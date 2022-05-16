「近似紙張，更勝紙張」：元太如何打造台廠電子紙生態圈，帶起新一波「顯示革命」？

電子紙到底能不能取代紙張，成為產業界熱門的話題。全球電子紙領導廠商元太（E Ink ）成為近期弱勢台股中耀眼的「新星」，其受惠於疫情下的數位轉型，成功在「新零售市場」中開疆闢土；再加上彩色電子書閱讀器與電子紙筆記本穩定發展下，將打造台廠電子紙生態圈，預計將帶來新一波的「顯示革命」。

紙張、LCD螢幕和電子紙

2015年微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾表示電子書將改變全球的閱讀方式，並且預言未來10年，電子出版將會取代實體書，此番發言引起當時的出版業一陣恐慌。

未料，日後的數據卻和比爾蓋茲的預測截然不同，因為同年美、英和澳洲的紙本書銷量卻不減反增，甚至還有人直指電子閱讀是個尚未成熟的科技。

專欄作家Ferris Jabr就此分析，使用螢幕閱讀故事文章時，理解速度會變慢、記憶的內容也會變少；再加上，民眾長時間接受發光體刺激，會導致疲累不利於長時間閱讀，這也意味雖然如iPad、筆電等電子閱讀大行其道，但是紙本書仍是主流是市場。

近年來，電子紙業者亟欲向市場區分和液晶螢幕市場的不同之處，例如電泳式電子墨水（Electrophoretic Ink）技術通稱為電子墨水（Electronic Ink）能夠大幅度降低民眾閱讀上的不是體驗，擁有優異的低耗電、類紙張、陽光下可視等特性。

元太科技

另一方面，電子紙雖然是一種顯示器技術，但是較於有機發光二極體（OLED），過去還是有許多缺點，包含重新整理速度慢，導致生產商很難應用在複雜的裝置上；還有彈出式選單、游標操作和窗口捲動等互動操作。再加上，觀看時容易產生「殘影」，也讓許多使用者產生使用不慣等問題。

疫情為電子紙產業帶來契機

不過，因為疫情爆發，全球實體書產業可能正在改變。根據中華紙業大數據研究院報告指出，疫情前全球紙漿成長率已經是連續3年下降，又遇到疫情影響，各國紙業產量再度下挫，達到近年低點；反而是電子紙應用大放異彩。

也可以說疫情改變了使用民眾紙張的態度，推動了電子紙產生更多應用。

電子紙薄膜和模組大廠元太公共關係處處長李秀芬告訴我們，在疫情期間，各國封城企業面臨停擺，沒有人力可以逐個更換商品標籤，又在無人商店、節能減碳的趨勢下，零售業大舉採用電子標籤，因此電子紙市場得以快速擴大。

在台灣，全聯已經率先導入電子標籤。元太產品管理處Joe li強調，打造智慧零售電子標示重要的一環，電子標籤裝入電池後只有在更換資訊時才需要微量電力，因此往往能夠維持數年的運作。

隨著技術成長，已經漸漸克服過去為人詬病的缺點，甚至在觸摸的質感上都越來越接近紙張。此外，電子紙也由黑白灰階變成三色（黑白紅/黃），再突破成為先進彩色電子紙、四色電子紙和彩色印刷電子紙。

許多人都誤解電子紙如同液晶螢幕一樣，色彩是可以隨時調整，但其實並非如此。元太資深管理師李育琪向我們解釋，就元太而言分別是3種技術，每個技術產生的顏色、色溫都不同，再對應到不同應用。

例如常見的電子書閱讀器、電子紙筆記本是使用E Ink Gallery TM 3全彩電子紙和E Ink Kaleido TM 3彩色印刷電子紙。

前者，運用青色、洋紅、黃、白等彩色電子墨水混色，具有鮮明色彩的顯示效果；後者，則是印刷式彩色濾光片將色彩印刷於黑白電子紙，色彩較為溫潤。

還有E Ink SpectraTM3100 Plus五色電子紙則是應用在電子貨價標籤、零售廣告看板上，運用黑、白、紅、黃等4色，製造出純色與飽和色的效果。

元太科技

李育琪說，這些技術是十多年來的努力，才能將電子紙雙穩態（Bi-stable）和反射式（不自發光）的2大技術發揮到最好，可以做到讓畫面持續顯示，但是「零耗電」，還能夠降低藍光傷害。

最終還能夠做到廣角、陽光下可視、更輕薄，還有軟性可撓的效果，可以說是「近似紙張，更勝紙張」。

電子紙生態圈持續擴大

然而，這些突破，都是電子紙生態圈日益完備的成果，包含從上游TFT背板、模組供應、材料和薄膜、IC供應；到下游系統整合、軟體供應以及終端品牌客戶等。

李育琪強調，加強新應用和擴大垂直業務合作，是未來重要目標。

元太科技 目前元太科技的電子紙生態圈夥伴，包含：群創、友達和聯發科等知名廠商。

目前所有的有關顯示器的產業中，電子紙才正要起步。根據工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）研究預估，2018電子紙面板市場值只有120億美元（新台幣3480億元）；TFT-LCD面板則有428.2億美元（新台幣12.4兆元）。

但是就趨勢而言，TFT-LCD面板在2014年創下498.8億美元（新台幣14.4兆元）登頂後，市況開始趨於飽和，又加上中國產能持續開出，造成面板產業供過於求情況明顯；對照電子紙，其應用卻持續向上。

根據元太2020年財報顯示，全年合併營收達新台幣153.6億元，創下7年新高，營業率、淨利率同創9年高點，而今（2022）年新一季的財報，更創下合併營收達83.38億元、年成長42.19%的佳績。

日前，Touch Taiwan 2022智慧顯示展上，元太全面升級的技術引起外界關注，彩色畫面翻頁速度提升至僅1秒，並能結合手寫與觸控功能，將能取代過去黑白電子紙閱讀器的產品。