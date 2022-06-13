人口學家鄭雁馨談少子化困境：台灣低生育率的關鍵並非「不生」，而是「不婚」
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在東亞各國，未婚人口對生育率的影響異常關鍵，因為東亞的一大婚育特色是：孩子必須出生在婚姻關係中。以台灣來說，非婚生育僅2～4％，數十年不動如山。
採訪編輯：劉芝吟
美術設計：林洵安
從婚育文化看台灣的低生育率
1950年代，台灣每位婦女平均生育數曾高達7人，但近年生育率卻呈現雪崩式下滑，一再探底。為何生育率好似青春小鳥，一去不回頭？中央研究院「研之有物」專訪院內社會學研究所鄭雁馨副研究員，她透過數據與生育指標指出，台灣生育困境並非來自年輕夫妻只生一胎，而是因為未婚人口持續上升，低生育率的背後，與東亞的家庭和婚育文化密切相關。
重視家庭、強調傳承，東亞生育率為何持續探底？
「新生兒再創新低」、「生育率全球最低」，台灣生育率警訊年年登上新聞。多年來，政府從育嬰假、生育津貼、第二胎獎勵等各式政策輪番端上桌，但生育數據卻似乎鐵了心，一去不回頭。
年輕人為什麼不生孩子了？許多人直指低薪、高房價、工時過長，中研院社會所副研究員鄭雁馨則把焦點轉向文化與傳統價值，她直言：「經濟結構有它的影響力。但我認為，放到東亞文化脈絡來看，低生育率和家庭性別文化脫不了關係。」
在美國主修社會學與人口學的鄭雁馨，五年前開始投入生育議題的量化研究。她發現過去3、40年，台灣的家庭模式經歷劇烈變化，晚婚日趨普遍、同居逐漸不再是禁忌，但同時許多傳統價值依然延續，例如香火傳承、孩子必須在婚姻關係中出生。
鄭雁馨運用戶政資料和社會調查進行人口研究，爬梳數據背後的婚育圖像，試圖從更廣泛的文化視角，探究低生育率的根本構成。
「台灣與東亞各國的狀況非常相似，經濟發展已高度現代化，但父權文化和家庭主義盛行，長輩對年輕人成家仍有很強影響力。我們需要從東亞文化的角度出發，來分析生育率議題。」
平平都是生育率，有什麼不一樣？ 拆解PTFR、CTFR
東亞家庭與性別文化，交織出台灣特殊的生育圖像。一大特色是：相較於西方多數國家，台灣的生育率持續走低，沒有「回血」的跡象。
媒體報導常提及的探底生育率，指的是「時期生育率」（Period Total Fertility Rate, PTFR）。以2020年為例，計算方式是：將1971－2005年次各年齡的女性生育率加總起來推算，如果女性依循這一系列年齡別生育率，度過可生育階段（15－49歲）後會有幾個孩子，以此推估婦女一生的平均生育數。
這項指標方便快速，能立即呈現生育景況，不過也有盲點。由於計算方式混合了35個世代，一旦社會急速變遷，大量女性晚婚晚育，讓15－30歲的生育率明顯大幅下降，PTFR便會被低估而失真。
「PTFR適合用來比較全世界的生育概況，描繪出鉅觀的圖像。但是若一個社會經歷劇烈變化，要精準地分析生育狀況與診斷低生育率成因，世代生育率（CTFR）是比較可靠的指標。」
「世代生育率」（Cohort Total Fertility Rate,CTFR）不受生育步調的影響，但必須等到女性年滿49歲（或至少滿45歲），才能計算出同一世代的女性實際平均生育數。
當女性地位提升後，開始大量接受高等教育、進入職場，生育年齡因而逐步後延，會讓時期生育率（PTFR）顯著下滑⸺這是已開發國家都曾走過的路。例如，20世紀瑞典生育率從3.6到世紀末腰斬至1.5。不過如同少部分高生育率的西方國家，瑞典CTFR一直維持在平穩的兩個小孩，PTFR雖然看似下降，CTFR卻能撐住在替代水準，主要是那些「行程」延後的瑞典女性最後都有加入生育行列。
這個現象來到東亞，卻明顯不存在
比對台灣這兩項生育率指標，自2000年初以來，PTFR已近20年低於1.5，香港、南韓和日本同樣低迷，始終看不到生育率回補逆轉。進一步觀察1950－1979年出生者的CTFR，東亞是全世界極少數持續下滑的地區。
主要原因是：15–30歲延後未發生的大量生育率，在30–45歲回補力道不足，造成PTFR和CTFR雙雙下跌。其中關鍵，便在於日益增多的各年齡層未婚人口。
年輕夫妻不想生？低生育率關鍵：未婚人口越來越多
「同時參照PTFR和CTFR，才能掌握低生育率的真實結構，進一步分析為何台灣或東亞生育率無法回補。」鄭雁馨強調。
在東亞各國，未婚人口對生育率的影響異常關鍵，因為東亞的一大婚育特色是：孩子必須出生在婚姻關係中。以台灣來說，非婚生育僅2～4％，數十年不動如山。獨特的「婚育包裹」文化，讓不結婚幾乎等同不會生孩子，因此分析世代總生育率（CTFR）、並對照未婚率，便能拆解生育率的結構。
那麼比對數據，究竟是「誰」不生孩子了？
1965年之後出生的女性，同一世代生育率開始低於兩人。然而，一直到近年，已婚婦女的平均生育數依舊達到兩人，世代生育率下滑，其實是因為越來越多人沒有結婚。以六年級中段班（1975年出生）為例，世代生育率為1.6人，但已婚人妻平均生育兩名子女，細究來看，原因是有20％未婚女性。
「一窩蜂只關注時期生育率（PTFR）超低，很容易陷入盲點，通通鎖定在『大家不想生孩子』。實情是，多數夫妻婚後都會生育，甚至逾七成生到兩胎以上。」
換言之，低生育率的關鍵密碼並非不生孩子，更可能是：還沒結婚。
當越來越多人不只晚婚，且最後根本沒有走入婚姻，在東亞文化背景下，也意味著關上了生育大門，西方常見的生育率延後回補，因此失靈。
翻倍增加的單身男女
1980年代以前，「不結婚」這個人生選項鮮少出現。若三字頭還是孤家寡人，左鄰右舍、叔伯阿姨早已爭相出手牽紅線。當時，40歲仍未婚的比例不到5％。
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
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（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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