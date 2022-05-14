2022/05/14,
社會

網路造謠「台北快篩送高雄」遭起底，雙和醫院麻醉科醫師出面道歉：會負起所有法律責任

網路造謠「台北快篩送高雄」遭起底，雙和醫院麻醉科醫師出面道歉：會負起所有法律責任
衛福部雙和醫院李姓麻醉科醫師（中）造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」，經院方臨時懲戒委員會決議記大過處分，若再犯將解聘；13日晚間李姓醫師也出面公開鞠躬道歉。（Photo Credit: 中央社）

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衛福部李姓醫師昨天晚間在雙和醫院教學研究大樓公開出面道歉，他表示，在網路上發表不實謠言，造成民眾恐慌及社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫護人員士氣的惡劣行為，深感抱歉，並會負起所有法律責任。

（中央社）衛福部雙和醫院李姓醫師涉嫌在網路造謠，昨（13）日晚上公開出面道歉，並坦承行為惡劣，造成中央及全民、高雄及台北市民及兩市團隊造成損害，願負法律責任與接受醫院懲處。

《鏡週刊》報導，日前國道發生載有快篩試劑的貨車與工程車追撞車禍釀2死，不料有網友在PTT發文指「那起車禍就是要載（快篩）去中南部出事的」，並酸中央不幫忙北市府買快篩讓北市府只能靠自己，反而將快篩送往疫情不嚴重的高雄。

不過，該發文隨後遭到高雄市政府駁斥並報警，該文也被刪除，但仍被依散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，移送高雄地檢署偵辦。該貼文者被查出為雙和醫院李姓麻醉科醫師。

雙和醫院李姓麻醉科醫師涉嫌利用國道車禍新聞，造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」。高雄市長陳其邁昨天表示，希望李姓醫師公開道歉，高市府也將依法查處。

衛福部李姓醫師昨天晚間在雙和醫院教學研究大樓公開出面道歉，他表示，在網路上發表不實謠言，造成民眾恐慌及社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫護人員士氣的惡劣行為，深感抱歉，並會負起所有法律責任。

李姓醫師說，對於中央政府及全民、高雄市及台北市的市民及兩個市府團隊造成的損害，也致上最深的歉意。另外，對於所任職的醫院因此造成聲譽受損及困擾，也表示歉意並願意接受醫院的懲處。

李姓醫師說，在台灣疫情最嚴峻的時刻，身為醫護人員，應與全國醫療團隊一起守護人民的健康。爾後也會謹記教訓，嚴格督促自己；並再次為他不當的行為及言論，向社會大眾深深的致歉。

衛福部雙和醫院昨天傍晚以文字表示，李姓麻醉科醫師造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」，經臨時懲戒委員會決議，其行為引發社會動盪且造成院譽嚴重受損，因此記大過處分，若再犯將解聘。

至於網路上有網友挖掘出截圖，與李姓醫師所使用同樣帳號，在PTT的貼文內容，部分言論極端與偏激。

《自由時報》報導，網友追出他過往的偏激言論，其中包括力挺台北市長柯文哲、批評老人、外省人、原住民和外勞等，一名自稱認識他的網友指出，李姓醫師本人很溫和，但是在網路上的言論卻很偏激，還是個狂熱的柯粉。

《三立新聞網》報導，李姓醫師使用PTT帳號「hamel」，過去曾發表詆毀和歧視移工、原住民等極端言論。

對此前桃園市議員王浩宇於臉書上表示，李醫師除了這次事件外，過去有許多暴力威脅、種族歧視等明顯違反《醫師法》的發言，已經正在整理，將一併提供相關單位，要求撤銷其醫師執照。

雙和醫院則表示，不過問醫師以往的個人言論，針對此次疫情期間散播不實言論並涉及損害院譽，已記大過並會追究往後再犯的行為。

新北市府衛生局長陳潤秋昨日下午在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情說明會時表示，本案目前由高雄市警方偵辦，個案在網路上的發文內容，若涉及散播疫情謠言、不實訊息，最重可罰新台幣300萬元。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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2022/05/12,
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶

翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
Photo Credit：浪琴表

我們想讓你知道的是

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Photo Credit：浪琴表
浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，帶有潛水運動血統的優雅之作。

浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美

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Photo Credit：浪琴表
浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，防水功能達300公尺，媲美專業潛水錶規格。

浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨

晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。

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聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。

不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。

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Photo Credit：浪琴表
浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，左為42mm沙漠黃款、右為36mm酒紅色款

見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER

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