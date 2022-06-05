歐洲極右翼的崛起意味著什麼？20世紀的歷史經驗對此完全無法想像
我們想讓你知道的是
歐洲極右翼的崛起可謂前所未有，至少，20世紀的歷史經驗對此完全無法想像。我們還不瞭解它的世界史意義，或許，要等到他們拿下第一座執政灘頭堡，而看起來不會太久。
文：蕭育和
2016年12月，奧地利的極右翼自由黨（FPO）霍費爾（Norbert Hofer）以些微差距落選總統，彼時輿論正在慶幸歐洲的民粹浪潮終於得到遏止。來到今年的法國總統選舉，憂心極右翼蠶食政治版圖的人們，再也沒有幾年前的僥倖情緒。
儘管沒能勝選，但勒龐（Marine Le Pen）仍將大選結果視為「巨大的勝利」。確實，比起國民聯盟（RN）前身「民族陣線」在2002年首度擠入第二輪大選所引起的震撼相比，勒龐拿下了國民聯盟有史以來的最高票，與五年前的得票相比更有著可觀的成長。輿論不再抱有僥倖態度的主因是，人們終於意識到，也許在不遠的未來，極右翼將在歐洲搶下第一個單獨執政的陣地。
極右翼：極右？形左實右？
「極右翼」（far right）一詞經常讓人望文生義而誤解，事實上在歐洲許多國家，極右翼勢力早已不是邊緣政黨，它們都擁有足以動搖體制的選票支持。固然民粹與反菁英調調讓它們看起來像是反體制政黨，不過，與兩戰期間的法西斯政黨不同，歐洲當前的極右翼政黨很少公開質疑代議民主體制，即便民粹風格讓它們有些時候想要略過國會程序，直接訴求人民推動政策。
民粹風格是這些極右翼政黨被視為民主體制大敵的主因。著有《解讀民粹主義》的普林斯頓大學政治學教授穆勒（Jan-Werner Müller）就警告，民粹主義往往以一種道德化的方式，虛構純粹一致的「人民」假象，並據此將政治競爭解讀為「沉默的大多數」對體制內腐化菁英的零和對抗。長此下去將嚴重傷害民主體制作為遊戲規則的正當性。
穆勒認為，右翼民粹崛起的原因實際上是整個代議民主體制變得「太菁英」，可是，就算民粹路線不是挽救代議民主菁英化的良方，主流的建制政黨事實上也拿不出對策。所以，極右翼政黨固然好用民粹修辭，把反對者視為受到體制腐化菁英蒙蔽的道德化想像，也確實傷害了民主遊戲就是有輸有贏的正當性基礎。不過，歐洲的極右翼政黨並不像普亭或者艾爾多安，會用公然修改規則的方式拿下選票。
其實，人民是否出於「覺醒」，是否把支持對手陣營的人當成被蒙蔽的選民可能不重要，選舉的秘密就是票多的贏，而歐洲的極右翼正紮紮實實地拿下一票又一票。服從這個遊戲規則，取得選舉勝利，就算政治學者不相信民粹可以挽救民主，但還是有越來越多的人，把支持極右翼政黨當作挽救民主免於菁英挾持的唯一方法。在這個時候，用「極右」這麼一個彷彿表述邊緣的修辭，去描述一個能在國內取得第三、第二大黨甚至聯合執政地位的政治勢力，似乎不太適切。
另一個不適切之處是「極右」一詞似乎暗示它們有著明確的政治綱領。但其實除了反歐盟以及反移民的共同立場之外，歐洲的極右翼政黨家族並沒有其他的共通點，與保守派或傳統派的勢力結合更像是策略同盟。有時候，他們也不認為自己「極右」，例如由有「荷蘭川普」之稱的懷爾德斯（Geert Wilders）所領導的自由黨（PVV），雖然對強硬遣返手段的執著，讓他們看起來像是極右派，但力挺以色列與支持猶太文明的立場，卻又讓他們與其他極右翼政黨格格不入。
許多時候極右翼勢力也拒絕從傳統的左右翼光譜來自我定位。最明顯的是，它們不再把自由市場經濟這種上一個世代的右派教條掛在嘴邊。
反之，歐洲極右翼在這幾十年生聚教訓，只有搶下傳統左翼的招牌，才能在選舉中有所斬獲。英國獨立黨在脫歐公投期間，聲稱脫歐將讓英國每週多出3.5億英鎊預算，他們主張將這筆錢用在國民健康支出。他們的口號是「每週一家新醫院」，多麼左派的政策主張。丹麥人民黨（DF）的選票利基有超過四分之一來自過去堅定支持社會民主黨的工人階級。大西洋彼岸的川普也是箇中好手，他是第一個承諾增加社會保障、醫療補助以及醫療保險支出的共和黨總統候選人。
無法複製的民粹作派
訴求「愛國」的民族主義意識形態，結合著眼社會安全的傳統左翼社會政策，已經成為歐洲極右翼政黨的勝利方程式。
剛剛在法國大選中雖敗猶榮的勒龐更是深諳此道。為了讓民族陣線改頭換面，她不惜與拒絕承認猶太人大屠殺的前黨魁父親斷絕關係，並且成功在反移民立場與關懷庶民生計之間建立連結，事實證明勒龐的策略為她的極右翼政黨拿下前所未有的選票。
