【動畫】《約定的夢幻島》：人類被被怪物當成食物怵目驚心，那進食其他物種的我們呢？

看完《約定的夢幻島》這部作品，我只想告訴自己，動畫裡的夢幻島，夢醒了。但現實中的我們呢？

一、夢幻島

《約定的夢幻島》所給人的第一印象是角色刻畫，天真無邪的可愛小朋友們，居住在舒適溫暖的育幼院，印入眼簾的風景盡是藍天白雲與綠地草原，灑上和煦陽光與徐徐微風，宛如樂園般的夢幻島。

育幼院的孩子們一同起居、互相幫助，一起上課學習、玩耍嬉戲，年長的哥哥姐姐呵護著哭鬧的弟弟妹妹，他們即使沒有血緣關聯，卻也已是十分緊密的重要親人。孩子們口中的媽媽，是慈藹美麗的育幼員伊莎貝拉，她哼著〈伊莎貝拉的搖籃曲／Isabella's Lullaby〉，使大家在月色下入睡。曲調有點溫柔卻又有點哀傷，將呢喃的旋律繚繞在心頭，使觀眾們動容，我想這真的是一首淒美的歌吧。好想要對這個故事多一點瞭解。

伊莎貝拉說道：「柯妮找到領養的家庭囉。大家替她歡送吧。」雖然抱持的一些欣喜，但是離情依依，瞬間哭聲一片，充滿著無數的不捨。夜幕來臨，媽媽帶著被領養的幸運小孩，提著暗黃的燈籠，披著夜色，伴隨著搖籃曲的旋律，慢慢地消失在夜中。

故事的主人翁艾瑪與諾曼驚呼：「柯妮最喜愛的兔子娃娃忘記帶走了，得趕快拿給她。」哥哥與姊姊心繫著妹妹柯妮，那是多麼關心、多麼牽掛。追出去後，到了交界處的大門，艾瑪：「這裡是絕對不能靠近的喔。」諾曼笑著說：「我們等下一起被罵吧。」另一位主人翁雷，則是意味深長地看著他們。

二、迷藏

可惜，看似美妙的故事，衝擊卻從這裡開始了。為了找尋妹妹柯妮，艾瑪與諾曼四處環繞著，突然艾瑪手中的娃娃掉了下來，艾瑪與諾曼面色慘白，整個人嚇傻了，那是柯妮悽慘的死在貨車裡。

接著，誰在那裏的大吼聲傳出，隨著腳步聲前進，映入眼簾的是兩個高大扭曲的怪物，他們看著妹妹的屍體，垂涎三尺的說到：「看起來好可口啊，果然還是人肉最棒了。該死，吃根手指頭都不行嗎？」另一個怪物喝斥到：「這是貴重的商品，不是我們這種人可以染指的。這座農場裡的人肉，可是提供給有錢人的高級貨啊。」

可憐，以前總是開朗歡笑的艾瑪與聰明溫柔的諾曼，在驚恐地逃出後，感到噁心、混亂、沒有頭緒，而另外一個主角來了，那位至始至終冷靜沉默的雷，開始了故事的訴說，開始了迷藏的構思。

原來，這座育幼院是怪物所擁有的農場，而且不只一座，它們支配著這些育幼員們，以關愛、呵護、自由的放牧生活，來培養這群小孩。因為怪物的研究證明，不受到恐怖的壓力而萎縮，使小孩的器官健全且甜美，可以汲取到更好的食材，並隨著收成的時間而採摘，而雷、艾瑪與諾曼，是農場中最為甜美的果實，更是即將採收的貨物。

雷是最先發現這件事情的，在得知他悲慘的必然命運後，便開始與伊莎貝拉形成了條件交換，在必定出貨的前提下，伊莎貝拉使雷延遲出貨，並提供雷所想要的事物，諸如書本、玩具、器材等，而雷要做的，就是成為耳目，定期回報小孩們的情資，近距離的觀察果實的狀態，並提供建設性的意見。

雷、艾瑪與諾曼在友情與親情的驅使下，便開始了帶領孩子們逃離這座農場的計畫。確實，就直觀而言，本作的正派與反派的實力差距是非常大的，主角群只是天真的小孩，在哭鬧與徬徨中成長，而反派則是經驗老道，受過戰術訓練的育幼員，甚至是那些怪物們。但是這群小孩是農場所特別培育的食材，亦即具有高超智商與運動能力的小天才們。

在這些小朋友的努力下，開始了他們的捉迷藏逃離計畫，這必須溝通、整備與演練，即是運用捉迷藏的遊戲迎接將來的戰鬥。透過捉迷藏，讓不知情的小孩們沉迷在玩耍之中，使他們同心協力的配合，並混淆雖然強大但是數量稀少的育幼員。

那麼為何捉迷藏是可以行得通的呢？因為育幼員的職責就是使貨物完整發展，否則也會遭到怪物殺害，如果讓小孩知道他們是農場的貨物，那麼則會引起恐慌，導致發育不好，降低收成品質，所以育幼員也無法直接拆穿。以上就是《約定的夢幻島》第一季的劇情摘要，奇特的鋪陳、揭露與戰鬥，只能請觀眾自行體會了。

三、真相

《約定的夢幻島》第二季的主軸即在於講述真相。確實，一切都那麼的奇怪，為什麼會有怪物？整個農場的體系怎麼運作？人類怎麼會被當成食物？甚至，脫離了農場後，對於世界的形構，衝擊了我們的想像，而這是一場全新的探索。

一路上的怪物越來越可怕，有精銳的特務怪物，也有巨大狂暴的怪物，主角們在相關人員的幫助下，有驚無險地，逃離種種危機的追殺，更逐漸挖掘出世界的真相，拼湊起了一切之所以為一切的起點，那是這個世界的世界觀，歷史的真相。

原來，當怪物進食了不同的生物，就會發展出不同的進化，許多怪物能夠說話並保有理性就是因為吃了人類，尤其是人腦，然而不進食則會逐漸的退化，變成了更為狂暴的怪物，甚至是以怪物為食的怪物。

然而弔詭的是，這世間還有著某些怪物擁有著特殊血液，他們本身並不食用人類，甚至透過輸血，可以使得其他怪物不被退化，也不用再進食人類，但是卻屢屢遭到追殺。原來，怪物的理性發展到了政治網絡，他們建構國家與階級，透過農場的建立，即可以對其他怪物進行支配，保有貴賤的差距，維護權力的掌控。