【藝遊嚮導】5/17-5/23：台北當代藝術博覽會、火山心跳、黑影展、喔北搖音樂節，本週還有哪些精彩藝文活動？
我們想讓你知道的是
進入梅雨季了，湧起一波陰鬱情緒，讓人感覺壓抑，試著跳脫公司、學校和家中，走進藝文空間來參與各種療癒生活的新嘗試。
你曾離開過都市看過展嗎？置身於陽金公路廢棄營舍改造成「陽明實驗山屋」後的第三檔展覽《火山心跳》，將帶你沉浸在山屋內，感受生態、自然與萬物間的連結。
下雨天最適合觀賞電影，讓心情少點憂鬱；在影視部分，《黑影展》以不同的形式介入了影像，開啟電影裏可見與不可見的思辨，將放映國內外24部風格迥異的實驗短片與藝術家電影，最佳雨天方案，你還在等什麼呢？
最後，藝遊嚮導推薦一個無論小小孩、大小孩、老小孩，都能一起嗨翻天的音樂祭《J Hall 搖滾小小兵-南波萬》，台灣史上最年輕的搖滾樂團，7歲成團，此次採取線上演唱會形式，最適合防疫、梅雨季期間大人小孩在家一起參與。
【表演藝術】
名稱｜劉彥成 x 大身體製造《一千零一夜》
時間｜2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)
地點｜水源劇場（臺北市中正區羅斯福路四段92號10樓）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
非取材自《天方夜譚》中的奇幻神話寓言，而是劇場中超越三維空間的「腦補」運動。
感官是我們建構現實的工具，如果將感官拆解、重組，由口中發出的是語言，歌唱還是音效？用身體表達的是動作，情緒還是表演？劉彥成X大身體製造 2022年的最新創作《一千零一夜》，以聲音、影像、文字、動作、時間及空間，解構我們所認知的真實，讓我們一起隨著想像力的魔毯遨遊在無限可能的畫面世界中。
名稱｜千音輻輳 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐨𝐧𝐨𝐬
時間｜2022/5/21 (六) - 2022/5/22 (日)
地點｜臺灣當代文化實驗場 - 中正堂展演空間（臺北市大安區建國南路一段177號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
實驗音樂是一種完全脫離傳統樂器以「演奏」呈現的即興聲音創作形式，依表演者擅用器材之不同而各有特色，充滿不確定性，卻也將表演者乃至聲音的生命力無限放大。
此次千音輻輳則為高雄與台北的實驗音樂家共同演出，多種多樣的聲音產生聚集的兩日，在密集兩日中經驗最大音量以及實驗音樂表演連續轟炸，在這個幽邃空間，高度刺激占滿神經，身體呈現一個既狂野又遲鈍的空幻狀態，交融所有感官至皮膚毛孔共感的細微身體經驗。
名稱｜【掌中戲】天宏園掌中劇團《牛魔王出世》
時間｜2022/5/21 (六)
地點｜大稻埕戲苑曲藝場（臺北市大同區迪化街一段21號8樓）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
天宏園掌中劇團成立於1993年9月，演出手法表演細膩，是臺灣少數傳統布袋戲團之一。
牛郎織女相逢日，神牛趁機下凡見苗女姿色，春風一度產下小牛，牛頭人身苗父欲殺之，危時被金光祖師救去取名牛魔王。牛魔王學得神通與鐵扇公主成親。時京都發生剝腹取嬰，祖師交代魔王收伏妖孽，尚御史查案毫無頭緒，無奈神廟祈安，不料發現孩童骨骸，出現黑犬精對其不利，危及魔王趕到一場鬥法，來了湛瀘大仙援助黑犬精，最終為民除害，玉帝賜號混世魔王威鎮翠雲山。
【展覽】
名稱｜台北當代藝術博覽會
時間｜2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)
地點｜台北世貿中心一館（台北市信義區信義路五段5號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
