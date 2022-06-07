存在主義之父齊克果：人存在的意義，無法經由理性思考得到答案
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以哲學、神學為出發點的非理性主義思潮，認為人存在的意義是無法經由理性思考而得到答案，必須強調個人、獨立自主和主觀經驗的論述，後來也就成為了齊克果所論述的「存在主義」。
眾人都已受洗，然而信仰卻已「消失」在我們當中。
「存在主義」（Existentialism）之父，齊克果（Søren Aabye Kierkegaard，1813－1855），5月5日知名壽星。
誕生於丹麥首府哥本哈根，齊克果，雖然不是普世教科書的常客，但卻幾無爭議地，被推崇為北歐近代宗教發展史上，不可不提及的偉大哲學、神學家與作家之一。然不少只聞其名卻不知其人的好友們，或許心中會有疑問，齊氏為何會贏得如此卓越的評價呢？讓我們從當時的時空背景談起…。
昔日的丹麥王國（Kongeriget Danmark），乃是一個將基督（新）教作為正式「國教」（今日比例約八成左右）的上帝賜福之地。每一名出生在丹麥領土裡的嬰孩，依法都「自動」（或「被動」）成為基督（新）教丹麥路德信義宗（Lutheranism）的「當然」會友。
然而，在西元19世紀時，隨著基督（新）教面臨來自西歐「啟蒙時代」（Siècle des Lumières）所衍生哲學與科學兩大思維浪潮的衝擊與挑戰，教會內部也逐漸產生了兩個截然不同的分支：
- 一個是「自由主義派」（Liberal Christianity）神學，融入現代理性主義。
- 另外一個，則是立場保守、傾向極端、著重字義解經的傳統「更正教」神學，也就是後來的「基要主義派」（Christian fundamentalism）。
兩種神學價值觀交互衝突的擺盪下，丹麥人一步步陷入了為何而信？乃至於是所信何物的迷霧莊園。反而無法持守著初識福音信息的感動，更慢慢流失了以往被認為是真道磐石的教會文化，也漸漸遺忘基督（新）教是如何作為「與神同在」之概念。更甚者，在決志受洗成為了主內弟兄姊妹之後，理應作為一位基督徒所持守並關注的信仰焦點，讀經、禱告，此刻都被徹底模糊掉了。
整個丹麥教會圈所彌漫的氛圍，可說完全沉溺一股追求希臘化時代「屬人智慧」的詭異風向。在上位者不再繼續仰望「屬神智慧」（來自於《聖經》的啟示），失去了基督（新）教應有的素養和內涵…故齊克果以一名研究哲學與神學的基督徒身分，公開為文，嚴詞批評諸多所謂「掛名」的基督徒。
在齊氏的觀念裡，「信仰」二字，若僅透過一群缺乏經歷基督生命之傳道人每個禮拜在會堂上所傳講的道理來闡述，以及毫無見證，純粹「衣冠楚楚」踏進教會來做主日禮拜的會友們作為宣教對象的話，台上台下，高舉十架的背後，其實已經形成了一種集體假冒為善、群眾自以為義的雙重性格（哇噢，好辛辣）。
當下聚會時所彰顯的「信仰」儼然早就腐朽壞去。教會亦淪落如主耶穌在福音書裡所責備的「法利賽人」（Pharisees）一般，極其不堪。是的，就是「不堪」。
你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了。因為你們好像粉飾的墳墓，外面好看，裡面卻裝滿了死人的骨頭和一切的汙穢。——《馬太福音》23：27
齊克果說道，無法接受自己竟是這種「假冒為善」信仰邏輯下的會友，所以坦白又果斷地向當時的教會高層表達心底的不滿。並勇敢為文，向社會大眾揭發此等嚴重且迫切的教會問題。
同時，他也觀察到，不少神職人員也已停止對靈命造就的渴慕，更放棄神所賦予之權柄。牧會的心態，早就淪為一般宗教事務行政雇員，無法在信仰道路上增長，以求榮神益人。齊克果為此感到萬分痛心，甚至一度產生懷疑，基督教會發展至今，1000多年的薪火傳承，往後是否還需要神學素養之存在與澆灌呢？
同樣的，看見歐陸崛起的黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel，1770－1831）式哲學，以「神的臨在論」（神臨在於文化的歷史演進）與「文化基督教」大為盛行。齊克果更義無反顧地大聲疾呼，基督徒啊，你我應重拾「神話語的神學」。
在神、人之間，兩者擁有著一種素質上的無限差異，人類不僅「有限」，更是「有罪」的。故追根究底，我們必須藉著決心，也就是信心的跳躍，憑藉內心的真摯熱情來擁抱福音、盼望真理。畢竟缺少信心的跳躍，基督信仰就會變成只剩理性可言的宗教。但「理性」這個詞彙所代表的意義，絕對稱不上是正統基督福音。
以哲學、神學為出發點的非理性主義思潮，認為人存在的意義是無法經由理性思考而得到答案，必須強調個人、獨立自主和主觀經驗的論述，後來也就成為了齊克果所論述的「存在主義」。
而一輩子追求「本真存在」、「信心跳躍」、「主觀真理」，著有《非此即彼》（Enten-Eller）、《愛在流行》（Kjerlighedens Gjerninger）等書的他，後來亦以反對教條化神學，而成為「文化性神學」的代表性人物，進而開創了教會更新思想、回歸初代教會信仰真道的概念。
世間有兩種愚昧之事：一是深深相信不真實的東西，二是拒絕相信真實存在的東西。
值得一提的是，自始自終，反對丹麥基督教會走向偏差、步入腐敗的齊克果，即使躺臥在病榻的臨終時刻，也不願屈膝妥協，除拒絕教會安排的聖餐禮之外，更不准相關教會人士前來參加葬禮。
後記
最常見的絕望形式為何？「沒辦法做自己」。
這篇壽星文，字數不多，也不是什麼闔家歡樂、老少咸宜的文章，更沒有風花雪月也不見拈花惹草。但我想，齊克果的想法，今天，疫情伴隨烏東戰亂，或者是假新聞、假先知充斥的世道下，確實值得我們花點時間思考。尤其「存在主義」的關鍵論點之一，正是「世界沒有終極的目標」。
活著的人們，你跟我，以至於是所有的親友或任何一個陌生人，靜靜思考之後，我們會赫然發現，自己其實是處於一個隱約且具備敵意的世界當中。借沙特（Jean-Paul Sartre）的話，每個人的選擇都是自由的，但面對選擇之後的結果，每個人也都有無法逃避的責任。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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