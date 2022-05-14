展現挺台力道！拜登簽署法案助台重獲世衛觀察員身分，外交部：感謝強勁支持

拜登簽署法案，協助台灣重獲世衛觀察員身分

（中央社）世界衛生大會（WHA）倒數8天，美國國會近期通過友台法案，要協助台灣重獲觀察員身分。美國總統拜登（Joe Biden）選在簽署期限最後一天的13日簽字，法案即日起生效，展現美國挺台力道。

第75屆WHA將於5月22日至5月28日在瑞士日內瓦登場。白宮昨（13）日下午發布新聞稿，宣布拜登已簽署編號S.812的涉台法案。

法案主提案人、參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）推文表示，他很高興看到拜登簽字，讓這部支持台灣獲得世界衛生組織（WHO）最高權力機構WHA之觀察員身分的法案成為法律。

梅南德茲說：「面對中國惡意，我們（美國國會）的努力有力地展現美國對台灣在世界舞台適當參與的承諾。」

在WHO連續多年排除台灣後，梅南德茲去（2021）年3月與參議院台灣連線共同主席殷荷菲（James Inhofe）連袂提出這部法案，盼協助台灣重獲WHA觀察員身分。

法案在美國國會獲得壓倒性跨黨派支持，去年8月6日獲參議院「一致同意」（unanimous consent）通過，今年4月27日在眾議院以425票贊成、0票反對的票數過關，並於5月3日送出國會，遞交白宮。

美國國會2004年5月也曾通過類似法案，指示國務卿研擬計畫，支持並協助台灣取得WHA觀察員身分。台灣隨後順利在2009年至2016年間以觀察員身分受邀，但自2017年起，儘管有美方支持，台灣仍因中國施壓連續多年未能參與WHA。

因此，拜登昨天簽署生效的法案，要求國務卿在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA後，向國會說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年以來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元），提供超過80國國際醫療及人道援助。法案呼籲，病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病帶來的危險。

外交部：誠摯歡迎、感謝強勁支持

（中央社）美國總統拜登13日簽署美國國會提出的「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位法案」；我國外交部誠摯歡迎並感謝美國行政部門及國會強勁支持台灣參與WHO。

外交部並表示，在WHA即將召開之際，拜登簽署此法案完成立法，深具意義。

第75屆WHA將於22日至28日在瑞士日內瓦舉行。台灣今年由衛福部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達台灣參與WHA的訴求與決心。

外交部副發言人崔靜麟今天向《中央社》表示，拜登於美東時間13日正式簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，再度彰顯美國行政部門及國會一致對台灣參與WHO的強勁支持。外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，拜登政府上任以來，一再以實際的行動，支持並協助擴大台灣的國際空間，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）去年10月發表「支持台灣參與聯合國體系」的聲明，以及國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）10日與中華民國駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君會晤，討論如何支持台灣有意義參與WHO等作為。

外交部指出，在第75屆WHA即將召開之際，上述法案獲國會兩院通過，並經拜登總統簽署完成立法，深具意義。政府也會持續在既有的良好基礎上，加強與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，對全球衛生事務繼續做出貢獻。

外交部12日在例行記者會指出，WHO秘書處考量國際疫情及會議場地限制等因素，直到4月22日才向各會員國通知報名與會事宜，目前我方尚未收到邀請函，外交部與衛福部將持續爭取以觀察員身分出席WHA，相關努力從未停止，也會爭取到最後一刻。

外交部指出，今年WHA會場不設旁聽席，也不開放各國辦理周邊活動，但會議將公開轉播，台灣世衛行動團將透過場外活動與各國代表團及醫衛專家學者，就對抗疫情等全球公衛事務進行專業交流，例如國合會與相關國際機構將在WHA會議期間合辦「緊急事件下強化健康照護之可近性」論壇。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範