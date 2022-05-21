王溢嘉：如果能重新回到悲劇發生之前⋯⋯你想過平行宇宙裡的人生嗎？

文：王溢嘉

與一對老友夫妻午茶後閒聊時，友人妻透露她的一位高中同學最近非常想不開，一直責怪自己當初如果堅持反對兒子買重機，他就不會參加車隊到處亂跑，結果在北宜公路奔馳時摔成重傷，脊椎受損，已經手術和躺在病床上好一段時間，醫師也不敢說能否完全復原，想到以後可能就此癱瘓，真不知道該怎麼辦。

聽了實在令人唏噓。好好的一個兒子，為什麼會發生這種讓母親如此懊惱、痛不欲生的悲劇？如果他不騎重機到處跑、如果自己當初堅決反對、禁止他去買危險的重機，貼些錢讓他買好一點的汽車，很可能就不會發生這種悲劇。「難道這一切都是我的錯？」這樣的想法一旦浮現，那就會成為纏繞在腦中、揮之不去的執念，讓人產生無盡的追悔與罪惡感，甚至比悲劇本身還讓人難受。

「如果我當時不要……那後來就不會……」其實是很多人都有過的想法，因為在人生的旅途上，總會遇到很多岔路，你選擇走某一條路，那就會出現不同的前景與結果。只是在多數情況下（特別是順遂時），大家都不會想太多，唯獨發生無可挽回的悲劇時，才會縈繞於心。但不管怎麼想破頭，怎麼悔不當初，也都於事無補，不僅改變不了過去，反而賠上自己的現在和未來。

真是「早知如此，何必當初？」但真的是如此嗎？近些年來，世界各地出現各種以「穿越」為主題的小說和電影，如《想見你》《提修斯之船》等，主角經由一種特殊的「時光機器」回到過去，改變現世難堪的命運或帶給自己的遺憾一個更理想的結局。這些看起來似乎只是想滿足自己「無法實現之願望」的夢幻，但它們可是有當代科學的理論基礎的。

根據理論物理學的說法，宇宙中存在著許多一般人用肉眼看不到、但卻客觀存在的「時空隧道」（黑洞就是其中之一），不少神秘失蹤的船、飛機、人等，很可能就是進入（或被吸入）這個神秘的「時空隧道」；將來有一天，人類也許能搭乘或透過某種「時光機器」穿越「時空隧道」，回到過去的時空世界中。遇到以前的自己和其他人。這個理論頗具吸引力，很快成為小說家和編劇放縱奇想的一個「科學入口」，讓人輕鬆地「回到過去」，去改變他想改變的事，為生命帶來一個更令人滿意的結果。

但理論畢竟只是理論，其中存在著一個難以說服人的「祖母悖論」：如果你回到過去，遇到年輕未嫁時的祖母，並因故將祖母殺死，那後來就不可能有你母親和你自己了。其實，更大的問題是：如果你回到過去，對未來世界局勢的發展具有關鍵性作用的人或事動了些手腳，那麼牽一髮動全身，整個世局也就不會是現在我們所看到的模樣了！

事實上，傑出的理論物理學家霍金在二○○九年就做過一個名為「時光旅行者派對」的實驗：他向全宇宙發布自己將舉辦「時光旅行者派對」的時間和地點（就在劍橋大學內），結果等了很久，連個「未來人的影子」都沒見到。霍金因此說，穿越「時空隧道」回到過去，在理論上看似可能，但實際上是無法做到的。

不過另有一個更玄妙的「平行宇宙」或「多元宇宙」理論，不僅能化解前述的「祖母悖論」，而且對人生關鍵時刻的抉擇與改變、阻止悲劇的發生、生命的本質等問題還能帶給我們更多元的啟發。

不少物理學家認為，世界其實是由無數個「平行宇宙」所組成，我們每一個人都同時「存在」於無數個「平行宇宙」中，根據量子理論，一個事件發生之後可以產生不同的後果，而所有可能的後果都會形成一個宇宙，所以，我們在不同的宇宙中也可能因不同的選擇而有著不同的「人生」。在這個宇宙（世界）裡，你祖母、你母親還有你都好端端地存在著；但你祖母在年輕未嫁時被人（或你）殺了，那是發生另一個宇宙的事，在那個宇宙裡，你母親跟那個被殺的女人有親戚的關係；而在另另個宇宙裡，你祖母、你母親還有你又有著不同的故事。

最近在Netflix看到一部十集的《假使沒遇見妳》，就是透過「平行宇宙」來探討愛情、親情與人生悲劇的西班牙影集，花了近十個鐘頭看完，心中頗多感觸，對上面所說那位看不開的母親的心結，也可提供一些紓解：

巴塞隆納的中年男子愛德華有個還算美滿的家庭，某天下班回家後，因小事和摯愛的妻子艾莉莎發生爭吵，也和正值青春期的女兒和兒子不對盤。艾莉莎說她的老爺車有毛病，希望明天能開愛德華的好車載兒女去學校，但愛德華以必須開車到外地洽公拒絕，夫妻倆直到上床睡覺都還怒氣未消。結果，隔天一早，艾莉莎的老爺車在半路拋錨發生車禍，她和兒子、女兒死於非命。噩耗傳來，愛德華恍如聽到晴天霹靂，整個生命被震得崩解破碎。

接下來幾天，愛德華茶飯不思，也不睡覺，整天呆坐，兩眼空茫，對來悼念的親戚的慰問置若罔聞。心中只有一個念頭：「如果我那天不和妻子吵架，把我車子的鑰匙交給她，讓她開我的車子載孩子去上學，就不會發生這個悲劇。一切都是我的錯！我真是後悔莫及啊！」想不開的他最後來到一個陸橋邊，正準備跳下鐵軌自殺時，被一個老婦人即時抓住，將他搶救了回來。

老婦人自稱是從美國退休來此的埃佛勒斯博士，覺得愛德華很適合當她所做實驗的受測者——只要在手肘套上一個螺旋狀的鐵環，經過簡單操作即可進入另一個平行宇宙中，然後再返回。愛德華覺得自己已無可損失，在姑且一試後，果然進入一輛疾駛的火車中，然後火車好像撞上什麼東西而剎車停了下來，他好奇下車查看，看到的竟然是已經被撞得支離破碎的自己的屍體，原來在另一個宇宙裡，他從路橋上跳下，就真的被撞死了。