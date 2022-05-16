公廣集團治理失能的根本原因，就是超高政治審查門檻的公視董監事選任制度
我們想讓你知道的是
若放任這種舉世罕見、荒謬絕倫的公視董監事選任制度繼續存在，未來類似或更離譜的政治惡鬥還會發生，公共媒體被期待的普及性、高品質、獨立性與多元性也將難以充分實現。
文：羅世宏（中正大學傳播系教授）
延宕957天的公共電視第七屆董事會終於成功完成改選12董4監，連同兩年多前即通過審查的7董1監，終於組成19董5監的董事會，符合《公共電視法》第13條「公視董事會由董事十七人至二十一人組成」的規定。
這不是第一次發生公視董事會難產，第五屆甚至延宕了968天才組成。第六屆董事會選任相對順利，但也延宕了58天。
公視董事選拔有超高、不合理的標準
何以公視董事會如此難產？癥結在於我國《公視法》規定的超高審查同意門檻。亦即行政院提名的董、監事候選人需經審查委員會以四分之三以上之多數同意；審查委員會本身則由立法院依政黨席次比例推舉11名至15名「社會公正人士」組成。
四分之三同意的超高門檻，以及「社會公正人士」由政黨依國會席次比例推舉，註定絕難避免在野黨的惡意杯葛或趁機勒索。而這正是過往公視董事會一再難產，第四屆與第六屆董事任期幾乎加倍，以及公廣集團治理失能的根本原因。
在歷次董事會難產的過程中，諸多優秀董事人選莫名其妙被刷掉、甚至被羞辱，凸顯了我國現行公視董事會選任制度是何其荒謬。針對權力有限、全無酬勞的公視董監事，卻採四分之三超高的政治審查門檻本身無理，舉世罕見。
而且在政治攻防的爾虞我詐中就算最終成功改選，由於諸多優秀董事人選在過程中已遭政治絞殺，最後由董事當選人互選產生的董事長也未必適格，而且難以避免政治介入。其後果是理應屬於全體國民的公共媒體無法得到妥善治理與監督，公視的績效表現難以提升，公信力、影響力與國際競爭力原地踏步。
若放任這種舉世罕見、荒謬絕倫的公視董監事選任制度繼續存在，未來類似或更離譜的政治惡鬥還會發生，公共媒體被期待的普及性、高品質、獨立性與多元性也將難以充分實現。因此，眼前只有一條公媒改革之路：文化部必須積極推動修法，不應讓這種荒謬的制度繼續存在下去。
《公視法》修法必須與時俱進
其實，世界各國公共電視的董事會選任制度也非一成不變，而是不斷地與時俱進，因應數位科技、觀眾行為、國際競爭與治理需求的變化。我國制度雖非一無可取，但亟需有所更張：提名董事長與董事人選前強化專業遴選與政治溝通，針對董事長人選採取更公開與更嚴格的審查，並且降低董事人選的審查同意門檻。
如果文化部在推動《公視法》修法時更具膽識與前瞻性，台灣或許可參考BBC的制度設計。未來台灣公廣集團董事長應改為兼任職，而總經理（執行長兼總編輯）則應成為當然董事，負責領導執行委員會。不僅對公廣集團所有產出內容負責，也主導公廣集團的日常經營管理。以建構一個權責相符、專業經營、有能力因應國際競爭與開創新局的公媒治理體系。
其中，公廣董事長由現行「互選制」改由行政院長提名時指定，或許是台灣各界可能最難接受的制度改革。不過，世界各國運作較為健全的公共媒體董事長，其實都不是由董事互選產生，而是在政府提名時即指定人選，並且接受比選任其他董事更嚴格的審查過程。
畢竟，並非每一位通過審查董事都適格擔任董事長，而且互選制不一定能保證產生適格的董事長。這點從過往台灣公視董事長的選任結果即可知一二。
公視董事選取，可以BBC為範例
以世界公共媒體典範的BBC為例，其董事會由任期四年的14位董事組成，但文化大臣（相當於我國文化部長）只擁有董事長和四位地區（英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭）代表董事的提名權。並且在獲得女王任命前，須分別獲得國會數位文化媒體體育委員會、蘇格蘭大臣、威爾斯大臣，以及北愛爾蘭自治政府行政委員會同意。
另外九位董事，實質上是由BBC董事長和四位地區代表董事組成的董事會，自主對內與對外徵選產生，完全不是由政府提名、國會審查的方式產生。其中包含四位專任職董事，包括作為當然董事的BBC現任執行長，以及BBC新聞總監、BBC內容長與BBC營運長。
換句話說，這四位專任職的「執行董事」，與另外10位兼任職「非執行董事」（含董事長）的產生方式不同。亦即他們完全不必經過政治審查（政府提名、國會審查）與（女王）任命的過程，解任時亦同，去留完全看專業能力、操守及實際績效表現。
BBC董事長與四位地區代表董事獲提名前的遴選作業，也是我國在改革公視董事選任制度時可以特別留意並參考的。
根據2016年國會通過的《BBC皇家特許狀》，BBC董事長由英國文化部公開徵選，確保公平與開放。並由文化部邀集具公信力人士組成審查委員會（通常由文化部常次與外部審查委員共五人組成），與BBC保持密切聯繫以確定BBC現階段需要的董事長人選資格，並對外公告一個月。
接著負責遴選各方推薦或自薦的董事長候選人（最近一次作業是在2020年11月，共有23人應徵，名單不對外公開），最終決定推薦一份「可任命人選名單」（最近一次的名單有五人，名單不公開）提交給文化部長。
文化部長於2021年1月就這五位人選中提名一人為BBC董事長（未獲提名的四人的真實身份保密）。董事長候選人資格，必須高度符合以下大部分標準：
- 國內或國際最高水準的公共或商業職涯經驗。
- 了解英國和全球媒體和廣電市場和／或創意產業面臨的主要挑戰和機遇。
- 擁有稱職董事長所需技能，包括財務管理和確保妥善運用BBC資源的經驗。
- 擁有戰略性、獨立性和想像力地思考複雜問題的能力。
- 代表BBC與廣泛的利害攸關群體（包括觀眾、國會議員和媒體）溝通與關係管理的技巧與能耐。
- 有能力面對BBC營運挑戰與確保公共利益，包括維持BBC的公正性和全球影響力。
接著，英國文化大臣向國會「數位文化媒體與體育委員會」（相當於我國立法院教育文化委員會）提交BBC董事長的提名書面理由書，然後由該委員會的10名跨黨派議員負責舉行公開聽證會（Pre-appointment hearing），由董事長被提名人Richard Sharp接受他們全程錄影錄音的拷問（共計100個問題）。（另見：詢答逐字稿紀錄）
英國BBC董事審查不會造成政黨惡鬥
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