《最美好、也最殘酷的翻身時代》：北漂族搏的是一個機會，而不是那幾千、幾萬塊的薪水

我們想讓你知道的是
跟買樂透不同，樂透你努力也沒用，就是痴痴的等開獎。這種機會不是你能掌握的。但工作的機會、創業的機會、交友圈的擴展，這些東西都是你自己可以掌握的。
文：畢德歐夫（Bidoffer）
北漂族搏的是一個機會，而不是那幾千、幾萬塊的薪水
每隔一段時間，新聞媒體就會出現這樣的話題，也不算是什麼新議題，不過總會引起不少討論。記得前陣子的標題是〈月薪多少住台北才值得？網悲曝北漂低標：不然活得像鬼〉。
這種問題不管在台灣、日本、韓國、中國、美國，甚至其他國家，應該都是差不多的狀況。
都市化浪潮之下，城鄉差距擴大，就會造成人口移動。拚不下去的人離開，然後又有新的一代進到都市，無限循環。
記得在一場給三十五歲前年輕人舉辦的講座，我在茶水間外坐著休息，一位女生這麼問：
「畢大，請問我要給自己多少時間在台北？」
她是哪裡人我忘了。
我跟她說：
「就是給一段時間，設定好停損點，青春歲月是我們的籌碼，不能無止盡的耗在這個大城市。」
也許有人給自己五年，有人給自己十年，但也有人不知不覺被城市的便利與繁華吸引住，然後就撐著二十年、三十年過去了……這會非常辛苦。
這則新聞有不少網友留言，有人說在台北至少要五萬，有人說六萬，也有人說沒十萬不要混了！
這真的是見仁見智的問題。
看到這問題，我們先定義清楚，什麼叫「在台北最低標」？
先撇除原生家庭就在台北市的，那個不談，光省下租金就差很多。
不過，原生家庭在新北的該怎麼算？新北很大，新北第一圈要進台北市也很便利。但第三圈要進台北市區又滿遠的。
好的，那就把範圍拉大一些——來台北租屋的外地人就算北漂。
分租雅房（沒有個人廁所）、個人套房（有個人廁所），是必經的路程。前者五千到七千，後者八千到一萬五千算常見。
現在二○二二年，不知道這數字是否還繼續攀升。
如果遇到適合的人，結婚生子，那就不能繼續住個人套房了。小孩的東西包山包海，很可怕。
一層公寓隨便都是兩萬五起跳，除非是四、五樓的無電梯公寓，因為樓層較高，房東比較願意便宜一點出租。
有家庭、有小孩，往往就會有車子，停車位呢？一個月三、四千能搞定。
最低標這問題真的因人而異，三餐都吃非常不健康的食物，只求吃飽，不求均衡，一天兩百元怎麼不能搞定？
以前為了省錢，什麼招式都用過，就為了省下每一塊錢。
但如果「稍微」要求均衡飲食，那一天四百元都不為過。
我們要談的是更深層的問題：
「在薪水差不多的情況下，為什麼外地人還要往台北前進？」
身為過來人，我可以分享一些看法。
假如一個台南人，工作薪水是三萬，來到台北市有三萬三，這個應該傻瓜都知道，名目薪水增加，但實質薪水反而下滑。因為台北市的三萬三跟台南的三萬，好用程度是不同的。
也曾經遇過一對台中人夫妻，收入五萬，但跑來台北依舊是五萬。你會想問：
「那他們去台北幹嘛？傻了嗎？」
錯了，他們圖的是一個「機會」。
看三年、五年後，是否有機會年收一百五十萬，甚至兩百萬。
「機會」這兩個字，不代表未來你一定財富滿盈，也不代表你一定飛黃騰達，但就是一個「機會」。好像很抽象，卻又明擺在眼前。
跟買樂透不同，樂透你努力也沒用，就是痴痴的等開獎。這種機會不是你能掌握的。
但工作的機會、創業的機會、交友圈的擴展，這些東西都是你自己可以掌握的。
從各地跑來台北打拚的年輕人，真的要拿著微薄的積蓄——二十萬或五十萬——去股市廝殺嗎？
如果是為了這個，那回老家去，一樣可以利用網路做股票，根本不需要跑這趟在台北受折磨，被動輒一萬五、兩萬的房租壓死死，隨意聚個餐六百、八百，甚至上千，鈔票就這麼飛走了。
觀念、實務、執行力，三者缺一不可。
沒有觀念，靠自己摸索，很容易虛度光陰，一無所成。
沒有實務，空有觀念，只是空口說白話，不會有成果。
有了觀念跟實務技巧，卻沒有執行力，三天兩頭躲在自己的小套房追劇，去各大商圈逛街，那十年很快就過了，下一步又該怎麼辦？
兩手空空的人，請抱持著沒有後路的打算！
唯有發了狠面對自己的無能，才能清醒的面對這世界。
而且首都都會圈房價，一定不是受薪階級扛起來的。這跟你們聽到的資訊有很大的落差。
有人說，即便在中南部，上網就能找到各種有用的資訊，不管是臉書、YouTube，或者是各大財經名人、媒體等等。為什麼機會就是在台北？
這個問題我以前也疑惑很久。
年輕時也曾經問自己：
「我為什麼要到台北？」
後來，在打拚過程中，也慢慢懂了老一輩人所說的意思。
這點也必須感謝我父親，他要我出去多看看，不要一直躲在家中。
因為你在客廳不會遇到形形色色的人，而且也容易怠惰，這是人之常情。
在家工作其實需要很強大的自制力，要不然很容易失敗。
總之，「機會」跟「人」有很大的關聯。
我們有可能遇到幫你一把的貴人，也可能遇到合作夥伴，或者聽到其他領域的人分享經驗……等等。
假如到台北只是為了一個月四萬、五萬的薪水，那別的縣市也一定有這樣的薪水收入，這沒有太大的意義。而且別忘了，台北物價昂貴。
因為富人並不在乎多花一點錢買方便，只要能迅速提供方便、美味、好的服務，花再多錢都OK，那條消費的水平線就會往上拉高很多，而首都的富人一定是最多的。
只要存到第一桶金，務必先扛下一間捷運附近的套房，這是北漂族必備的技能之一。
除了省房租之外，也可以逼自己繼續存錢。
通常靠自己買下的第一間房會格外珍惜。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。