今新增6萬3964例本土確診、40例死亡，週一起全台3類民眾開放施打「第4劑疫苗」

今日新增本土確診6萬3964例，確診個案中40例死亡

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增6萬4041例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬3964例本土個案及77例境外移入（63例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之6萬3964例本土病例，為3萬451例男性，3萬3488例女性，25例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

圖片來源：疫情指揮中心

指揮官陳時中表示，今（2022）年1月以來本土確診累計60萬9121人，當中99.79％屬於輕症／無症狀。中症共佔0.17％，今日增加92人，少了6人轉去重症。重症今日增加44人，佔比0.04％。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的中重症及死亡個案年齡分布從20多歲到90多歲，特別針對幾位年輕較輕的個案進行說明。

圖片來源：疫情指揮中心

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羅一鈞說明，死亡個案中，一位20多歲的男性已接種2劑疫苗，有慢性神經系統方面的疾病，長期使用呼吸器。在染疫後出現呼吸衰竭也加重神經系統方面的疾病，不幸過世。

另外有一位30多歲男性，本身具有糖尿病、慢性神經系統疾病病史，染疫之後合併敗血性休克不幸過世，本身未曾接種過COVID-19疫苗。

一位40多歲男性已接種2劑疫苗，具有神經系統的慢性疾病，出現呼吸困難後至急診，發現代謝性酸中毒，同時採檢確診感染COVID-19，後續呼吸窘迫及酸中毒部分無法控制，後來不幸過世。

羅一鈞表示，整體來說，新增之中重症個案還是以60歲以上長者佔大多數，中症部分有25位沒接種過疫苗，重症則有14位未曾接種過疫苗。提醒民眾能接種疫苗的話，還是盡快去接種疫苗提升自己的保護力，降低中重症風險。

至於日前曾有3例10歲以下兒童列入重症，目前治療狀況如何？羅一鈞表示，目前狀況都還算穩定，雖尚未轉至中症，但也無惡化的情況。

醫療資源部分，陳時中表示病床數和檢疫場所數量都有稍微增加，詳見下表：

圖片來源：疫情指揮中心

另外家用實名制快篩試劑販售情形，以及口服抗病毒藥物領用情形見下圖：

圖片來源：疫情指揮中心

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陳時中表示，目前全台疫苗第1劑涵蓋率為85.86％，第2劑80.76％，基礎加強劑0.84％，追加劑62.77％。

16日開始，3類對象可接種第4劑疫苗

陳時中表示，5月16日起，開放部分對象接種第2次的追加劑（或稱第4劑）。

指揮中心表示，下列對象接種第1次追加劑間隔5個月後，可接種第2次追加劑：

65歲以上長者 長照機構住民 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑之對象），包含：

目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

器官移植患者／幹細胞移植患者

中度／嚴重先天性免疫不全患者

洗腎患者

HIV陽性患者

目前正使用高度免疫抑制藥物者

過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

陳時中表示，上述對象約涵蓋全台400萬人。前述對象不論先前劑次接種廠牌，第二次追加劑可接種Moderna COVID-19疫苗半劑量、BioNTech COVID-19疫苗全劑量或蛋白質次單元之高端、Novavax（目前尚待原廠進口供應） COVID-19疫苗全劑量。

若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種，如接種Moderna、高端、BioNTech產生過敏，可接種AZ。另針對65歲以上接種COVID-19疫苗者（包含接種第1、2劑及第1、2次追加劑），地方政府亦可提供500元（含）以下衛教品之措施至5月31日止。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，亦請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（即小黃卡），並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範