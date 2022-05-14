展現挺台力道！拜登簽署法案助台重獲世衛觀察員身分，外交部：感謝強勁支持
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外交部指出，在第75屆WHA即將召開之際，上述法案獲國會兩院通過，並經拜登總統簽署完成立法，深具意義。政府也會持續在既有的良好基礎上，加強與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，對全球衛生事務繼續做出貢獻。
拜登簽署法案，協助台灣重獲世衛觀察員身分
（中央社）世界衛生大會（WHA）倒數8天，美國國會近期通過友台法案，要協助台灣重獲觀察員身分。美國總統拜登（Joe Biden）選在簽署期限最後一天的13日簽字，法案即日起生效，展現美國挺台力道。
第75屆WHA將於5月22日至5月28日在瑞士日內瓦登場。白宮昨（13）日下午發布新聞稿，宣布拜登已簽署編號S.812的涉台法案。
法案主提案人、參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）推文表示，他很高興看到拜登簽字，讓這部支持台灣獲得世界衛生組織（WHO）最高權力機構WHA之觀察員身分的法案成為法律。
梅南德茲說：「面對中國惡意，我們（美國國會）的努力有力地展現美國對台灣在世界舞台適當參與的承諾。」
在WHO連續多年排除台灣後，梅南德茲去（2021）年3月與參議院台灣連線共同主席殷荷菲（James Inhofe）連袂提出這部法案，盼協助台灣重獲WHA觀察員身分。
法案在美國國會獲得壓倒性跨黨派支持，去年8月6日獲參議院「一致同意」（unanimous consent）通過，今年4月27日在眾議院以425票贊成、0票反對的票數過關，並於5月3日送出國會，遞交白宮。
美國國會2004年5月也曾通過類似法案，指示國務卿研擬計畫，支持並協助台灣取得WHA觀察員身分。台灣隨後順利在2009年至2016年間以觀察員身分受邀，但自2017年起，儘管有美方支持，台灣仍因中國施壓連續多年未能參與WHA。
因此，拜登昨天簽署生效的法案，要求國務卿在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA後，向國會說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。
法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年以來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元），提供超過80國國際醫療及人道援助。法案呼籲，病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病帶來的危險。
外交部：誠摯歡迎、感謝強勁支持
（中央社）美國總統拜登13日簽署美國國會提出的「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位法案」；我國外交部誠摯歡迎並感謝美國行政部門及國會強勁支持台灣參與WHO。
外交部並表示，在WHA即將召開之際，拜登簽署此法案完成立法，深具意義。
第75屆WHA將於22日至28日在瑞士日內瓦舉行。台灣今年由衛福部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達台灣參與WHA的訴求與決心。
外交部副發言人崔靜麟今天向《中央社》表示，拜登於美東時間13日正式簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，再度彰顯美國行政部門及國會一致對台灣參與WHO的強勁支持。外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。
外交部表示，拜登政府上任以來，一再以實際的行動，支持並協助擴大台灣的國際空間，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）去年10月發表「支持台灣參與聯合國體系」的聲明，以及國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）10日與中華民國駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君會晤，討論如何支持台灣有意義參與WHO等作為。
外交部指出，在第75屆WHA即將召開之際，上述法案獲國會兩院通過，並經拜登總統簽署完成立法，深具意義。政府也會持續在既有的良好基礎上，加強與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，對全球衛生事務繼續做出貢獻。
外交部12日在例行記者會指出，WHO秘書處考量國際疫情及會議場地限制等因素，直到4月22日才向各會員國通知報名與會事宜，目前我方尚未收到邀請函，外交部與衛福部將持續爭取以觀察員身分出席WHA，相關努力從未停止，也會爭取到最後一刻。
外交部指出，今年WHA會場不設旁聽席，也不開放各國辦理周邊活動，但會議將公開轉播，台灣世衛行動團將透過場外活動與各國代表團及醫衛專家學者，就對抗疫情等全球公衛事務進行專業交流，例如國合會與相關國際機構將在WHA會議期間合辦「緊急事件下強化健康照護之可近性」論壇。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。