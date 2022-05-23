《長線思維》：抽出20%時間建立「生活投資組合」，否則你的一生將重複做著同樣的事
我們想讓你知道的是
如果有第三種方式，可以在類似馬斯克的創新風險，以及感到安心並為家人提供所需安全感中找到平衡，那會是怎樣呢？20％時間就提供這樣的選擇。
文：多利・克拉克（Dorie Clark）
你能抽出二○％時間去探索嗎？
Google在二○○四年上市時，有個令人興奮的概念變得普及：二○％時間。創始人謝爾蓋．布林（Sergey Brin）和賴利．佩吉（Larry Page）在首次公開發行（IPO）的信中寫道：「我們鼓勵員工，除了例行工作外，將二○％時間花在認為最有利於公司的工作上。這使得他們能夠更具創造力和創新。許多重大進展都來自這種方式。」事實上，Google新聞和Gmail正是經過二○％時間實驗的產物。（這概念最初是由3M公司創造，允許員工用「十五％時間」創新，從而產出包括便利貼在內的創意產品。）
特別撥出時間嘗試實驗，看看熱情會帶領你到哪裡，這樣的想法確實很有說服力。上一章也討論了找到興趣所在的有效策略。但是，對某個主題感興趣和真正使其成為生活和職業的核心，這兩者之間存在巨大鴻溝。二○％時間正可以用在此時，讓你探索個人興趣的同時，在風險相對較低的情況下，試試看能否做到。
當然，光是抽出二○％時間用於探索，也絕非易事。在忙碌的生活中，並不是每個人都願意在負擔已經很重的日常事務之外做額外工作。正如前雅虎執行長梅麗莎．梅爾（Marissa Mayer）指出：「Google所說的二○％時間的骯髒小祕密，其實是一百二○％的時間。」換句話說，這些特別項目是「必須在正常工作之外做的事」。
幾年前有項調查指出，只有一○％的Google員工真正做到用二○％的時間去探索。雖然Google在理論上鼓勵這種做法，然而在繁忙的工作環境中，真實情況會是如此並不令人意外。大多數專業人士都專注於履行日常職責，從不設法利用二○％時間去探索。但這確實可以為你創造機會。
在某些時候和情況下，可能沒有足夠餘裕來投入可自由決定的項目。在能力所及的範圍內撥出時間，並利用那二○％時間努力工作，這樣的人可說是極少數，但這樣做確實有潛力帶來變革。
這就是前身為Google X的「X公司」機器人專案行銷主管亞當．魯克斯頓（Adam Ruxton）的經歷，該公司的「登月工廠」負責從送貨無人機到自動駕駛汽車的所有計畫。
亞當出生於愛爾蘭，於二○一一年開始在Google都柏林分公司工作。在第一年年底，他自願貢獻二○％的時間，來協助倫敦分公司思考如何在歐洲各國推出Google應用程式。
他將這項工作視為專業發展的形式之一。「Google的行銷計畫跨越各種不同學科，所以公司鼓勵我們去不同的團隊。你會因此了解各團隊如何工作、不同產品和不同用戶的特性，並將這些知識帶到下一個工作角色中。」他還說，可以從提問開始。也許你和另一個感興趣團隊中的人約了喝咖啡。「你問他重要的是什麼，目前正在進行的工作，需要什麼幫助，或者需要更多智囊的專案項目是什麼。」
你先提出關於如何提供幫助對方的假設，因為加入並要求接手有趣的專案，是擺脫職場困境的解方。如果對方的反應是，「哦，你會增加我們的工作量。」你反而要明確表示，你將分擔他們的工作。正如亞當所說：「如果你說，『嘿，我讀了十篇文章。我找到這份簡報。我看到這三樣東西。我有一個想法，這是你在接下來的幾個月或幾年內需要達成的目標。你有沒有想過這五件事？我很樂意每週花幾個小時在上面』——他們聽到之後肯定很難拒絕你。」他說，這就是你的開場白，「然後，隨著時間過去，如果剛好有機會，你自然會受邀參加更多會議，你會慢慢融入，並被委以重任。」
亞當就是這樣第一次參與X的計畫。一位同事接到了自駕車專案工作，而亞當非常想參與。「當我說『機會出現』時，」他回憶道，「其實是我懇求他們：我能幫忙嗎？我對移動科技的未來以及究竟是怎麼做到的非常感興趣。實在令人興奮。」亞當花了幾個月自願參與一項研究計畫，以更深入了解客戶如何學習和採用新技術。亞當非常確定他的工作沒有導致任何驚天動地的變化。「在這二○％的角色中，你不太可能處於指導地位，也無法做出決定性的舉動或任何事。」他說，「比較可能的情況是，『嘿，我會補上空缺。我會在能力所及的範圍內提供協助。』」
不過沒關係。除了他最初與倫敦團隊合作的二○％專案外，他還處理其他無數有趣的個人項目。他與一位同事合作，利用「小團隊原型預算」打造完全沉浸式的三百六十度虛擬體驗，幫助企業更深入了解客戶的線上體驗與回饋。該專案成功啟動，國際上已有數以千計的客戶使用。
不管每個專案結果如何，亞當都樂意繼續志願協助，並結識新朋友。不久之後，Google X宣布更名為X公司。當然，團隊需要行銷幫手才能做到這一點，而負責招聘的人正是亞當才剛與之共事過的同仁。結果，亞當獲得一生難得的機會：在Google母公司字母控股（Alphabet）的登月工廠專案核心工作，並協助帶領品牌重塑。
事實是，即使身在推廣二○％時間概念的公司裡工作，也很難抽出這段時間。你必須付出額外的努力，對抗正規行程中的其他壓力，並創造專屬於你的職務空缺。但有策略的實驗，可以幫助你得到值得的回報。「如果你深思熟慮並積極主動，可以為自己創造大部分想要的機會。」亞當說。
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