澤倫斯基：馬克宏曾要求「烏克蘭在主權上讓步」好讓普亭挽回他的面子

澤倫斯基:馬克宏曾要求烏克蘭在主權上讓步

美國新聞媒體《Politico》、《yahoo!》報導,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)曾要求烏克蘭在主權問題上做出讓步,以幫助俄羅斯領導人普亭(Vladimir Putin)挽回他的面子。

這番談話出自上週四晚間播出的義大利脫口秀節目《Porta a Porta》,節目線上訪問到澤倫斯基,並詢問其對於馬克宏於9日發表「歐洲一定要避免羞辱普亭」等言論的看法。

脫口秀節目《Porta a Porta》訪問澤倫斯基的片段:

「我們希望俄羅斯軍隊離開我們的國土,我們又不是在俄羅斯土地上」,澤倫斯基回覆道,「我們不會奉上領土來幫助普亭『挽回他的面子』,那是不公平的事。」澤倫斯基說,烏克蘭永遠不會承認俄羅斯吞併克里米亞的舉動。

澤倫斯基補充說:「馬克宏一直徒勞地在為俄羅斯尋找出路。」並表示在俄羅斯意識到需要退出之前,將不會尋找結束戰爭的合理方法。

「也許馬克宏知道的比我多,我知道他想透過調解我們(俄羅斯與烏克蘭)來獲得某些成就,但他失敗了。」澤倫斯基說馬克宏之所以會失敗不是因為烏克蘭,而是因為俄羅斯的立場。

「為了讓普亭挽回他的面子,身為世界領導人卻建議我在烏克蘭主權上做出一些犧牲,這並不恰當。」

愛麗舍宮:馬克宏未曾要求澤倫斯基做出任何讓步

法國愛麗舍宮(Elysée)則是反駁澤倫斯基的指控。愛麗舍宮一名官員13日表示:「馬克宏總統未曾在沒有獲得澤倫斯基的同意前,與普亭討論任何事,也從來不曾要求澤倫斯基做出任何讓步。馬克宏總統總是說與俄羅斯人談判的條件,由烏克蘭人自己決定。」

在上週一歐洲未來會議(Conference on the Future of Europe)的閉幕儀式上,馬克宏說對於目前的烏俄戰爭,歐洲一定「不可屈服於恥辱的誘惑,也不能屈服於復仇的心境。」

馬克宏還說「當歐洲這片土地重新尋回和平時,我們需要重建新的安全平衡。」這段話被解讀為馬克宏仍在尋求與普亭達成和解的跡象。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:楊士範