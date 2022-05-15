非凡搖滾樂：過半成員是殘障人士，波蘭搖滾樂隊Na Górze演出30年

文：葉子

圖：香港電台

1991年，受聘於波蘭一家社福中心的照顧員華捷·烈茲上任，眼前只見到四周一片灰色。殘舊不堪的中心內，住了一群衣衫襤褸的殘障小孩，令華捷不禁掉下男兒淚；他努力學習與這群小孩相處，將以往在社區中心籌組劇場的經驗帶到中心，希望安排和他們一起表演，為他們帶來自信與歡樂。

原是社福中心照顧員的華捷一促成樂隊成立，帶領着樂隊各成員走進音樂世界，為成員帶來自信與歡樂。

華捷陸續發掘擅長敲擊的羅拔·華斯克、鍵盤手基斯札夫·諾威基及主音阿當·奇亞托斯基，三位殘障人士加上低音結他手積奇·維札斯基，在二十多年前組成的「半正常」搖滾樂隊On The Top （波蘭語：Na Górze）。雖然On The Top過半成員是殘障人士，但卻未有妨礙他們出唱片、拍MV，更有機會到歐洲大型搖滾音樂節之一的「波蘭胡士托音樂節 （Pol'and'Rock Festival）」演出，唱出非凡人生。

On The Top在歐洲大型搖滾音樂節之一的「波蘭胡士托音樂節（Pol'and'Rock Festival）」演出成功，未來會灌錄新專輯及計劃巡迴演出。

在社福宿舍居住的鼓手羅拔，日常會在宿舍縫製布偶，手藝不錯。雖然羅拔說話不太清晰，但熱情的笑容及親切的擁抱是他的「殺手鐧」，令他成為宿舍及樂隊中的開心果。不過，孩子氣的羅拔間中會鬧情緒，綵排時不理曲風沉醉敲擊，喝醉又會大吵大鬧，要隊友又罵又哄軟硬兼施。數年前，羅拔尋回生母，經常會致電問候媽媽，隊友們特意陪他探望媽媽，並為羅拔的媽媽與鄰居們即席表演，盡顯兄弟情。

鼓手羅拔住在社福宿舍，除了打鼓亦擅長縫製布偶。

鍵盤手基斯札夫最愛的除了樂隊，還有太太安芝娜斯卡及電腦。安芝娜斯卡透過前男友認識On The Top，對基斯札夫一見傾心，最後墮入愛河結為夫妻。兩人時有爭吵但總是很快雨過天晴，每次太太捧場，樂隊都會獻唱《花》這首歌，讓他以獨奏部分向太太示愛。除了彈得一手好琴，基斯札夫亦自學電腦知識，可惜因為身體障礙所限寫字緩慢，未能投身他最嚮往的電腦服務行業；雖然未能將興趣變成職業，但樂隊不用表演的日子，他都喜歡留在家中鑽研電腦。

基斯札夫與太太一見鍾情，二人雖然常有爭吵但很快和好。

在幼稚園工作的主音阿當是單親爸爸，14歲的兒子伊哥現時在宿舍居住，阿當每月會去探望兩次，二人的關係像朋友多於父子。阿當最大的心願，是4年後待兒子成年，能將他接回家一同生活；為了達成願望，阿當經常提醒自己要學習做好爸爸照顧兒子，成為他的好榜樣。

樂隊主音阿當是一名單親爸爸，兒子伊哥住在宿舍，二人每月見面兩次。阿當雖有殘障，但決心要當一位好爸爸。

得悉會到Pol'and'Rock音樂節演出，主音阿當感到膽怯及不安，華捷與低音結他手積奇一如以往，為他們打點之餘，亦充當心理輔導員，鼓勵他們勇敢作新嘗試。一手發掘及組成On The Top的華捷希望觀眾的掌聲，是因為真心欣賞他們的音樂，而非出於同情；他強調一直視On The Top為普通樂隊，希望樂迷亦如此看待他們。

華捷希望樂迷將On The Top當作普通樂隊，真心欣賞他們的音樂。

積奇則認為社會對殘疾人士有太多誤解及歧視，但其實每人都有不足和缺憾，只要互相包容就可共處。二人繼續努力為樂隊發展籌謀，正錄製全新專輯，亦計劃作巡迴演出。

低音結他手積奇認為社會對殘障人士太多誤解，但其實人人都有不足。

〔播出日期：2022年5月18日（星期三），晚上11時，港台電視31〕

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex