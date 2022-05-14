烏克蘭第一起「戰爭罪審判」：開槍打死62歲平民，21歲俄羅斯士兵希斯馬林可能面臨終身監禁
我們想讓你知道的是
烏克蘭總檢察長辦公室表示，它正在調查1萬700多起潛在的戰爭罪行，涉及600多名嫌犯，其中包括俄羅斯士兵和政府官員。而烏克蘭選擇現在審判的優勢在於，能獲得比較新的目擊者證詞及證據來支持案件。
烏克蘭法院週五（13日）舉行了俄羅斯入侵以來第一起戰爭罪審判，一名21歲的俄羅斯士兵希斯馬林（Vadim Shishimarin）被控謀殺了一名62歲的烏克蘭平民將受審。此案對烏克蘭具有巨大的象徵意義，烏克蘭國家檢察官表示「今天這是第一起案件，很快就會有更多的案件出現」，烏克蘭目前正在調查超過1萬起可能的戰爭罪。
週五，數十名記者和攝影機擠在烏克蘭首都基輔一間地方法院的小法庭裡，見證烏克蘭戰爭以來第一起審判案件。
被告是一名被俘的俄羅斯坦克部隊成員，年輕的希斯馬林被控於烏克蘭東北部小鎮丘帕希夫卡（Chupakhivka）開槍射殺一名62歲的烏克蘭男子，導致他當場死亡。
希斯馬林剃著光頭，身穿一件藍灰色的連帽衫被警察帶進法庭，坐在一個給被告的玻璃隔間，看起來很害怕。聽證會很簡短，法官用烏克蘭語和俄語向他提問，他有一個翻譯替他翻譯問題。
法官確認了希斯馬林的身份是俄羅斯軍人，被問及是否理解自己的權利，他平靜地回答「是」，法官問他是否想要陪審團審判，他拒絕了。法官和律師簡短討論了程序問題，然後返回公告，案件將在5月18日重新開庭審理。如果罪名確立，希斯馬林將面臨10到15年或終身監禁。
目前不清楚希斯馬林是如何被俘虜的，也沒有詳細說明他遭指控戰爭罪的證據。
希斯馬林被指控什麼？
總檢察長辦公室發出的聲明表示，希斯馬林的在2月28日在路邊開槍打死了一名手無寸鐵、騎著自行車的平民。當時俄軍遭到烏克蘭軍隊的襲擊，希斯馬林偷了一輛私人汽車，與另外4名俄羅斯軍人一起逃跑，他們開車進入丘帕希夫卡鎮，在那裡他們看到一名居民騎著自行車在講電話。
希斯馬林被另一名軍人命令殺死該平民，避免他揭露他們的位置，於是希斯馬林透過汽車敞開的窗戶向該名民眾頭部開了數槍，他當場死亡。
「我奉命開槍。我向他開了一槍。他跌倒了。然後我們繼續前進。」希斯馬林說。
被指派為希斯馬林的辯護的律師奧夫夏尼科夫（Victor Ovsyanikov）週四表示，他和他的委託人尚未決定如何辯護，他承認對希斯馬林的指控很具說服力，但最終決定還是由基輔法院作出。
作為烏克蘭首個戰爭罪案，希斯馬林的起訴受到密切關注，預計未來幾天內將在法庭上審理另外兩起與轟炸民宅和基礎設有關的案件。
上個月，在莫斯科軍隊從基輔周邊撤出後，許多暴行接連曝光，如在布查等城鎮發現了亂葬坑和散落街道和院子的屍體。
烏克蘭最高檢察官在外國專家的幫助下，正在調查有關俄羅斯軍隊殺害、折磨和虐待成千上萬的烏克蘭平民、犯下戰爭罪的證據，以便提交給海牙的國際刑事法庭（ICC）。烏克蘭總檢察長辦公室表示，它正在調查1萬700多起潛在的戰爭罪行，涉及600多名嫌犯，其中包括俄羅斯士兵和政府官員。國際刑事法庭4月表示，它將與烏克蘭、波蘭和立陶宛檢察官組成一個聯合小組，調查針對俄羅斯軍隊的戰爭罪指控。
美國華盛頓大學法學院戰爭罪和人權專家戈德曼（Robert Goldman）表示，近幾十年來很少有被俘士兵因戰爭罪受審的國際先例，在衝突中這樣做更罕見。戈德曼說，選擇現在而不是等到戰爭結束才進行審判的優勢在於，能獲得比較新的目擊者證詞及證據來支持案件，就他來看，烏克蘭的證據非常新，而且收集起來非常專業。
「烏克蘭正在發生的事情真的很可怕」，戈德曼說。「有很多暴行罪。所以即使必須從步兵開始（審判），總比沒有責任要好。」另外，起訴個別士兵往往比起訴指揮官或高級官員容易，而且審判一系列低層級軍事人員也可以幫助建立一種模式，牽連高級指揮官的非法行為。
《華盛頓郵報》報導，烏克蘭一名YouTuberVolodymyr Zolkin於3月19日發布一段似乎是在採訪希斯馬林的影片（《華盛頓郵報》稱無法獨立核實影片的內容）。這名YouTuber專門採訪俄羅斯戰俘，並在採訪中將被俘的俄羅斯人與他們在家鄉的家人聯繫起來。
在影片中，希斯馬林表示他同意被拍攝，然後描述了他的部隊在1月被派往俄羅斯西南部城市佛羅尼斯（Voronezh），他們當時是被告知「參加軍事演習」。該城市距離烏克蘭邊境約200英里（約321公里）。他說他後來在烏克蘭被俘，在他的縱隊試圖將受傷的士兵帶回俄羅斯時被包圍。
希斯馬林的父親則說他的兒子「只是個士兵。我不認為他知道他要去哪裡」，「你說他入侵（烏克蘭），我們被告知他們是在保衛國家。他什麼都不知道。他被告知去做這些.......」這名父親說，「你聽到一件事，我們聽到另一件事。」
希斯馬林的母親則說，俄羅斯對戰爭相關的訊息嚴格限制，並詢問俄羅斯總統普亭「為什麼派我們的孩子參加戰爭？」
克里姆林宮發週五表示，他們沒有掌握關於此案的消息，不知道這是否屬實。克里姆林宮一直以來都否認在烏克蘭境內對平民的屠殺行為。
新聞來源
- Ukraine begins first war crimes trial of Russian soldier（Reuters）
- Russian soldier on trial in first Ukraine war-crimes case（AP）
- Ukraine announces first war crimes trial of Russian soldier in custody（The Washington Post）
延伸閱讀
- 如何定義「戰爭罪」與「種族滅絕」？普亭入侵烏克蘭可能面臨什麼下場？
- 立陶宛認定俄羅斯為「恐怖主義國家」創全球首例，烏東城鎮伊久姆發現44具平民遺體
- 基輔郊區小鎮數百名平民遇害、澤倫斯基指控俄軍「種族滅絕」，聯合國籲保存證據
- 臉書封鎖烏克蘭平民被殺標籤，但人權團體批戰爭罪證據也沒了
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝
我們想讓你知道的是
如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，可滿足孩子們喜歡多樣風味的需求。
市面上牛奶相關的乳製品琳瑯滿目，其中受到許多大朋友、小朋友喜愛的乳製品，就是多種豐富口味的「調味乳」商品。然而，如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。
瑞穗調味乳，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳
根據國家標準（CNS3057），針對調味乳有明確的定義，即為：
使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。
另外針對生乳、鮮乳、保久乳，國家標準也有明確定義。以牛奶為例，「生乳」指的是乳牛擠出、經冷卻但未經其他處理的生乳汁；而以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏者，即為「鮮乳」；若以生乳或鮮乳經高壓或高溫滅菌，最後無菌包裝者，則為「保久乳」。
如果主原料未採用生乳、鮮乳、保久乳，又或是比例不符50%以上，就不可稱作「調味乳」，只能是「ＯＯ乳飲、ＯＯ牛奶、ＯＯ牛乳」等非國家標準的名詞。
事實上，有的「調味乳飲品」可能是採用奶粉為乳原料，那就不是國家標準所定義的「調味乳」；必須像是瑞穗調味乳，以瑞穗鮮乳®優質生乳為主原料並且佔比50%以上，才是標準「調味乳」。因此，消費者購買產品時不妨留意品名及成分標示，才能確保自己購買到真正想喝的「調味乳」。
從源頭開始，國際金獎團隊層層把關
少了奶粉成形及再還原的加工程序，直接採用生乳／鮮乳為原料製成的調味乳，口感新鮮好喝，也較能喝到真正的牛奶香醇。因此，有不少酪農品牌開始推出調味乳商品，並強調是使用超過50%的鮮乳原料。不過，生乳來源也是影響調味乳品質的關鍵，不可忽視。
談到瑞穗調味乳所採用的瑞穗鮮乳®優質生乳，其實大有來頭。不只連年獲得國際獎項，包含：iTi風味絕佳獎章、Ｍonde Selection世界品質評鑑大賞金獎兩項國際大獎；在專業團隊包含酪農、輔導員、專業獸醫、營養師等職人的用心把關下，嚴選全台8大乳區源頭，從牛隻健康、飼料品質安全、榨乳流程溫度控制、設備洗劑管制，到嚴謹的生乳運送管理、多達49種以上的安心檢驗，一絲不苟高標準檢視每一個細節，最終才能造就連年獲得國際金獎的瑞穗優質鮮乳，以及消費者口中喝到的新鮮美味。
孩子最愛的奇妙美味，爸媽安心、孩子也喝得開心
許多爸爸媽媽會以調味乳當作孩子的日常點心，瑞穗調味乳呼應時下爸媽的消費需求，加上秉持一貫的嚴謹與高品質精神，使用100%的瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，包括巧克力、蘋果、麥芽、果汁等，不只滿足孩子們喜歡多樣風味的需求，也能攝取到蛋白質與鈣質，創造開心的日常飲食體驗。
100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳、讓鮮奶更好喝的瑞穗調味乳，不僅是讓家長方便準備、安心選擇的日常飲料，也是孩子課後點心、假日出遊的良伴，更是童年回憶中，營養甜美的開心滋味。