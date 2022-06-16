鬼才多藝的費曼教授，徹底打破一般人對物理學者不苟言笑的刻板印象

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

大家努力考試，也努力教育下一代如何考試，可是最後......我們其實什麼都不懂。

超越「人類」的大腦：費曼教授（Richard Phillips Feynman，1918－1988），5月11日知名壽星。

堪稱西元20世紀當代物理學成就最偉大的學者之一，也是西元1965年「諾貝爾物理學獎」的桂冠得主。費曼教授出生在美國紐約的皇后區，一個父親對於科學抱持高度興趣的猶太裔商人家庭。

或許是外星人的身分不好隱藏（？），也可能是金牛宮仙人所賦予的使命必達（！），從小費曼就擁有著旁人難以想像的天賦與智慧，以著跳躍式的直覺邏輯，特立獨行，一步步邁向頂尖研究者之路。

小學畢業，我們吵著買腳踏車，他接觸《初等微積分》；中學期間，我們迷著看「抖音」、「小紅書」，他自學《狹義相對論》；高中三年，我們正忙著把妹、看帥哥，他一邊把，一邊研究麻省理工（Massachusetts Institute of Technology）為大二生授課專用的《高等微積分》，因為老師不要他在課堂上影響其他同學。

大學進入麻省（當然），研究所選擇普林斯頓（Princeton University）理論物理學的費曼，此刻除了成為學長們口中所流傳的「神話人物」之外，偶爾還會在課堂上替教授分憂解勞，提供師長們下一步的課程該如何進行。因此被同學戲稱，到校根本只是在浪費他的時間。

問題幾乎全都是人類自己製造出來的。

是，我們「這一邊」的人類，數千載以來，持續不斷地在製造問題。

到了二戰末期時，費曼受邀參與美國戰略性原子彈開發作業，也就是「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）。更在親眼目睹（唯一一位用肉眼觀測）了原子彈試射成功之際，首先提出了大膽的核武器威脅論。

Photo Credit: AP Photo / 達志影像

西元1951年，費曼來到了加州理工學院（California Institute of Technology）服務。除作育英才、培育新秀外，也完成了近代物理學指標教材《費曼物理學講義》（The Feynman Lectures on Physics，他是共同著作者之一）。

而在量子電動力學（Quantum Electrodynamics）方面的基礎性研究工作，費曼更是居功厥偉。也讓他在西元1965年時，以對粒子物理學產生深遠影響之貢獻，和朝永振一郎（1906 - 1979）與施溫格（Julian Seymour Schwinger，1918 - 1994）共同贏得了諾貝爾物理學獎。

成功的科技需要依據事實而非公共關係（之掩飾），畢竟大自然是無法愚弄的。

直至西元20世紀80年代，費曼如同神祇一般地在學術界廣受歡迎，更是當年全美最受推崇的理論物理學家。而他也率先揭露出其未來對於奈米醫學和量子電腦（Quantum computer）的遠見和期待，開啟了後代學生們對於粒子物理學不斷的追求和推論，也傳承新一代的諾貝爾物理獎得主（如Douglas Osheroff）。

嗯，跟許多潛伏在地球的外星人（？）一樣，費曼教授，毫無疑問的鬼才多藝，自學打鼓與冷僻語言（Tuvan，圖瓦語，全球不及25萬人使用），熱衷破解象形文字和解鎖遊戲，進而到脫衣舞廳（！）抒發研究壓力……。

而他精彩有趣的生活觀與獨特見解，也徹底打破了一般人對學者不苟言笑的刻板印象。因此其留下的傳記式作品《別鬧了，費曼先生！》（「Surely You're Joking, Mr. Feynman！」：Adventures of a Curious Character。）儼然已成為科普文學史上最著名的暢銷作之一，也是不少學校推薦的優質課外讀物。

我相信課本對於一個好老師而言，只是一種幫助教學的工具，而不是照本宣科的材料。

生日快樂，費曼教授。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航