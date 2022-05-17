俄羅斯勝利日大閱兵取消空中分列式，正是反應出不重視空中武力的「蘇聯傳統」
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打從蘇聯時代以來，戰鬥機的座艙一直都是一個政治委員相對起來管不到的地方。對個人主義與自由主義的防範，或許正是為什麼蘇聯、中共、北韓以及華沙公約體系國家比起美國、英國以及中華民國而言更不樂於以發展空中武力為主的原因。
今年5月9日是俄羅斯的勝利日，本來也是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）要用來宣告他征服烏克蘭的紀念日，結果這場侵略戰爭打了快三個月都沒有結果。勝利日大閱兵，也因為俄國沒有取得如預期般的決定性勝利而縮水，不只參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）大將缺席，就連原本要動員70架飛機參與的空中分列式都被取消。
到底為什麼空中分列式被取消？還記得筆者在戰爭開打前，曾撰文指出俄羅斯空天軍與烏克蘭空軍的飛機數量是1000比100嗎？當時筆者很篤定一旦俄軍對烏克蘭發起全面進攻，俄羅斯會在短時間內取得烏克蘭制空權，甚至引發烏克蘭空軍的大規模叛逃，一如2014年烏克蘭海軍的叛變一樣。結果戰爭開打到現在，俄羅斯空軍還是沒能徹底掌握住烏克蘭的天空。
這確實跌破了很多專家的眼鏡，而且包括直升機在內，俄羅斯三軍自2022年2月14日戰爭爆發以來已經有62架航空器的折損。其中第一線主力戰機的損失，包括Su-34的七架、Su-30的4架以及Su-35的一架。與美國空軍A-10同等級，擔負對地攻擊任務的Su-25則折損了八架之多。機隊規模比俄羅斯小10倍的烏克蘭，航空器損失數目同樣是62架。
以這樣的比例來看，其實烏克蘭打得已經是相當不錯，雖然因為其機隊主力是由90年代的老舊機種組成，損失數量也比俄羅斯大一點。比如MiG-29戰鬥機被打掉13架，Su-27則是四架。值得注意的是，Su-25同樣是烏克蘭空軍的對地打擊主力，其損失數量為九架，比俄羅斯空天軍多了一架。整體來看，俄羅斯空天軍的表現只有三個字可以形容，那就是「糗大了」。
俄羅斯空天軍表現如此掉漆，原因是在於蘇聯系統的國家軍事強項從來就不在航空兵，無論是俄羅斯還是烏克蘭都不例外。因此對於「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）的神話，筆者是從來就不買單的。蘇聯系統的國家，對地作戰的強項是裝甲兵與砲兵，對海作戰的強項是潛艦，對空作戰的強項是防空兵。由美國提供的刺針（Stinger）防空飛彈，或許才是造成俄羅斯空天軍損失慘重的主因。
不重視空中武力的蘇聯
蘇聯在人類航空發展史上有相當重要的一席之地，比如全世界第一款全金屬下單翼，又可以收縮起落架的戰鬥機，便是曾在抗戰初期提供給中華民國空軍使用的波利卡波夫（Polikarpov）I-16型殲擊機。不過做為大陸型國家的蘇聯，更加強調以野戰火砲搭配裝甲車為主力的大縱深作戰。縱然有能力生產優秀的戰鬥機與長程轟炸機，蘇聯的建軍思想始終擺脫不了大陸軍主義。
比如被賦予戰略轟炸任務的佩特利亞可夫（Petlyakov），曾參加庫斯克會戰的Pe-8轟炸機，就因為損失過於慘重而在1944年提前退役。雅可（Yakovlev）Yak-3、Yak-9以及拉沃奇金（Lavochkin）La-7等殲擊機再優秀，都不如伊留申（Interleukin）Il-2以及圖伯列夫（Tupolev）Tu-2等強擊機更具代表性。因為這兩款飛機的存在，便是直接為蘇聯紅軍戰車大軍提供空中支援用的。
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