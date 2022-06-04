為了尋找一句美麗的話——讀羅智成詩集《個人之島》

我們想讓你知道的是
讀到與書同名的這輯時，相信熟悉羅智成的讀者自然會想到他的另一本詩集《地球之島》。雖然在名字的發想上，羅智成自言是「同時產生」的，但收錄於這本／這輯當中的作品，卻完全不相同。
文：林宇軒
被稱為「教皇」的羅智成從第一本詩集《畫冊》開始，便持續不斷挑戰自我的詩藝，在近年《問津─時間的支流》、《荒涼糖果店》等「故事雲」系列詩集中，動輒千行的長詩更屢獲台灣文學獎的肯定。甫結束趨勢教育基金會的詩劇《光年》，羅智成更聲勢浩大地推出了自己的詩選集《個人之島》，收錄包含三種不同的詩風貌。以下，將依照各輯編排，分別介紹書中的詩作。
未命名的詩行
在這輯當中的詩作，都是類似於《寶寶之書》、《黑色鑲金》風格的「未命名詩行」。在新書分享會中，羅智成說「寫詩最有趣的是『命名』」，而在書寫這類型的詩作時，他捨棄了詩題，試圖「用一整首詩去為自己命名」，也因此「整首詩就是名字，不用再另外取一個」。
在這一輯的詩中，可以觀察出羅智成書寫「當代」的題材，包含手機、口罩、無人飛機等，在全部36首詩中，涵蓋了許多關係與哲思的辯證。以〈Un. 15〉為例：
像內心的獸
我專心舔著自己的傷口
雖然不確定確切的位置
由於痛楚的擴散
我自言自語為自己打氣
買一小盒昂貴的巧克力
寫幾句欲言又止的詩句
我的手段不多
但始終是最認真盡責
照顧自己的那個人
詩中的正面情感並非來自於他人，而是自己。由「照顧自己」顯現出的「自我拯救」態度，在平實易讀的詩句中表露無遺，相關的詩作還可以從這輯中的最後一首〈Un. 36〉中看見，以下節錄：「一首美好的情詩／不應被糟糕的愛情糟蹋」。
個人之島
讀到與書同名的這輯時，相信熟悉羅智成的讀者自然會想到他的另一本詩集《地球之島》。雖然在名字的發想上，羅智成自言是「同時產生」的，但收錄於這本／這輯當中的作品，卻完全不相同。以下以〈成功嶺〉一詩為例：
每個人都曾夢想在那條小徑上脫隊
去追捕一隻小黃蝶的飛翔
當他們武裝著不屬於自己盔甲
像年輕的獸躊躇於陌生的草原
整齊的步伐懵懂而昂揚
從詩題來觀察：〈北迴鐵路搖籃曲〉、〈日月潭〉、〈蘇花公路〉、〈雙溪〉、〈台中車站〉、〈觀音〉、〈延平區〉、〈迪化街〉等，這輯詩作大多描繪「台灣」的地景（少數未特定指涉或是地點非台灣），可以說是羅智成「地誌詩」的大集合。對於這類型的創作，彌補了過往讀者對於羅智成詩作印象缺乏「台灣性」的部分，其中某些詩句更有著超越特定區域的意圖，如〈山城〉中所寫：「有些城市死了／但人們依舊活躍」。
當然，在這輯作品中，也有一些比較特別的嘗試，比如〈颱風捕手——歌的練習〉中直接言明是「歌的練習」，以下節錄最後一節：
大雨繼續稀釋著地球
選擇的契機逐漸流逝
我的內心還醞釀著
許多慎重的話語但
我的手機只剩一趴
以歌詞的韻律去進行創作，羅智成配合現代化的語境，尤其是最後「我的手機只剩一趴」一句，殺得讀者措手不及。雖然可能會造成閱讀時的尷尬感，但不失為一種滿有趣、大膽的嘗試。
51%甜言蜜語
在最後一輯中，羅智成認為自己「對於詩的聽覺元素特別關心與好奇，總想把語言或文字還原成為被聽見那一刻的感覺」：
這裡的許多作品，甚至是帶著填寫歌詞或哼歌的節奏在進行。這樣的表現因為要訴諸聽覺，所以遣詞用句或語法都必須更為淺白、直接，跟過去嚴格要求精確、或貼近意識的工筆寫實有很大的差別。
以下舉實際的詩作〈春天〉為例：
叮叮叮叮叮叮，
叮時光的平交道叮叮叮叮叮叮
叮已降下了柵欄叮叮叮叮叮叮
叮豆大的雨珠突兀地叮叮叮叮
叮突兀地隨風飄灑叮叮叮叮叮
叮黑色列車正要南下叮叮叮叮
叮載著滿滿的煤叮叮叮叮叮叮
叮一邊滴著消融的雪叮叮叮叮
叮前線撤回的傷患叮叮叮叮叮
叮疲憊沉默又茫然叮叮叮叮叮
叮還有用剩的東北季風叮叮叮
叮不靈驗的預言叮叮叮叮叮叮
叮和一二三四五六七八叮叮叮
叮八個空車廂叮叮叮叮叮叮叮
叮叮叮叮叮叮叮叮，叮叮叮叮
叮綠色列車正交錯而過叮叮叮
叮噴雲吐霧爬上坡叮叮叮叮叮
叮載著滿坑滿谷的花叮叮叮叮
（下略）
眼尖的讀者可能會發現，這首詩寫於1988年春節，但和之前的版本略有差異，可以推測後來發表後有進行進一步的修訂。整體而言，因為沒有計畫、沒有架構性思維，如同羅智成坦言的「反而更靠近平常的自己，少了對作品慣性的保護與防衛，因而也帶著某種冒險趣味」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
我們想讓你知道的是
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