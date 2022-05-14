缺乏疫苗加上糧食危機，北韓恐難以應付即將到來的COVID-19疫情海嘯
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北韓和非洲的厄立垂亞（Eritrea）是全球唯二沒有展開COVID-19疫苗接種行動的國家。中國、韓國和世衛都可以立即提供協助，然而，金正恩政權剛宣布國內出現確診病例的數小時後，就違反國際制裁禁令，試射3枚彈道飛彈，這顯示平壤似乎並不想要國際援助。
（中央社）北韓官媒昨（13）日證實，國內至少有1人因感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）不治，且境內民眾發燒狀況正「爆炸性」蔓延，成千上萬人染病後遭到隔離。
由於北韓醫療服務系統嚴重落後，加上全體民眾根本沒有疫苗可接種，專家表示，一場難以應付的疫情海嘯將淹沒該國。以下是《法新社》整理的北韓抗疫現況。
北韓的醫療體系如何？
北韓醫療體系被認為在全世界吊車尾。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）2021年的1項相關調查顯示，北韓在195個國家／地區中排名第193。
儘管平壤當局宣稱，所有人都可享有免費醫療保健，但多個人權組織揭露，長期以來北韓人民都必須為基本醫療服務付費，通常是透過香菸或酒精相關稅收。
脫北者組織「北韓自由」（Liberty in North Korea）研究主管樸石吉（Sokeel Park）指出：「難民經常提到，醫院長期面臨資源不足問題。」
在北韓當過醫生的脫北者崔貞勛（Choi Jung-Hun，音譯）告訴《法新社》：「加護病房和精密診斷工具『極其稀缺』，且僅有平壤有這些設備。」
北韓擁有2500萬人口，其中多數人居住的農村地區或小城鎮，都沒有配備加護病房的醫院。
北韓人民健康狀況如何？
長期以來，北韓一直努力設法養活人民。官媒去（2021）年稱該國面臨「糧食危機」，聯合國專家也警告，北韓弱勢群體正面臨飢餓風險。
人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲區高級研究員尹理娜（Lina Yoon，音譯）說：「大多數北韓民眾都有長期營養不良問題。」
她還說，北韓為防疫封鎖邊界2年後，「原有藥物幾已消耗殆盡」。
外界對北韓人民的健康狀況知之甚少，但世界衛生組織（WHO）2018年曾表示，糖尿病等非傳染性疾病佔該國死亡人數的84％。
對COVID-19患者來說，這類慢性疾病可謂一大主要風險因素。
現為研究員的脫北者安燦一（Ahn Chan-il，音譯）說，健康狀況不佳，特別是普遍營養不良，導致北韓特別容易受到COVID-19攻擊。
北韓當局是否有為疫情來襲預作準備？
北韓於2年前宣布關閉邊境、中止貿易，並禁止航班入境，據報當局還針對從中國非法入境北韓者下達「格殺勿論」命令。
平壤先前聲稱，其嚴厲鎖國政策已將病毒拒於門外，但北韓並未在鎖國期間替人民接種疫苗。
北韓去年拒絕接受中國主動提供的300萬劑疫苗，還稱疫苗應該轉送給「更有需要的國家」。
韓國智庫表示，北韓顯然也因為擔心副作用，拒絕了世衛透過疫苗全球取得機制（COVAX）提供的阿斯特捷利康（AZ）疫苗。
世衛說，北韓和非洲的厄立垂亞（Eritrea）是全球唯二沒有展開COVID-19疫苗接種行動的國家。
北韓要如何抗疫？
官媒本週宣稱，北韓使用嚴謹基因分析技術診斷COVID-19患者，但專家認為，該國檢測能力極為有限。
研究人員指出，北韓還缺乏配備負壓系統的檢疫設施，以及配送mRNA疫苗所需的冷鏈系統。
專家相信，北韓醫療系統可能難以協助任何施打疫苗後產生副作用的人，這可能也是他們拒絕接受捐贈疫苗的原因。
營養不良也被認為會影響個人的疫苗接種免疫反應。這意味除醫藥外，北韓可能還需要大量糧食援助，才能成功展開疫苗接種。
其他國家能否幫助北韓？
中國、韓國和世衛都可以立即提供協助，首爾新上任政府已準備好向北韓運送疫苗。
然而，金正恩政權剛宣布國內出現確診病例的數小時後，就違反國際制裁禁令，試射3枚彈道飛彈，這顯示平壤似乎並不想要國際援助。
不過專家相信，北韓很快就會別無選擇。北韓《中央通信社》（KCNA）報導，不明原因的發燒症狀自4月底以來在境內「爆炸性擴散」，約有35萬人出現症狀，12日更新增1萬8000人，這表明已爆發大規模疫情。
首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）告訴《法新社》，北韓事實上正透過在英語媒體發布消息「傳達需求」，該國發出「間接訊息」，顯示平壤接下來可能向美國或國際組織請求疫苗援助。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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