【藝遊嚮導】5/17-5/23：台北當代藝術博覽會、火山心跳、黑影展、喔北搖音樂節，本週還有哪些精彩藝文活動？

你曾離開過都市看過展嗎?置身於陽金公路廢棄營舍改造成「陽明實驗山屋」後的第三檔展覽《火山心跳》,將帶你沉浸在山屋內,感受生態、自然與萬物間的連結。

下雨天最適合觀賞電影,讓心情少點憂鬱;在影視部分,《黑影展》以不同的形式介入了影像,開啟電影裏可見與不可見的思辨,將放映國內外24部風格迥異的實驗短片與藝術家電影,最佳雨天方案,你還在等什麼呢?

最後,藝遊嚮導推薦一個無論小小孩、大小孩、老小孩,都能一起嗨翻天的音樂祭《J Hall 搖滾小小兵-南波萬》,台灣史上最年輕的搖滾樂團,7歲成團,此次採取線上演唱會形式,最適合防疫、梅雨季期間大人小孩在家一起參與。

時間|2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)

地點|水源劇場(臺北市中正區羅斯福路四段92號10樓)

備註|本活動為售票活動

詳請請點擊

感官是我們建構現實的工具,如果將感官拆解、重組,由口中發出的是語言,歌唱還是音效?用身體表達的是動作,情緒還是表演?劉彥成X大身體製造 2022年的最新創作《一千零一夜》,以聲音、影像、文字、動作、時間及空間,解構我們所認知的真實,讓我們一起隨著想像力的魔毯遨遊在無限可能的畫面世界中。

時間|2022/5/21 (六) - 2022/5/22 (日)

地點|臺灣當代文化實驗場 - 中正堂展演空間(臺北市大安區建國南路一段177號)

備註|本活動為售票活動

詳請請點擊

此次千音輻輳則為高雄與台北的實驗音樂家共同演出,多種多樣的聲音產生聚集的兩日,在密集兩日中經驗最大音量以及實驗音樂表演連續轟炸,在這個幽邃空間,高度刺激占滿神經,身體呈現一個既狂野又遲鈍的空幻狀態,交融所有感官至皮膚毛孔共感的細微身體經驗。

時間|2022/5/21 (六)

地點|大稻埕戲苑曲藝場(臺北市大同區迪化街一段21號8樓)

備註|本活動為售票活動

詳請請點擊

牛郎織女相逢日,神牛趁機下凡見苗女姿色,春風一度產下小牛,牛頭人身苗父欲殺之,危時被金光祖師救去取名牛魔王。牛魔王學得神通與鐵扇公主成親。時京都發生剝腹取嬰,祖師交代魔王收伏妖孽,尚御史查案毫無頭緒,無奈神廟祈安,不料發現孩童骨骸,出現黑犬精對其不利,危及魔王趕到一場鬥法,來了湛瀘大仙援助黑犬精,最終為民除害,玉帝賜號混世魔王威鎮翠雲山。

時間|2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)

地點|台北世貿中心一館(台北市信義區信義路五段5號)

備註|本活動為售票活動

詳請請點擊

2022台北當代藝術博覽會(TAIPEI DANGDAI ART & IDEAS)本屆藝術計畫,共有6大項目串聯展會現場與線上數位展場,同步為台灣及國際觀眾帶來跨越邊境的精彩藝術盛會。

時間|2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)

地點|福利社FreeS Art Space(臺北市中山區新生北路三段82號B1)

詳請請點擊

傅寧作品《 窺視失靈的畫家湯姆 Painter Tom who Peeps on Glitch 》

溫佳寧作品《 善的意志會狩獵 Good Will Hunting》