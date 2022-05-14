【東南亞週報】緬甸5月中恢復旅遊電子簽、美國東協領袖峰會登場、菲大選小馬可仕宣布當選

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第170期，為讀者挑選2022年5月7日至5月13日期間，有關新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸與越南的六則東協區域大事。

新加坡｜美國東協領袖峰會登場 籲美邀東協國家加入印太經濟框架

人在美國參加「美國－東協領袖峰會」的新加坡總理李顯龍，於美東時間5月12日下午出席美國—東協商業理事會（US-ASEAN Business Council）和美國商會（US Chamber of Commerce）活動時表示，美國去年10月提出的印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework，簡稱IPEF）需要具備包容性，並能為成員帶來實質利益，才能吸引更多國家參與。

IPEF旨在使美國與包括東協成員國在內的區域夥伴，針對共同關注的領域制定貿易規則。新加坡對擬議的IPEF表示歡迎，並鼓勵東協國家加入，但李顯龍也建議，IPEF應包含數位和綠色經濟，以及基礎建設等區域國家有強烈共鳴的議題合作。他同時敦促美國逐一邀請東協成員國加入IPEF。

根據報導，IPEF被視是美國擴大它在印太地區經濟影響力的舉措，以彌補其退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）留下的空白。但由於該框架多專注於制定規則，而非開放市場，部分分析人士認為，要吸引東南亞國家加入可能有難度。

李顯龍此行是他繼今年3月底赴華府及紐約訪問、並與美國總統拜登會面後第二度訪美。星國總理公署指出，他將與其他東協國家領袖及拜登會面，東協國家領袖也會與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及部長官員舉行會議，討論氣候變遷、潔淨能源轉型及永續基礎建設等議題。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也將設宴接待來訪的東協領袖。另外，緬甸由於去年政變，該國領導人被排除在峰會之外。

（新加坡總理李顯龍赴美出席東協領袖峰會。）

菲律賓｜菲律賓大選開票近完成 小馬可仕宣布當選

菲律賓總統大選5月9日登場，總統與副總統分開選舉，前總統馬可仕的獨子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和現任總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）以高得票數，預計成為下一任正副總統。

根據菲國選舉委員會目前非官方的統計，目前已開超過9成多的選票，小馬可仕得票超過 3000萬票 ，已於11日自行宣布當選；薩拉的得票也遙遙領先對手，而正式選舉結果將在月底公布，正副總統將於6月30日正式就職。小馬可仕現年64歲，在獨裁者馬可仕掌權時，1983年曾任北伊羅戈省（Ilocos Norte）省長，1986年隨馬可仕政權垮台而流亡夏威夷。小馬可仕於1991年返回菲律賓，次年開始參選公職，前後曾任北伊羅戈省選區的眾議員、兩任省長以及參議員。其在2016年參選副總統，敗給羅貝多（Leni Robredo）。

菲國經濟在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間遭重創，小馬可仕主張將 團結國家 ，把經濟表現帶回如馬可仕時期的高峰。政治評論家分析，小馬可仕上任後將 繼承杜特蒂的主要政見 ，像是「建設、建設、再建設」的基礎建設工程，以及在外交政策上 傾中的立場 。

除了正副總統外，亦選出參眾議員、地方官員等1萬8000多個職位。菲律賓共計有6750萬合格選民，包含170萬名海外移工，其中有超過6500萬的選民登記，投票率約80%。

Photo Credit：AP / 達志影像 5月11日，小馬可仕在競選總部外為勝選而雀躍。

泰國｜帕拉育赴美出席東協峰會 泰美強化安全夥伴關係

泰國總理帕拉育5月12日抵達美國參加「美國－東協領袖峰會」，在此行程之前已有泰國代表團到訪華盛頓，為強化泰美之間安全夥伴關係，展開為期2天的對話會議。該會議自5月9日開始，為泰美關係長期以來極為重要的合作平台。

事實上，該會議係由泰美兩國定期舉辦的「戰略對話」（Strategic Dialogue）及「國防戰略對話」（Defense Strategic Talks），首次在今年聯合舉辦。泰美兩國在此次對話會議中針對疫後經濟復甦、醫療及執法單位的合作，以及氣候變遷危機等面向進行討論。雙方也重申對《他那－臘斯克公報》（Thanat-Rusk Communiqué）作為兩國盟友關係的主要協定。

帕拉育在12日參加高峰會之外，亦將與美國政府就疫後復甦之合作，以及泰國永續成長展開討論。泰國國務院發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）表示，作為本年度APEC主辦國，帕拉育也將藉此機會推進該會議強調的「生物、循環及綠色經濟」（Bio-Circular Green Economy, BCG）。

帕拉育身兼泰國國防部長，在此次訪問美國的行程中也將與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面。據曼谷郵報指出，帕拉育與奧斯汀此次會面，主要是為了討論泰國皇家空軍向美國購買F-35戰機的計畫。泰國國會已通過此訂購案，但美國政府及國會仍未批准。

Photo Credit：AP / 達志影像 5月12日，在白宮舉行的美國東協特別峰會。

馬來西亞｜大馬代表團訪美 料獲馬幣146億新投資

馬來西亞國際貿易及工業部高級部長阿茲敏（Azmin Ali）於5月8日起率領貿易與投資代表團，到美國進行為期10天的訪問及招商引資之行程。他在接受訪問時指出，許多美國公司表達會擴大在大馬的業務及版圖，預計大馬可從美國獲得值馬幣146億令吉（新台幣994億元）的投資金額。

阿茲敏表示，其代表團已訪問多家高科技公司，如全球半導體公司德州儀器（Texas Instruments），以及作為電子組裝和半導體封裝業者的全球材料供應商Indium Corporation。該代表團將在訪問舊金山、西雅圖及洛杉磯時，與更多業者會面。