62 間全球頂尖畫廊聚首台北，集結 200 位藝術家與 1000 件世界級的當代藝術作品！
2022台北當代藝術博覽會（TAIPEI DANGDAI ART & IDEAS）本屆藝術計畫，共有6大項目串聯展會現場與線上數位展場，同步為台灣及國際觀眾帶來跨越邊境的精彩藝術盛會。
名稱｜【傅寧、溫佳寧雙個展】
時間｜2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)
地點｜福利社FreeS Art Space（臺北市中山區新生北路三段82號B1）
詳請請點擊
傅寧作品《 窺視失靈的畫家湯姆 Painter Tom who Peeps on Glitch 》
溫佳寧作品《 善的意志會狩獵 Good Will Hunting》
「湯姆」源自peeping Tom這個英文俚語，意旨偷窺狂，傅寧把「窺視失靈的畫家湯姆」作為展覽的標題，將其拆解成三個部分：湯姆、畫家及失靈(glitch)。
溫佳寧在《 善的意志會狩獵 Good Will Hunting》呈現，以孤獨狀態作為分立藝術與⾊情的態度，在⼀種幾近可笑的、玩弄禮貌與嘲弄嚴肅的邊界間溜轉。
名稱｜陽明實驗山屋｜火山心跳 YANG MING HEART BEATS ｜聽見陽明山
時間｜2022/04/30（六）- 2022/07/31（日）(每週五、六、日 11:00-17:00)
地點｜陽明實驗山屋（Google Map定位：陽明山 小觀音停車場）
詳請請點擊
陽明的火山，潛藏著心跳的頻率。陽明實驗山屋第三檔微型展以「聲的陽明」切入主題，透過聆聽循線發掘觀者所未見過的陽明山。
2020年陽明山國家公園成為世界第一座都會寧靜公園，結合近年推動寂靜山徑與自然聲景等議題，展覽將引領大眾回歸寂靜本質，專注於聽覺感官，重新尋回與萬物的連結。聆聽大自然中地、火、風、水的森羅萬象，包含保有原始地貌的自然寂景、火山的特殊聲紋、響徹山谷的野鳥之聲、水流般的療癒樂音，以聽覺重新建構陽明山的「聲音風景」。
【影視】
名稱｜【黑影展】
時間｜2022/5/20 (五) - 2022/5/22 (日)
地點｜C-LAB臺灣聲響實驗室（台北市大安區建國南路一段177號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
黑有時候能讓我們去觀看更光亮的東西，
像是拿著底片看日蝕。
電影不只是光的藝術，也是暗地進行的「黑」魔法。從電影技術發展史的角度來看，「黑」無處不在，它以不同的形式介入了影像，創造了屬於電影的語言與美學，也主導了我們一直以來觀看電影的方式。
「黑影展」開啟電影裏可見與不可見的思辨，以國內外24部風格迥異的實驗短片與藝術家電影，從媒材、特效語言、光影實驗、放映空間到文化象徵意涵等多重意涵的「黑」，試圖走進電影人操演的幻術，在其中開展不可見的「黑」所折射堆疊的多重視閾。
名稱｜給阿媽的一封信 A Letter to A'ma
時間｜2022/5/20 (五)
詳請請點擊
歷時10年，17個縣市，150多名教師，以及12000名學生，陸續參與一座被遺忘的失憶之島，如何在後殖民時代，透過藝術行動重建認同？
聽著台灣新生代輪番闡述各族群的遷徙路線，最後都在這塊島嶼上相遇。彼此聆聽的過程，串連起不同甚至相對立場的記憶斷片，直到建構出一個群像。如同自由之鯨在濃霧中自海面浮起：一雙炯炯有神的眼、一張臉、許多張不同的臉、我們的臉……
【音樂】
名稱｜2022喔北搖音樂節 – 逗陣來甩毛
Tags：
《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
我們想讓你知道的是
錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
本文由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。