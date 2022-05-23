《取材．執筆．推敲》：一邊閱讀，一邊思考提問，就是執行專屬於自己的「解讀之道」
我們想讓你知道的是
就像這本書，閱讀過程中，各位想必也會停下來休息幾次，或視情況分幾天來讀吧？要在什麼樣的地方、用哪種步調、怎麼閱讀，全都是讀者的自由。我們就先以書籍為開端，學會基本的「主動閱讀法」——不光是讀（只是欣賞），而是要在閱讀中主動提問。
文：古賀史健
如訪談般閱讀
就像閱讀一本書那樣，閱讀他人，閱讀全世界。
對於日常生活中的一切，以取材者的姿態去面對。
至於背後的基礎，還是在於「閱讀」。雖然欣賞電影或音樂也不錯，但書籍一定更容易讀。為什麼？
電影、音樂會或戲劇的長度大多是兩小時，換言之，也就是在兩小時內演出一部作品，是「時間的藝術」。一旦開始上映，就不會停頓，作品中的世界隨著時間而流逝。既無法提供觀眾停下來思考的空檔，播放時當然也沒有「暫停」鍵可按，隨著人們對聲音或影像的沉浸與投入，時間就這樣過去了。
相對的，書籍是可以毫無限制、隨時都能停下來思考的媒體，時間控制的主導權在讀者身上。就像這本書，閱讀過程中，各位想必也會停下來休息幾次，或視情況分幾天來讀吧？要在什麼樣的地方、用哪種步調、怎麼閱讀，全都是讀者的自由。我們就先以書籍為開端，學會基本的「主動閱讀法」——不光是讀（只是欣賞），而是要在閱讀中主動提問。
一、如果見到這個人，我會問他什麼？
假設你參加某場演講。開場時，主辦單位表示：
演講結束後，我們希望安排一段問答時間。到時候會將麥克風輪流傳給所有人，請各位先想好三個問題，準備提問。
真是一場可怕的演講。相信你會比平常更專心吧？為了不漏掉講者所說的每一句話，想必會全神貫注，洗耳恭聽吧？就算不是，應該也不可能打瞌睡。「結束後，非得問問題不可」，光是這樣的要求，就讓人無法安於被動的狀態。
平常的閱讀也這麼照做就行了。
不論作者是早就作古或語言不通的外國人，甚至是絕不可能見到面的大作家都沒關係。不論閱讀的是太宰治、海明威的作品，或手塚治虫的漫畫，放在心上的那句話都是一樣的。
「如果見到這個人，我會問他什麼？」
為什麼想寫下這本書？開頭的那段話有什麼涵義？為什麼用這種手法來表現？這段小故事是否以那起事件為範本？審判場景的臨場感非常棒，這是經過多少次怎樣的取材經驗才寫成的……像這樣，抱著閱讀完畢時將有一場「獨家專訪」等著你的心情，一邊思考眾多問題，一邊往下讀。
所謂的閱讀，就是與作者的對談。正因為有了對談，即使是同樣的一本書，一百個人也會有一百種閱讀方法。一邊思考提問，一邊閱讀，就是執行專屬於自己的「解讀之道」。
二、思考未著墨的部分，而非已寫出的內容
像訪談一樣閱讀書籍時，最先浮現在腦中的，應該就是一堆「為什麼」：為什麼選用這個主題？為什麼那樣寫？為什麼需要這段小故事……其實光做到一點，就已經算是相當主動的閱讀了。
不過在這裡，我們要更進一步思考「為什麼」。焦點不要只放在書中已存在的事物，也要思考未著墨的部分。
也就是說，超越「為什麼那樣寫」之類的提問，進一步提出「為什麼沒那樣寫」的疑問。
讀到前所未有的文章而深受感動時、發現字裡行間殘留著不協調感時、覺得說明不夠充分或過度時……不只要想「為什麼那樣寫」，而是要好奇「為什麼沒有這樣寫」。
在某種意義上，這或許是寫手才有的閱讀方式，因為背後有著「如果是我，一定會這麼寫」這一層思考。
可以是「如果是我的話，可能會寫出那種（平庸的）文章」之類的自我檢討，也可以是「這麼寫的話，應該更有趣，也更容易懂」的提案。但無論如何，請盡可能同時思考「為什麼沒有這樣寫」的提問。
作者所採用的表現手法或用語，都是經過各種嘗試而決定的。我認為這些呈現都是正確的，但當然，它不會是唯一的正確解答，說不定有更其他貼切的表現方式，甚至也可以乾脆整段刪除。
「為什麼那樣寫？」
這種提問誰都會。這是不必動腦、最簡單，但也可說是最沒禮貌的發問。
「為什麼沒有這樣寫？」
為了提出這個問題，提問者自己必須先理解內容，因為這是在先有「如果是我會這麼寫」的前提下才會提出的問題。如果可以進一步發展為「或許你因為這樣的理由，而選擇這種呈現方式，但如果是我，應該會這麼寫」就更好了。為了豐富與作者之間的對談，請同時思考「其中沒有寫出的部分」或「應該要寫出的內容」。
三、一邊閱讀，一邊思考如何介紹給他人
假設你剛讀完一本書，朋友問你：「那本書如何？」
這時，如果你只說得出「很有趣」或「很無聊」之類的感想，不得不說，那還真是一段空虛的閱讀經驗。若能真正做到主動閱讀，應該會產生更多感受與想法才是。
我閱讀時，會一邊讀，一邊思考：「該怎麼向○○○介紹這本書？」
儘管沒人要求我非得發表什麼心得不可，但閱讀時就是會想到特定的某人，並思考「如何介紹這本書給他／她」或「要說些什麼感想」之類的問題。視情況而定（並非應任何人要求），我有時甚至會一邊讀，一邊想像自己要寫一篇書評。
比方要介紹杜斯妥也夫斯基的《罪與罰》。「某位被特異思想迷惑的青年，宣稱要實現正義，因此殺害了放高利貸的貪婪老太婆。不過很不幸的，老太婆的妹妹也在案發現場。青年不由得……」你會順著故事就這樣說下去嗎？
還是會像這樣：「這是一部以青年特有的苦惱——『自己是天選之人，還是凡夫俗子？』為主題，描述理想與現實背離的作品……」針對作品的主題去說明呢？依對象與狀況不同，應該也會有不同的敘述方式。表達對一本書的感想，其實是一項「將某人寫下的話語，用自己的腦袋重新編輯、建構並語言化」的行為；了解故事梗概這種程度的事當然不用說，但如果無法做到結構性的理解（高抽象度），想盡情描述內容其實是很困難的。
即使沒有機會介紹（output）給他人，還是希望各位能在閱讀的同時，有意識地讓自己處於「要是有人問我這本書如何，也能答得出來」的狀態，這也是一種高度主動的做法。
四、將自己代換成書中人物
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。