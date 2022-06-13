人口學家鄭雁馨談少子化困境：台灣低生育率的關鍵並非「不生」，而是「不婚」

採訪編輯：劉芝吟

美術設計：林洵安

從婚育文化看台灣的低生育率

1950年代，台灣每位婦女平均生育數曾高達7人，但近年生育率卻呈現雪崩式下滑，一再探底。為何生育率好似青春小鳥，一去不回頭？中央研究院「研之有物」專訪院內社會學研究所鄭雁馨副研究員，她透過數據與生育指標指出，台灣生育困境並非來自年輕夫妻只生一胎，而是因為未婚人口持續上升，低生育率的背後，與東亞的家庭和婚育文化密切相關。

重視家庭、強調傳承，東亞生育率為何持續探底？

「新生兒再創新低」、「生育率全球最低」，台灣生育率警訊年年登上新聞。多年來，政府從育嬰假、生育津貼、第二胎獎勵等各式政策輪番端上桌，但生育數據卻似乎鐵了心，一去不回頭。

年輕人為什麼不生孩子了？許多人直指低薪、高房價、工時過長，中研院社會所副研究員鄭雁馨則把焦點轉向文化與傳統價值，她直言：「經濟結構有它的影響力。但我認為，放到東亞文化脈絡來看，低生育率和家庭性別文化脫不了關係。」

在美國主修社會學與人口學的鄭雁馨，五年前開始投入生育議題的量化研究。她發現過去3、40年，台灣的家庭模式經歷劇烈變化，晚婚日趨普遍、同居逐漸不再是禁忌，但同時許多傳統價值依然延續，例如香火傳承、孩子必須在婚姻關係中出生。

鄭雁馨運用戶政資料和社會調查進行人口研究，爬梳數據背後的婚育圖像，試圖從更廣泛的文化視角，探究低生育率的根本構成。

「台灣與東亞各國的狀況非常相似，經濟發展已高度現代化，但父權文化和家庭主義盛行，長輩對年輕人成家仍有很強影響力。我們需要從東亞文化的角度出發，來分析生育率議題。」

圖片來源：研之有物 鄭雁馨在美國主修人口學，她指出台灣有許多棘手而迫切的人口學議題，但缺少專門獨立的人口學訓練系統，政府和國家機構也沒有投入大型研究，是目前亟待補強的研究領域。（圖片來源：研之有物）

平平都是生育率，有什麼不一樣？ 拆解PTFR、CTFR

東亞家庭與性別文化，交織出台灣特殊的生育圖像。一大特色是：相較於西方多數國家，台灣的生育率持續走低，沒有「回血」的跡象。

媒體報導常提及的探底生育率，指的是「時期生育率」（Period Total Fertility Rate, PTFR）。以2020年為例，計算方式是：將1971－2005年次各年齡的女性生育率加總起來推算，如果女性依循這一系列年齡別生育率，度過可生育階段（15－49歲）後會有幾個孩子，以此推估婦女一生的平均生育數。

這項指標方便快速，能立即呈現生育景況，不過也有盲點。由於計算方式混合了35個世代，一旦社會急速變遷，大量女性晚婚晚育，讓15－30歲的生育率明顯大幅下降，PTFR便會被低估而失真。

「PTFR適合用來比較全世界的生育概況，描繪出鉅觀的圖像。但是若一個社會經歷劇烈變化，要精準地分析生育狀況與診斷低生育率成因，世代生育率（CTFR）是比較可靠的指標。」

「世代生育率」（Cohort Total Fertility Rate,CTFR）不受生育步調的影響，但必須等到女性年滿49歲（或至少滿45歲），才能計算出同一世代的女性實際平均生育數。

當女性地位提升後，開始大量接受高等教育、進入職場，生育年齡因而逐步後延，會讓時期生育率（PTFR）顯著下滑⸺這是已開發國家都曾走過的路。例如，20世紀瑞典生育率從3.6到世紀末腰斬至1.5。不過如同少部分高生育率的西方國家，瑞典CTFR一直維持在平穩的兩個小孩，PTFR雖然看似下降，CTFR卻能撐住在替代水準，主要是那些「行程」延後的瑞典女性最後都有加入生育行列。

這個現象來到東亞，卻明顯不存在

比對台灣這兩項生育率指標，自2000年初以來，PTFR已近20年低於1.5，香港、南韓和日本同樣低迷，始終看不到生育率回補逆轉。進一步觀察1950－1979年出生者的CTFR，東亞是全世界極少數持續下滑的地區。

主要原因是：15–30歲延後未發生的大量生育率，在30–45歲回補力道不足，造成PTFR和CTFR雙雙下跌。其中關鍵，便在於日益增多的各年齡層未婚人口。

年輕夫妻不想生？低生育率關鍵：未婚人口越來越多

「同時參照PTFR和CTFR，才能掌握低生育率的真實結構，進一步分析為何台灣或東亞生育率無法回補。」鄭雁馨強調。

在東亞各國，未婚人口對生育率的影響異常關鍵，因為東亞的一大婚育特色是：孩子必須出生在婚姻關係中。以台灣來說，非婚生育僅2～4％，數十年不動如山。獨特的「婚育包裹」文化，讓不結婚幾乎等同不會生孩子，因此分析世代總生育率（CTFR）、並對照未婚率，便能拆解生育率的結構。

那麼比對數據，究竟是「誰」不生孩子了？

1965年之後出生的女性，同一世代生育率開始低於兩人。然而，一直到近年，已婚婦女的平均生育數依舊達到兩人，世代生育率下滑，其實是因為越來越多人沒有結婚。以六年級中段班（1975年出生）為例，世代生育率為1.6人，但已婚人妻平均生育兩名子女，細究來看，原因是有20％未婚女性。

「一窩蜂只關注時期生育率（PTFR）超低，很容易陷入盲點，通通鎖定在『大家不想生孩子』。實情是，多數夫妻婚後都會生育，甚至逾七成生到兩胎以上。」

換言之，低生育率的關鍵密碼並非不生孩子，更可能是：還沒結婚。

當越來越多人不只晚婚，且最後根本沒有走入婚姻，在東亞文化背景下，也意味著關上了生育大門，西方常見的生育率延後回補，因此失靈。

翻倍增加的單身男女

1980年代以前，「不結婚」這個人生選項鮮少出現。若三字頭還是孤家寡人，左鄰右舍、叔伯阿姨早已爭相出手牽紅線。當時，40歲仍未婚的比例不到5％。