鬼才多藝的費曼教授，徹底打破一般人對物理學者不苟言笑的刻板印象
我們想讓你知道的是
跟許多潛伏在地球的外星人（？）一樣，費曼教授，毫無疑問的鬼才多藝，自學打鼓與冷僻語言（Tuvan，圖瓦語，全球不及25萬人使用），熱衷破解象形文字和解鎖遊戲，進而到脫衣舞廳抒發研究壓力……。
大家努力考試，也努力教育下一代如何考試，可是最後......我們其實什麼都不懂。
超越「人類」的大腦：費曼教授（Richard Phillips Feynman，1918－1988），5月11日知名壽星。
堪稱西元20世紀當代物理學成就最偉大的學者之一，也是西元1965年「諾貝爾物理學獎」的桂冠得主。費曼教授出生在美國紐約的皇后區，一個父親對於科學抱持高度興趣的猶太裔商人家庭。
或許是外星人的身分不好隱藏（？），也可能是金牛宮仙人所賦予的使命必達（！），從小費曼就擁有著旁人難以想像的天賦與智慧，以著跳躍式的直覺邏輯，特立獨行，一步步邁向頂尖研究者之路。
小學畢業，我們吵著買腳踏車，他接觸《初等微積分》；中學期間，我們迷著看「抖音」、「小紅書」，他自學《狹義相對論》；高中三年，我們正忙著把妹、看帥哥，他一邊把，一邊研究麻省理工（Massachusetts Institute of Technology）為大二生授課專用的《高等微積分》，因為老師不要他在課堂上影響其他同學。
大學進入麻省（當然），研究所選擇普林斯頓（Princeton University）理論物理學的費曼，此刻除了成為學長們口中所流傳的「神話人物」之外，偶爾還會在課堂上替教授分憂解勞，提供師長們下一步的課程該如何進行。因此被同學戲稱，到校根本只是在浪費他的時間。
問題幾乎全都是人類自己製造出來的。
是，我們「這一邊」的人類，數千載以來，持續不斷地在製造問題。
到了二戰末期時，費曼受邀參與美國戰略性原子彈開發作業，也就是「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）。更在親眼目睹（唯一一位用肉眼觀測）了原子彈試射成功之際，首先提出了大膽的核武器威脅論。
西元1951年，費曼來到了加州理工學院（California Institute of Technology）服務。除作育英才、培育新秀外，也完成了近代物理學指標教材《費曼物理學講義》（The Feynman Lectures on Physics，他是共同著作者之一）。
而在量子電動力學（Quantum Electrodynamics）方面的基礎性研究工作，費曼更是居功厥偉。也讓他在西元1965年時，以對粒子物理學產生深遠影響之貢獻，和朝永振一郎（1906 - 1979）與施溫格（Julian Seymour Schwinger，1918 - 1994）共同贏得了諾貝爾物理學獎。
成功的科技需要依據事實而非公共關係（之掩飾），畢竟大自然是無法愚弄的。
直至西元20世紀80年代，費曼如同神祇一般地在學術界廣受歡迎，更是當年全美最受推崇的理論物理學家。而他也率先揭露出其未來對於奈米醫學和量子電腦（Quantum computer）的遠見和期待，開啟了後代學生們對於粒子物理學不斷的追求和推論，也傳承新一代的諾貝爾物理獎得主（如Douglas Osheroff）。
嗯，跟許多潛伏在地球的外星人（？）一樣，費曼教授，毫無疑問的鬼才多藝，自學打鼓與冷僻語言（Tuvan，圖瓦語，全球不及25萬人使用），熱衷破解象形文字和解鎖遊戲，進而到脫衣舞廳（！）抒發研究壓力……。
而他精彩有趣的生活觀與獨特見解，也徹底打破了一般人對學者不苟言笑的刻板印象。因此其留下的傳記式作品《別鬧了，費曼先生！》（「Surely You're Joking, Mr. Feynman！」：Adventures of a Curious Character。）儼然已成為科普文學史上最著名的暢銷作之一，也是不少學校推薦的優質課外讀物。
我相信課本對於一個好老師而言，只是一種幫助教學的工具，而不是照本宣科的材料。
生日快樂，費曼教授。
延伸閱讀
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- 費曼的人生伴侶與歸宿
- 費曼：科學給我們的力量、樂趣、世界觀及懷疑
- 天才費曼：只有不太了解一個女人時你才會愛上她，因為你看不到她的缺點（喻研究熱情）
- 費曼和愛因斯坦相信自己的理論，不科學嗎？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
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