯龍此行是他繼今年3月底赴華府及紐約訪問、並與美國總統拜登會面後第二度訪美。星國總理公署指出，他將與其他東協國家領袖及拜登會面，東協國家領袖也會與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及部長官員舉行會議，討論氣候變遷、潔淨能源轉型及永續基礎建設等議題。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也將設宴接待來訪的東協領袖。另外，緬甸由於去年政變，該國領導人被排除在峰會之外。
（新加坡總理李顯龍赴美出席東協領袖峰會。）
菲律賓｜菲律賓大選開票近完成 小馬可仕宣布當選
菲律賓總統大選5月9日登場，總統與副總統分開選舉，前總統馬可仕的獨子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和現任總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）以高得票數，預計成為下一任正副總統。
根據菲國選舉委員會目前非官方的統計，目前已開超過9成多的選票，小馬可仕得票超過3000萬票，已於11日自行宣布當選；薩拉的得票也遙遙領先對手，而正式選舉結果將在月底公布，正副總統將於6月30日正式就職。小馬可仕現年64歲，在獨裁者馬可仕掌權時，1983年曾任北伊羅戈省（Ilocos Norte）省長，1986年隨馬可仕政權垮台而流亡夏威夷。小馬可仕於1991年返回菲律賓，次年開始參選公職，前後曾任北伊羅戈省選區的眾議員、兩任省長以及參議員。其在2016年參選副總統，敗給羅貝多（Leni Robredo）。
菲國經濟在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間遭重創，小馬可仕主張將團結國家，把經濟表現帶回如馬可仕時期的高峰。政治評論家分析，小馬可仕上任後將繼承杜特蒂的主要政見，像是「建設、建設、再建設」的基礎建設工程，以及在外交政策上傾中的立場。
除了正副總統外，亦選出參眾議員、地方官員等1萬8000多個職位。菲律賓共計有6750萬合格選民，包含170萬名海外移工，其中有超過6500萬的選民登記，投票率約80%。
泰國｜帕拉育赴美出席東協峰會 泰美強化安全夥伴關係
泰國總理帕拉育5月12日抵達美國參加「美國－東協領袖峰會」，在此行程之前已有泰國代表團到訪華盛頓，為強化泰美之間安全夥伴關係，展開為期2天的對話會議。該會議自5月9日開始，為泰美關係長期以來極為重要的合作平台。
事實上，該會議係由泰美兩國定期舉辦的「戰略對話」（Strategic Dialogue）及「國防戰略對話」（Defense Strategic Talks），首次在今年聯合舉辦。泰美兩國在此次對話會議中針對疫後經濟復甦、醫療及執法單位的合作，以及氣候變遷危機等面向進行討論。雙方也重申對《他那－臘斯克公報》（Thanat-Rusk Communiqué）作為兩國盟友關係的主要協定。
帕拉育在12日參加高峰會之外，亦將與美國政府就疫後復甦之合作，以及泰國永續成長展開討論。泰國國務院發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）表示，作為本年度APEC主辦國，帕拉育也將藉此機會推進該會議強調的「生物、循環及綠色經濟」（Bio-Circular Green Economy, BCG）。
帕拉育身兼泰國國防部長，在此次訪問美國的行程中也將與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面。據曼谷郵報指出，帕拉育與奧斯汀此次會面，主要是為了討論泰國皇家空軍向美國購買F-35戰機的計畫。泰國國會已通過此訂購案，但美國政府及國會仍未批准。
馬來西亞｜大馬代表團訪美 料獲馬幣146億新投資
馬來西亞國際貿易及工業部高級部長阿茲敏（Azmin Ali）於5月8日起率領貿易與投資代表團，到美國進行為期10天的訪問及招商引資之行程。他在接受訪問時指出，許多美國公司表達會擴大在大馬的業務及版圖，預計大馬可從美國獲得值馬幣146億令吉（新台幣994億元）的投資金額。
阿茲敏表示，其代表團已訪問多家高科技公司，如全球半導體公司德州儀器（Texas Instruments），以及作為電子組裝和半導體封裝業者的全球材料供應商Indium Corporation。該代表團將在訪問舊金山、西雅圖及洛杉磯時，與更多業者會面。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列