存在主義之父齊克果：人存在的意義，無法經由理性思考得到答案

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

眾人都已受洗，然而信仰卻已「消失」在我們當中。

「存在主義」（Existentialism）之父，齊克果（Søren Aabye Kierkegaard，1813－1855），5月5日知名壽星。

誕生於丹麥首府哥本哈根，齊克果，雖然不是普世教科書的常客，但卻幾無爭議地，被推崇為北歐近代宗教發展史上，不可不提及的偉大哲學、神學家與作家之一。然不少只聞其名卻不知其人的好友們，或許心中會有疑問，齊氏為何會贏得如此卓越的評價呢？讓我們從當時的時空背景談起…。

昔日的丹麥王國（Kongeriget Danmark），乃是一個將基督（新）教作為正式「國教」（今日比例約八成左右）的上帝賜福之地。每一名出生在丹麥領土裡的嬰孩，依法都「自動」（或「被動」）成為基督（新）教丹麥路德信義宗（Lutheranism）的「當然」會友。

然而，在西元19世紀時，隨著基督（新）教面臨來自西歐「啟蒙時代」（Siècle des Lumières）所衍生哲學與科學兩大思維浪潮的衝擊與挑戰，教會內部也逐漸產生了兩個截然不同的分支：

一個是「自由主義派」（Liberal Christianity）神學，融入現代理性主義。

另外一個，則是立場保守、傾向極端、著重字義解經的傳統「更正教」神學，也就是後來的「基要主義派」（Christian fundamentalism）。

兩種神學價值觀交互衝突的擺盪下，丹麥人一步步陷入了為何而信？乃至於是所信何物的迷霧莊園。反而無法持守著初識福音信息的感動，更慢慢流失了以往被認為是真道磐石的教會文化，也漸漸遺忘基督（新）教是如何作為「與神同在」之概念。更甚者，在決志受洗成為了主內弟兄姊妹之後，理應作為一位基督徒所持守並關注的信仰焦點，讀經、禱告，此刻都被徹底模糊掉了。

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整個丹麥教會圈所彌漫的氛圍，可說完全沉溺一股追求希臘化時代「屬人智慧」的詭異風向。在上位者不再繼續仰望「屬神智慧」（來自於《聖經》的啟示），失去了基督（新）教應有的素養和內涵…故齊克果以一名研究哲學與神學的基督徒身分，公開為文，嚴詞批評諸多所謂「掛名」的基督徒。

在齊氏的觀念裡，「信仰」二字，若僅透過一群缺乏經歷基督生命之傳道人每個禮拜在會堂上所傳講的道理來闡述，以及毫無見證，純粹「衣冠楚楚」踏進教會來做主日禮拜的會友們作為宣教對象的話，台上台下，高舉十架的背後，其實已經形成了一種集體假冒為善、群眾自以為義的雙重性格（哇噢，好辛辣）。

當下聚會時所彰顯的「信仰」儼然早就腐朽壞去。教會亦淪落如主耶穌在福音書裡所責備的「法利賽人」（Pharisees）一般，極其不堪。是的，就是「不堪」。

你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了。因為你們好像粉飾的墳墓，外面好看，裡面卻裝滿了死人的骨頭和一切的汙穢。——《馬太福音》23：27

齊克果說道，無法接受自己竟是這種「假冒為善」信仰邏輯下的會友，所以坦白又果斷地向當時的教會高層表達心底的不滿。並勇敢為文，向社會大眾揭發此等嚴重且迫切的教會問題。

同時，他也觀察到，不少神職人員也已停止對靈命造就的渴慕，更放棄神所賦予之權柄。牧會的心態，早就淪為一般宗教事務行政雇員，無法在信仰道路上增長，以求榮神益人。齊克果為此感到萬分痛心，甚至一度產生懷疑，基督教會發展至今，1000多年的薪火傳承，往後是否還需要神學素養之存在與澆灌呢？

同樣的，看見歐陸崛起的黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel，1770－1831）式哲學，以「神的臨在論」（神臨在於文化的歷史演進）與「文化基督教」大為盛行。齊克果更義無反顧地大聲疾呼，基督徒啊，你我應重拾「神話語的神學」。

在神、人之間，兩者擁有著一種素質上的無限差異，人類不僅「有限」，更是「有罪」的。故追根究底，我們必須藉著決心，也就是信心的跳躍，憑藉內心的真摯熱情來擁抱福音、盼望真理。畢竟缺少信心的跳躍，基督信仰就會變成只剩理性可言的宗教。但「理性」這個詞彙所代表的意義，絕對稱不上是正統基督福音。

以哲學、神學為出發點的非理性主義思潮，認為人存在的意義是無法經由理性思考而得到答案，必須強調個人、獨立自主和主觀經驗的論述，後來也就成為了齊克果所論述的「存在主義」。

而一輩子追求「本真存在」、「信心跳躍」、「主觀真理」，著有《非此即彼》（Enten-Eller）、《愛在流行》（Kjerlighedens Gjerninger）等書的他，後來亦以反對教條化神學，而成為「文化性神學」的代表性人物，進而開創了教會更新思想、回歸初代教會信仰真道的概念。

世間有兩種愚昧之事：一是深深相信不真實的東西，二是拒絕相信真實存在的東西。

值得一提的是，自始自終，反對丹麥基督教會走向偏差、步入腐敗的齊克果，即使躺臥在病榻的臨終時刻，也不願屈膝妥協，除拒絕教會安排的聖餐禮之外，更不准相關教會人士前來參加葬禮。

後記

最常見的絕望形式為何？「沒辦法做自己」。

這篇壽星文，字數不多，也不是什麼闔家歡樂、老少咸宜的文章，更沒有風花雪月也不見拈花惹草。但我想，齊克果的想法，今天，疫情伴隨烏東戰亂，或者是假新聞、假先知充斥的世道下，確實值得我們花點時間思考。尤其「存在主義」的關鍵論點之一，正是「世界沒有終極的目標」。

活著的人們，你跟我，以至於是所有的親友或任何一個陌生人，靜靜思考之後，我們會赫然發現，自己其實是處於一個隱約且具備敵意的世界當中。借沙特（Jean-Paul Sartre）的話，每個人的選擇都是自由的，但面對選擇之後的結果，每個人也都有無法逃避的責任。