今新增6萬3964例本土確診、40例死亡，週一起全台3類民眾開放施打「第4劑疫苗」
我們想讓你知道的是
陳時中表示，5月16日起開放部分對象接種第2次的追加劑（或稱第4劑），包含65歲以上長者、長照機構住民和18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種。
今日新增本土確診6萬3964例，確診個案中40例死亡
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增6萬4041例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬3964例本土個案及77例境外移入（63例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增40例死亡。
指揮中心表示，今日新增之6萬3964例本土病例，為3萬451例男性，3萬3488例女性，25例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。
指揮官陳時中表示，今（2022）年1月以來本土確診累計60萬9121人，當中99.79％屬於輕症／無症狀。中症共佔0.17％，今日增加92人，少了6人轉去重症。重症今日增加44人，佔比0.04％。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的中重症及死亡個案年齡分布從20多歲到90多歲，特別針對幾位年輕較輕的個案進行說明。
羅一鈞說明，死亡個案中，一位20多歲的男性已接種2劑疫苗，有慢性神經系統方面的疾病，長期使用呼吸器。在染疫後出現呼吸衰竭也加重神經系統方面的疾病，不幸過世。
另外有一位30多歲男性，本身具有糖尿病、慢性神經系統疾病病史，染疫之後合併敗血性休克不幸過世，本身未曾接種過COVID-19疫苗。
一位40多歲男性已接種2劑疫苗，具有神經系統的慢性疾病，出現呼吸困難後至急診，發現代謝性酸中毒，同時採檢確診感染COVID-19，後續呼吸窘迫及酸中毒部分無法控制，後來不幸過世。
羅一鈞表示，整體來說，新增之中重症個案還是以60歲以上長者佔大多數，中症部分有25位沒接種過疫苗，重症則有14位未曾接種過疫苗。提醒民眾能接種疫苗的話，還是盡快去接種疫苗提升自己的保護力，降低中重症風險。
至於日前曾有3例10歲以下兒童列入重症，目前治療狀況如何？羅一鈞表示，目前狀況都還算穩定，雖尚未轉至中症，但也無惡化的情況。
醫療資源部分，陳時中表示病床數和檢疫場所數量都有稍微增加，詳見下表：
另外家用實名制快篩試劑販售情形，以及口服抗病毒藥物領用情形見下圖：
陳時中表示，目前全台疫苗第1劑涵蓋率為85.86％，第2劑80.76％，基礎加強劑0.84％，追加劑62.77％。
16日開始，3類對象可接種第4劑疫苗
陳時中表示，5月16日起，開放部分對象接種第2次的追加劑（或稱第4劑）。
指揮中心表示，下列對象接種第1次追加劑間隔5個月後，可接種第2次追加劑：
- 65歲以上長者
- 長照機構住民
- 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑之對象），包含：
- 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
- 器官移植患者／幹細胞移植患者
- 中度／嚴重先天性免疫不全患者
- 洗腎患者
- HIV陽性患者
- 目前正使用高度免疫抑制藥物者
- 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
- 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者
陳時中表示，上述對象約涵蓋全台400萬人。前述對象不論先前劑次接種廠牌，第二次追加劑可接種Moderna COVID-19疫苗半劑量、BioNTech COVID-19疫苗全劑量或蛋白質次單元之高端、Novavax（目前尚待原廠進口供應） COVID-19疫苗全劑量。
若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種，如接種Moderna、高端、BioNTech產生過敏，可接種AZ。另針對65歲以上接種COVID-19疫苗者（包含接種第1、2劑及第1、2次追加劑），地方政府亦可提供500元（含）以下衛教品之措施至5月31日止。
指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，亦請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（即小黃卡），並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
新聞來源
- 新增64,041例COVID-19確定病例，分別為63,964例本土及77例境外移入（疾管署）
- 為降低 COVID-19 感染後中、重症風險，5月16日起開放部分對象接種第一次追加劑滿5個月後，可接種第二次追加劑（疾管署）
- 2022/5/14 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）