【動畫】《約定的夢幻島》：人類被被怪物當成食物怵目驚心，那進食其他物種的我們呢？
我們想讓你知道的是
懷抱人類被怪物當成食物的怵目驚心，是否能夠讓我們學會面對，我們正在對其他物種進食呢？如果我們不想被進食，其他物種能夠逃離嗎？如果牠們無法逃離，我們應該抱持著什麼樣的態度去面對呢？難道我們是怪物嗎？
看完《約定的夢幻島》這部作品，我只想告訴自己，動畫裡的夢幻島，夢醒了。但現實中的我們呢？
一、夢幻島
《約定的夢幻島》所給人的第一印象是角色刻畫，天真無邪的可愛小朋友們，居住在舒適溫暖的育幼院，印入眼簾的風景盡是藍天白雲與綠地草原，灑上和煦陽光與徐徐微風，宛如樂園般的夢幻島。
育幼院的孩子們一同起居、互相幫助，一起上課學習、玩耍嬉戲，年長的哥哥姐姐呵護著哭鬧的弟弟妹妹，他們即使沒有血緣關聯，卻也已是十分緊密的重要親人。孩子們口中的媽媽，是慈藹美麗的育幼員伊莎貝拉，她哼著〈伊莎貝拉的搖籃曲／Isabella's Lullaby〉，使大家在月色下入睡。曲調有點溫柔卻又有點哀傷，將呢喃的旋律繚繞在心頭，使觀眾們動容，我想這真的是一首淒美的歌吧。好想要對這個故事多一點瞭解。
伊莎貝拉說道：「柯妮找到領養的家庭囉。大家替她歡送吧。」雖然抱持的一些欣喜，但是離情依依，瞬間哭聲一片，充滿著無數的不捨。夜幕來臨，媽媽帶著被領養的幸運小孩，提著暗黃的燈籠，披著夜色，伴隨著搖籃曲的旋律，慢慢地消失在夜中。
故事的主人翁艾瑪與諾曼驚呼：「柯妮最喜愛的兔子娃娃忘記帶走了，得趕快拿給她。」哥哥與姊姊心繫著妹妹柯妮，那是多麼關心、多麼牽掛。追出去後，到了交界處的大門，艾瑪：「這裡是絕對不能靠近的喔。」諾曼笑著說：「我們等下一起被罵吧。」另一位主人翁雷，則是意味深長地看著他們。
二、迷藏
可惜，看似美妙的故事，衝擊卻從這裡開始了。為了找尋妹妹柯妮，艾瑪與諾曼四處環繞著，突然艾瑪手中的娃娃掉了下來，艾瑪與諾曼面色慘白，整個人嚇傻了，那是柯妮悽慘的死在貨車裡。
接著，誰在那裏的大吼聲傳出，隨著腳步聲前進，映入眼簾的是兩個高大扭曲的怪物，他們看著妹妹的屍體，垂涎三尺的說到：「看起來好可口啊，果然還是人肉最棒了。該死，吃根手指頭都不行嗎？」另一個怪物喝斥到：「這是貴重的商品，不是我們這種人可以染指的。這座農場裡的人肉，可是提供給有錢人的高級貨啊。」
可憐，以前總是開朗歡笑的艾瑪與聰明溫柔的諾曼，在驚恐地逃出後，感到噁心、混亂、沒有頭緒，而另外一個主角來了，那位至始至終冷靜沉默的雷，開始了故事的訴說，開始了迷藏的構思。
原來，這座育幼院是怪物所擁有的農場，而且不只一座，它們支配著這些育幼員們，以關愛、呵護、自由的放牧生活，來培養這群小孩。因為怪物的研究證明，不受到恐怖的壓力而萎縮，使小孩的器官健全且甜美，可以汲取到更好的食材，並隨著收成的時間而採摘，而雷、艾瑪與諾曼，是農場中最為甜美的果實，更是即將採收的貨物。
雷是最先發現這件事情的，在得知他悲慘的必然命運後，便開始與伊莎貝拉形成了條件交換，在必定出貨的前提下，伊莎貝拉使雷延遲出貨，並提供雷所想要的事物，諸如書本、玩具、器材等，而雷要做的，就是成為耳目，定期回報小孩們的情資，近距離的觀察果實的狀態，並提供建設性的意見。
雷、艾瑪與諾曼在友情與親情的驅使下，便開始了帶領孩子們逃離這座農場的計畫。確實，就直觀而言，本作的正派與反派的實力差距是非常大的，主角群只是天真的小孩，在哭鬧與徬徨中成長，而反派則是經驗老道，受過戰術訓練的育幼員，甚至是那些怪物們。但是這群小孩是農場所特別培育的食材，亦即具有高超智商與運動能力的小天才們。
在這些小朋友的努力下，開始了他們的捉迷藏逃離計畫，這必須溝通、整備與演練，即是運用捉迷藏的遊戲迎接將來的戰鬥。透過捉迷藏，讓不知情的小孩們沉迷在玩耍之中，使他們同心協力的配合，並混淆雖然強大但是數量稀少的育幼員。
那麼為何捉迷藏是可以行得通的呢？因為育幼員的職責就是使貨物完整發展，否則也會遭到怪物殺害，如果讓小孩知道他們是農場的貨物，那麼則會引起恐慌，導致發育不好，降低收成品質，所以育幼員也無法直接拆穿。以上就是《約定的夢幻島》第一季的劇情摘要，奇特的鋪陳、揭露與戰鬥，只能請觀眾自行體會了。
三、真相
《約定的夢幻島》第二季的主軸即在於講述真相。確實，一切都那麼的奇怪，為什麼會有怪物？整個農場的體系怎麼運作？人類怎麼會被當成食物？甚至，脫離了農場後，對於世界的形構，衝擊了我們的想像，而這是一場全新的探索。
一路上的怪物越來越可怕，有精銳的特務怪物，也有巨大狂暴的怪物，主角們在相關人員的幫助下，有驚無險地，逃離種種危機的追殺，更逐漸挖掘出世界的真相，拼湊起了一切之所以為一切的起點，那是這個世界的世界觀，歷史的真相。
原來，當怪物進食了不同的生物，就會發展出不同的進化，許多怪物能夠說話並保有理性就是因為吃了人類，尤其是人腦，然而不進食則會逐漸的退化，變成了更為狂暴的怪物，甚至是以怪物為食的怪物。
然而弔詭的是，這世間還有著某些怪物擁有著特殊血液，他們本身並不食用人類，甚至透過輸血，可以使得其他怪物不被退化，也不用再進食人類，但是卻屢屢遭到追殺。原來，怪物的理性發展到了政治網絡，他們建構國家與階級，透過農場的建立，即可以對其他怪物進行支配，保有貴賤的差距，維護權力的掌控。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：