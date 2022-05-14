第5波打炒房蠢蠢欲動：央行可能限縮30年房貸，針對4類對象「首購族」不受影響
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對於外界指限縮20或30年貸款年限，將衝擊首購市場，令年輕人負擔更重，更買不起，央行澄清首購族不受影響，未來若限縮貸款年限，會是針對目前管制的「受限房貸」，限縮其貸款年限。
第5波房市管制蠢蠢欲動，瞄準第2戶、緊縮30年房貸
（中央社）中央銀行（央行）2020年底至今已祭出4波選擇性信用管制，央行總裁楊金龍12日表示，選擇性信用管制「還有空間」，後續可能瞄準30年以上房貸、第2戶、限縮熱區房貸成數等方向，也希望不動產貸款集中度降至35％以下，房市能軟著陸。
楊金龍日前赴立法院財政委員會就「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」進行專題報告。
民進黨立委江永昌質詢時指出，台灣4月房市景氣有走緩跡象，是否因為央行3月升息1碼所致。
楊金龍說明，升息主要是對付通膨，但因為升息具有普遍性，不只企業，房貸戶也會受影響；在此同時，全球主要經濟體貨幣政策均朝緊縮方向走，對股市產生不利影響，股市不好、房市也會受挫，在升息以及國際環境等多重因素影響之下，才會影響國內4月買氣，升息並非唯一主要因素。
儘管房市有降溫跡象，央行在報告中指出，選擇性信用管制仍有精進調整的空間；多位立委也關注央行是否還會祭出第5波選擇性信用管制，可能方向為何。
楊金龍表示，選擇性信用管制確實「還有空間」，做法可能瞄準20年或30年以上房貸，並針對六都或是漲幅較高的地區調整貸款成數，第2戶也還能再有相關作法；對於先前已經祭出的管制措施，則可考量貸款成數進一步調整。
楊金龍特別解釋，30年房貸的貸款年限較長，利息負擔會愈來愈高，或許思考不能太長、縮短期限，更為審慎。雖然楊金龍並未透露執行細節，從方向上看來，央行有可能對房貸期限祭出限制，如不能超過30年期，或是針對特定產品推出規範。
「希望房市能有緩步軟著陸的機會」，楊金龍說，今（2022）年3月底，全體銀行不動產貸款餘額占總放款比率、也就是銀行不動產貸款集中度，由去年底的37.2％，略降為37.1％，也低於2009年10月底的歷史高點37.9％。
此外，楊金龍表示，雖然目前銀行不動產貸款集中度大致穩定，但還是處在偏高水準，希望信用資源不要過度集中不動產，未來能降至35％以下。
限縮30年房貸恐打擊到首購族？央行澄清：針對4類對象
《工商時報》報導，房產趨勢專家李同榮表示，限縮20或30年貸款年限，將衝擊首購市場，令年輕人負擔更重，更買不起，尤其已經簽約的預售案，當交屋時原先預估的30年房貸一旦限縮，若不承受加重的負擔，不然就陷入解約的糾紛中。
《自由時報》報導，對此央行業務局說明，總裁所謂限縮貸款年限，後續可能針對的對象是目前管制的受限房貸。而目前以已「受限房貸」是指以下4類：
- 選擇性信用管制措施規範之公司法人購置住宅貸款
- 自然人購置高價住宅貸款
- 自然人特定地區第2戶購屋貸款
- 自然人第3戶以上購屋貸款
《中央社》報導，央行也在昨（14）日澄清，首購族不受影響，未來若限縮貸款年限，會是針對目前管制的「受限房貸」，限縮其貸款年限。中央銀行業務局局長潘榮耀澄清，一直以來，首購族都不在央行選擇性信用管制範圍內。
新聞來源
- 首購族免驚！央行限縮30年房貸只鎖定這四大對象（自由時報）
- 第5波房市管制 央行瞄準第二戶、緊縮30年房貸（中央社）
- 房市管制可能限縮30年房貸 央行：不影響首購族（中央社）
- 限縮30年房貸 李同榮：打首購 市場將崩潰（工商時報）
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
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第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
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