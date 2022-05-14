網路造謠「台北快篩送高雄」遭起底，雙和醫院麻醉科醫師出面道歉：會負起所有法律責任

（中央社）衛福部雙和醫院李姓醫師涉嫌在網路造謠，昨（13）日晚上公開出面道歉，並坦承行為惡劣，造成中央及全民、高雄及台北市民及兩市團隊造成損害，願負法律責任與接受醫院懲處。

雙和醫院李姓麻醉科醫師涉嫌利用國道車禍新聞，造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」。高雄市長陳其邁昨天表示，希望李姓醫師公開道歉，高市府也將依法查處。

衛福部李姓醫師昨天晚間在雙和醫院教學研究大樓公開出面道歉，他表示，在網路上發表不實謠言，造成民眾恐慌及社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫護人員士氣的惡劣行為，深感抱歉，並會負起所有法律責任。

李姓醫師說，對於中央政府及全民、高雄市及台北市的市民及兩個市府團隊造成的損害，也致上最深的歉意。另外，對於所任職的醫院因此造成聲譽受損及困擾，也表示歉意並願意接受醫院的懲處。

李姓醫師說，在台灣疫情最嚴峻的時刻，身為醫護人員，應與全國醫療團隊一起守護人民的健康。爾後也會謹記教訓，嚴格督促自己；並再次為他不當的行為及言論，向社會大眾深深的致歉。

衛福部雙和醫院昨天傍晚以文字表示，李姓麻醉科醫師造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」，經臨時懲戒委員會決議，其行為引發社會動盪且造成院譽嚴重受損，因此記大過處分，若再犯將解聘。

至於網路上有網友挖掘出截圖，與李姓醫師所使用同樣帳號，在PTT的貼文內容，部分言論極端與偏激。

雙和醫院則表示，不過問醫師以往的個人言論，針對此次疫情期間散播不實言論並涉及損害院譽，已記大過並會追究往後再犯的行為。

新北市府衛生局長陳潤秋昨日下午在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情說明會時表示，本案目前由高雄市警方偵辦，個案在網路上的發文內容，若涉及散播疫情謠言、不實訊息，最重可罰新台幣300萬元。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範