網路造謠「台北快篩送高雄」遭起底，雙和醫院麻醉科醫師出面道歉：會負起所有法律責任
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衛福部李姓醫師昨天晚間在雙和醫院教學研究大樓公開出面道歉，他表示，在網路上發表不實謠言，造成民眾恐慌及社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫護人員士氣的惡劣行為，深感抱歉，並會負起所有法律責任。
（中央社）衛福部雙和醫院李姓醫師涉嫌在網路造謠，昨（13）日晚上公開出面道歉，並坦承行為惡劣，造成中央及全民、高雄及台北市民及兩市團隊造成損害，願負法律責任與接受醫院懲處。
《鏡週刊》報導，日前國道發生載有快篩試劑的貨車與工程車追撞車禍釀2死，不料有網友在PTT發文指「那起車禍就是要載（快篩）去中南部出事的」，並酸中央不幫忙北市府買快篩讓北市府只能靠自己，反而將快篩送往疫情不嚴重的高雄。
不過，該發文隨後遭到高雄市政府駁斥並報警，該文也被刪除，但仍被依散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，移送高雄地檢署偵辦。該貼文者被查出為雙和醫院李姓麻醉科醫師。
雙和醫院李姓麻醉科醫師涉嫌利用國道車禍新聞，造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」。高雄市長陳其邁昨天表示，希望李姓醫師公開道歉，高市府也將依法查處。
衛福部李姓醫師昨天晚間在雙和醫院教學研究大樓公開出面道歉，他表示，在網路上發表不實謠言，造成民眾恐慌及社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫護人員士氣的惡劣行為，深感抱歉，並會負起所有法律責任。
李姓醫師說，對於中央政府及全民、高雄市及台北市的市民及兩個市府團隊造成的損害，也致上最深的歉意。另外，對於所任職的醫院因此造成聲譽受損及困擾，也表示歉意並願意接受醫院的懲處。
李姓醫師說，在台灣疫情最嚴峻的時刻，身為醫護人員，應與全國醫療團隊一起守護人民的健康。爾後也會謹記教訓，嚴格督促自己；並再次為他不當的行為及言論，向社會大眾深深的致歉。
衛福部雙和醫院昨天傍晚以文字表示，李姓麻醉科醫師造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」，經臨時懲戒委員會決議，其行為引發社會動盪且造成院譽嚴重受損，因此記大過處分，若再犯將解聘。
至於網路上有網友挖掘出截圖，與李姓醫師所使用同樣帳號，在PTT的貼文內容，部分言論極端與偏激。
《自由時報》報導，網友追出他過往的偏激言論，其中包括力挺台北市長柯文哲、批評老人、外省人、原住民和外勞等，一名自稱認識他的網友指出，李姓醫師本人很溫和，但是在網路上的言論卻很偏激，還是個狂熱的柯粉。
《三立新聞網》報導，李姓醫師使用PTT帳號「hamel」，過去曾發表詆毀和歧視移工、原住民等極端言論。
對此前桃園市議員王浩宇於臉書上表示，李醫師除了這次事件外，過去有許多暴力威脅、種族歧視等明顯違反《醫師法》的發言，已經正在整理，將一併提供相關單位，要求撤銷其醫師執照。
雙和醫院則表示，不過問醫師以往的個人言論，針對此次疫情期間散播不實言論並涉及損害院譽，已記大過並會追究往後再犯的行為。
新北市府衛生局長陳潤秋昨日下午在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情說明會時表示，本案目前由高雄市警方偵辦，個案在網路上的發文內容，若涉及散播疫情謠言、不實訊息，最重可罰新台幣300萬元。
新聞來源
- 散布「北篩南送」醫師出面道歉 坦承行為惡劣[影]（中央社）
- 雙和醫院醫師李俊成造謠被記大過 原來還有這個原因！（自由時報）
- 造謠醫師曾嗆「殺光移工」 他怒求撤照：可以輕輕放下嗎？（三立新聞網）
- 造謠「快篩送高雄」起底是台大畢業醫 教授嘆：高學歷中智力（鏡週刊）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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