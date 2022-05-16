歐洲歌唱大賽烏克蘭奪冠，北約讚「彰顯抗俄勇氣」，澤倫斯基：下屆在馬里烏波爾舉辦

（中央社）烏克蘭「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）14日憑藉一首感染力十足的作品贏得歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）。總統澤倫斯基盛讚烏克蘭音樂征服歐洲，還說將確保會有在馬里烏波爾舉辦歐洲歌唱大賽的一天。

法新社報導，「卡路什樂團」以一首結合烏克蘭民謠的歌曲〈史蒂芬妮亞〉（Stefania）擊敗24個競爭對手，在全球最大歌唱競賽贏得冠軍。

主唱普修克（Oleh Psiuk）在表演完的當下以英語高呼，「拜託幫幫烏克蘭和馬里烏波爾（Mariupol）！幫幫亞速鋼鐵廠（Azovstal）！」

分居亞季軍的分別是英國的山姆瑞德（Sam Ryder）以及西班牙的Chanel。

傳統上，贏得歐洲歌唱大賽冠軍的國家，就成為下一年的主辦國。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）向這支贏得歐洲歌唱大賽的團體致謝。他在社群媒體臉書（Facebook）寫說：「我們的勇氣在世界留下印記，我們的音樂征服了歐洲。」

他說：「我們將確保會有在烏克蘭馬里烏波爾接待歐洲歌唱大賽的參與者和嘉賓的一天 。」

主唱普修克告訴法新社，親朋好友留守家鄉的同時，自己代表烏克蘭征戰歐洲歌唱大賽其實很不好過，尤其是團中有一位成員目前正在打仗捍衛基輔（Kyiv）。

「我們很擔心他，希望回國後能看到他安然無恙。」

英國首相強森（Boris Johnson）也在社群平台推特（Twitter）向烏克蘭道賀。他說：「恭喜烏克蘭贏得歐洲歌唱大賽冠軍。這除了清楚反映諸位的才華，也是對你們自由之戰堅毅的支持。」

他同時不忘向山姆瑞德喊話，說很驕傲他今晚替英國爭光。

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.



It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 14, 2022

烏克蘭樂團歐洲歌唱大賽奪冠，北約讚彰顯抗俄勇氣

歐洲歌唱大賽通常和北大西洋公約組織（NATO）沒什麼關連，但北約副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）15日祝賀烏克蘭以一首「美妙歌曲」贏得這項年度音樂大賽，認為這證明了烏克蘭和俄羅斯作戰的勇氣。

北大西洋公約組織30個成員國的外交部長今天齊集柏林，討論芬蘭和瑞典可能申請成為北約成員國問題，以及面對吉歐阿納所說俄羅斯「無理」入侵烏克蘭行動的戰略。

吉歐阿納說：「我要祝賀烏克蘭贏得歐洲歌唱大賽。昨天我們看到了整個歐洲和澳洲民眾對此勇敢行為的巨大支持……當然，這首歌很美、很美。」

烏克蘭「卡路什樂團」14日以結合烏克蘭民謠的歌曲〈史蒂芬妮亞〉，在歐洲歌唱大賽贏得冠軍，挾大眾支持獲得激勵人心的勝利。烏克蘭總統澤倫斯基為此歡欣鼓舞。

義大利警方15日說，他們在杜林（Turin）舉行的歐洲歌唱大賽準決賽及決賽時，阻止親俄團體的駭客攻擊。

警方說，在投票活動和參賽者表演過程，他們曾減緩駭客組織Killnet及其附屬機構Legion對網路基礎設施的幾次網路攻擊。

義大利新聞社（ANSA）報導，11日Killnet聲稱攻擊義大利幾個機構的網站，包括義大利國會參議院和義大利國家衛生院（National Health Institute, ISS）。

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，許多西方國家政府已經提高警戒，因為預估俄羅斯可能會透過網路攻擊資訊科技（IT）系統和基礎設施。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航