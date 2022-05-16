【藝遊嚮導】5/17-5/23：台北當代藝術博覽會、火山心跳、黑影展、喔北搖音樂節，本週還有哪些精彩藝文活動？

你曾離開過都市看過展嗎？置身於陽金公路廢棄營舍改造成「陽明實驗山屋」後的第三檔展覽《火山心跳》，將帶你沉浸在山屋內，感受生態、自然與萬物間的連結。

下雨天最適合觀賞電影，讓心情少點憂鬱；在影視部分，《黑影展》以不同的形式介入了影像，開啟電影裏可見與不可見的思辨，將放映國內外24部風格迥異的實驗短片與藝術家電影，最佳雨天方案，你還在等什麼呢？

最後，藝遊嚮導推薦一個無論小小孩、大小孩、老小孩，都能一起嗨翻天的音樂祭《J Hall 搖滾小小兵-南波萬》，台灣史上最年輕的搖滾樂團，7歲成團，此次採取線上演唱會形式，最適合防疫、梅雨季期間大人小孩在家一起參與。

【表演藝術】

名稱｜劉彥成 x 大身體製造《一千零一夜》

時間｜2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)

地點｜水源劇場（臺北市中正區羅斯福路四段92號10樓）

備註｜本活動為售票活動

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非取材自《天方夜譚》中的奇幻神話寓言，而是劇場中超越三維空間的「腦補」運動。

感官是我們建構現實的工具，如果將感官拆解、重組，由口中發出的是語言，歌唱還是音效？用身體表達的是動作，情緒還是表演？劉彥成X大身體製造 2022年的最新創作《一千零一夜》，以聲音、影像、文字、動作、時間及空間，解構我們所認知的真實，讓我們一起隨著想像力的魔毯遨遊在無限可能的畫面世界中。

名稱｜千音輻輳 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐨𝐧𝐨𝐬

時間｜2022/5/21 (六) - 2022/5/22 (日)

地點｜臺灣當代文化實驗場 - 中正堂展演空間（臺北市大安區建國南路一段177號）

備註｜本活動為售票活動

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實驗音樂是一種完全脫離傳統樂器以「演奏」呈現的即興聲音創作形式，依表演者擅用器材之不同而各有特色，充滿不確定性，卻也將表演者乃至聲音的生命力無限放大。

此次千音輻輳則為高雄與台北的實驗音樂家共同演出，多種多樣的聲音產生聚集的兩日，在密集兩日中經驗最大音量以及實驗音樂表演連續轟炸，在這個幽邃空間，高度刺激占滿神經，身體呈現一個既狂野又遲鈍的空幻狀態，交融所有感官至皮膚毛孔共感的細微身體經驗。

名稱｜【掌中戲】天宏園掌中劇團《牛魔王出世》

時間｜2022/5/21 (六)

地點｜大稻埕戲苑曲藝場（臺北市大同區迪化街一段21號8樓）

備註｜本活動為售票活動

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天宏園掌中劇團成立於1993年9月，演出手法表演細膩，是臺灣少數傳統布袋戲團之一。

牛郎織女相逢日，神牛趁機下凡見苗女姿色，春風一度產下小牛，牛頭人身苗父欲殺之，危時被金光祖師救去取名牛魔王。牛魔王學得神通與鐵扇公主成親。時京都發生剝腹取嬰，祖師交代魔王收伏妖孽，尚御史查案毫無頭緒，無奈神廟祈安，不料發現孩童骨骸，出現黑犬精對其不利，危及魔王趕到一場鬥法，來了湛瀘大仙援助黑犬精，最終為民除害，玉帝賜號混世魔王威鎮翠雲山。

【展覽】

名稱｜台北當代藝術博覽會

時間｜2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)

地點｜台北世貿中心一館（台北市信義區信義路五段5號）

備註｜本活動為售票活動

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62 間全球頂尖畫廊聚首台北，集結 200 位藝術家與 1000 件世界級的當代藝術作品！

2022台北當代藝術博覽會（TAIPEI DANGDAI ART & IDEAS）本屆藝術計畫，共有6大項目串聯展會現場與線上數位展場，同步為台灣及國際觀眾帶來跨越邊境的精彩藝術盛會。

名稱｜【傅寧、溫佳寧雙個展】

時間｜2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)

地點｜福利社FreeS Art Space（臺北市中山區新生北路三段82號B1）

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傅寧作品《 窺視失靈的畫家湯姆 Painter Tom who Peeps on Glitch 》

溫佳寧作品《 善的意志會狩獵 Good Will Hunting》

「湯姆」源自peeping Tom這個英文俚語，意旨偷窺狂，傅寧把「窺視失靈的畫家湯姆」作為展覽的標題，將其拆解成三個部分：湯姆、畫家及失靈(glitch)。

溫佳寧在《 善的意志會狩獵 Good Will Hunting》呈現，以孤獨狀態作為分立藝術與⾊情的態度，在⼀種幾近可笑的、玩弄禮貌與嘲弄嚴肅的邊界間溜轉。

名稱｜陽明實驗山屋｜火山心跳 YANG MING HEART BEATS ｜聽見陽明山

時間｜2022/04/30（六）- 2022/07/31（日）(每週五、六、日 11:00-17:00)

地點｜陽明實驗山屋（Google Map定位：陽明山 小觀音停車場）

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陽明的火山，潛藏著心跳的頻率。陽明實驗山屋第三檔微型展以「聲的陽明」切入主題，透過聆聽循線發掘觀者所未見過的陽明山。

2020年陽明山國家公園成為世界第一座都會寧靜公園，結合近年推動寂靜山徑與自然聲景等議題，展覽將引領大眾回歸寂靜本質，專注於聽覺感官，重新尋回與萬物的連結。聆聽大自然中地、火、風、水的森羅萬象，包含保有原始地貌的自然寂景、火山的特殊聲紋、響徹山谷的野鳥之聲、水流般的療癒樂音，以聽覺重新建構陽明山的「聲音風景」。

【影視】

名稱｜【黑影展】

時間｜2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)

地點｜C-LAB臺灣聲響實驗室（台北市大安區建國南路一段177號）

備註｜本活動為售票活動

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黑有時候能讓我們去觀看更光亮的東西，

像是拿著底片看日蝕。

電影不只是光的藝術，也是暗地進行的「黑」魔法。從電影技術發展史的角度來看，「黑」無處不在，它以不同的形式介入了影像，創造了屬於電影的語言與美學，也主導了我們一直以來觀看電影的方式。

「黑影展」開啟電影裏可見與不可見的思辨，以國內外24部風格迥異的實驗短片與藝術家電影，從媒材、特效語言、光影實驗、放映空間到文化象徵意涵等多重意涵的「黑」，試圖走進電影人操演的幻術，在其中開展不可見的「黑」所折射堆疊的多重視閾。

名稱｜給阿媽的一封信 A Letter to A'ma

時間｜2022/5/20 (五)

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歷時10年，17個縣市，150多名教師，以及12000名學生，陸續參與一座被遺忘的失憶之島，如何在後殖民時代，透過藝術行動重建認同？

聽著台灣新生代輪番闡述各族群的遷徙路線，最後都在這塊島嶼上相遇。彼此聆聽的過程，串連起不同甚至相對立場的記憶斷片，直到建構出一個群像。如同自由之鯨在濃霧中自海面浮起：一雙炯炯有神的眼、一張臉、許多張不同的臉、我們的臉……

【音樂】

名稱｜2022喔北搖音樂節 – 逗陣來甩毛