在某些面向上，歐洲的極右翼政黨可能比被第三條路規訓的建制左翼政黨還要「左」。在選舉的具體操作上，他們在政治論述上所展現的彈性更是靈活，比如勒龐在今年大選就自命「女權」，大方挪用進步派的政治論述。
許多有識之士已經注意到歐洲右翼崛起有其經濟社會背景，既無法視為法西斯的捲土重來，也不能單純當作「極端」立場。名響全球的左翼戰略學者慕芙（Chantel Mouffe）一再呼籲不要將極右翼政黨妖魔化，把它們對移民的態度視為單純的排外，應該承認極右翼的群眾基礎反映了庶民階級在面對新自由主義全球化與區域整合時，深層的經濟與社會不安。對慕芙來說，極右翼政黨的崛起，實際上是左翼政黨在90年代開始向「中間路線」靠攏，服膺新自由主義治理的惡果。
左翼的庶民支持者眼見傳統左右翼已經幾乎沒有分別，穆勒也說「第三條路把選舉變成了在可口可樂與百事可樂之間做出選舉」，於是，披上左翼外衣的極右派政黨就成為他們的政治選擇。慕芙甚至認定，極右翼政黨是民主體制中唯一正面迎戰新自由主義霸權，給人民「另一種選擇」的政治選項。
Tags：
企業上雲不必膽戰心驚！杜絕駭客攻擊、全面自動防護，鎖定6/29 AWS Security Web Day
我們想讓你知道的是
架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day資訊安全線上研討會獲得解答。
時至今日，網路攻擊時時刻刻在發生。尤其企業在網路環境上提供服務的每一秒鐘，也許都有駭客想要探測企業主機，試圖找到弱點進行攻擊，以取得營業機密或個資，又或是讓企業成為其他目標的攻擊跳板。換言之，若萬一企業不幸被駭客鎖定，就等著終日提心吊膽。
然而，難道企業就一定要面臨這樣的危機，甚至坐以待斃？答案：當然不是。想要架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）取得收穫。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
先上雲還是先顧資安？AWS讓企業一件不漏！
事實上，企業並不是數位轉型上雲後，才開始做資安；而是先有資安，才進一步將地端架構搬上雲端。須先釐清如此重要的順序基礎，確保雲端遷移過程一定要安全，才能談更多雲端轉型的成長策略；否則，若只關注資料上雲，但忽略了資安基礎，那麼無論換了多少雲端服務平台，都仍是讓企業暴露在不必要的風險之中。
為保障企業資訊安全，為企業客戶堅守資安防線，全球雲端服務供應商龍頭AWS建議，在資料遷移的過程即導入資安觀念與應用；例如AWS鼓勵企業客戶檢視系統架構或權限配置，確保上雲之後符合最小權限原則，讓無權限者不能任意讀取資料。
資安如同建築的地基結構，是保證企業安穩經營的重中之重。如果企業／個人對雲端轉型的資安課題有興趣，或是希望全盤巡視企業資安、自我健檢，卻又不知如何著手，那麼即將於6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）絕對是不可錯過的活動。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
AWS Security Web Day，為企業雲端轉型、資安升級
企業雲端轉型該怎麼面對資安問題？關於轉型路上會遇到的資安挑戰與迷思，AWS Security Web Day研討會中，專業講師與企業經驗談都將一一為您指點迷津。
在研討會中，也會以AWS產品作為示範解析，探索資安解決方案。AWS服務產品和關聯供應鏈都經過審查，且是業界公認足夠安全、可用於高度機密的工作環境。
只要掌握AWS全面的資安服務與功能，提升滿足核心安全性與合規性要求的能力，不但能提供企業所需的控制權，更能塑造一個最安全的雲端運算環境來開展業務。另外，AWS也可讓企業的安全任務全面自動化，將主要重心回歸至業務擴展與創新，使用多少就負擔多少費用，讓每一筆成本都高效運用。
AWS Security Web Day 好禮不斷！參加即有機會獲得 $300 AWS Credits
精彩議程將包含：從 AWS 角度看 zero-trust 架構設計、如何在 SaaS 多租戶環境中實現資源獨立性及安全性、在 Kubernetes 環境中實現容器安全性、使用雲原生技術做威脅偵測與自動響應、AWS Security 相關服務免費方案簡介....等等，本次活動也邀請成功企業分享企業資安痛點以及解決方案。
活動當天將進行 100 元外送美食券有獎徵答，同時 AWS 也提供 $300美金 AWS Credits 申請機會給參加者，來協助大家實現第一個上雲計畫！
探索資安，即刻報名AWS Security Web Day：